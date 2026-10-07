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Милен Керемедчиев: Очакваме нови атаки в Черно море
  Тема: Украйна

Милен Керемедчиев: Очакваме нови атаки в Черно море

7 Октомври, 2026 07:29 415 7

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Бившият заместник-министър призова за постоянен щаб след атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона

Милен Керемедчиев: Очакваме нови атаки в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Очаква се атаките срещу търговски кораби в Черно море да продължат и да зачестят. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев след нападението срещу два плавателни съда в изключителната икономическа зона на България.

„Такива заплахи и такива инциденти в следващите месеци ще бъдат почти ежедневие“, каза Керемедчиев пред bTV Radio. Той призова за създаването на постоянно действащ щаб, който да координира действията на военните, спасителните служби, службите за сигурност и разузнаването.

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Произходът на дроновете още не е установен

Атаката е станала на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият търговски кораб е потънал, а на борда на втория е избухнал пожар. Всичките 18 моряци от втория плавателен съд са спасени и са откарани във Варна. Към този момент официално не е установено чии са дроновете, използвани при нападението.

По данни на БНТ корабите са били поразени около 3:00 часа, докато са се намирали в изключителната икономическа зона на България. Премиерът Румен Радев заяви, че са били използвани морски и въздушни дронове, но не посочи извършител.

Керемедчиев подчерта, че инцидентът е станал извън териториалните води на страната. Те се простират на 12 морски мили, или приблизително 22 километра от брега, докато изключителната икономическа зона може да достига до 200 морски мили.

Предупреждение за риск пред корабоплаването

Според Керемедчиев руският президент Владимир Путин, външният министър Сергей Лавров и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков са заявили, че ударите по украински цели в Черно море ще продължат. По думите му това означава, че не може да се очаква намаляване на риска за цивилното корабоплаване.

Твърдението за руска отговорност за конкретната атака обаче не е потвърдено от българските власти. Позицията на Керемедчиев представлява експертна оценка, а не официално установен факт.

Капитан Димитър Димитров от Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани заяви, че Черно море вече се разглежда като зона с военен риск. Това може да доведе до по-високи застраховки и навла, а оттам и до увеличение на себестойността на вносните и износните стоки.

След инцидента премиерът определи атаката като недопустима и като грубо нарушение на международното право. Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. В районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол бяха взети проби от морската вода за проверка за евентуално замърсяване.

Източници: btvradio.bg, bntnews.bg, nova.bg


Варна / България
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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факти

    2 0 Отговор
    Милен Керемедчиев: Очакваме нови атаки в Черно море до следващия туристически сезон

    07:35 07.10.2026

  • 4 факуса

    1 2 Отговор
    що е тоз рев,удрят се кораби от и за осрайна,кое не им е ясно на капитаните та се завират в осрайна

    07:40 07.10.2026

  • 5 Аз съм веган

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    Къде е главнокомандуващия мис пиги?

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  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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