"Sex and Cigarettes" - новият албум на Тони Бракстън (ВИДЕО)

През 2018 г. мултиплатинената певица и седемкратен носител на ГРАМИ - Toni Braxton, ще отпразнува четвърт век на сцената с нов студиен проект. Деветият албум на поп иконата е озаглавен "Sex and Cigarettes" и ще излезе на 23-ти март, 2018 г.



Това е първият албум на Toni след съвместния й проект с Babyface "Love, Marriage & Divorce" (2014 г.) и първият й самостоятелен албум след повече от десетилетие. Копродуцент на "Sex and Cigarettes" е самата изпълнителка. Албумът включва синглите "Deadwood" (септември, 2017 г.) и новото парче "Long As I Live", което Toni представи за първи път в петък, 9-ти февруари. Съавтор на текста и копродуцент на парчето отново е талантливата певица. Списъкът с песни включва и парчето "My Heart", в което Toni си партнира с Colbie Caillat.

През март, 2014 г. Toni Braxton бе последният носител на ГРАМИ, който заедно с Babyface се присъедини към актьорския състав на мюзикъла от Бродуей "After Midnight" като специална гост-звезда.

През май, 2014 г. вълнуващият мемоар на певицата "Unbreak My Heart" е публикуван от HarperCollins. Toni и сестра й бележат огромен успех с участието си в ТВ риалити сериала "Braxton Family Values", който се завръща на екран през март, 2018 г.