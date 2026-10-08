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Георги Пеев и Велислава Петрова подкрепиха изложба
  Тема: Известни личности

Георги Пеев и Велислава Петрова подкрепиха изложба

8 Октомври, 2026 10:03 519 3

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  • благотворителна изложба-
  • петя халова-
  • пътна безопасност

Експозицията на Петя Халова е посветена на 17-годишната Александра, която се възстановява след тежка катастрофа. 19 от общо 31 картини вече са продадени

Георги Пеев и Велислава Петрова подкрепиха изложба - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и външният министър Велислава Петрова-Чамова посетиха и подкрепиха благотворителната изложба на художничката Петя Халова.

Георги Пеев и Велислава Петрова подкрепиха изложба

Експозицията е посветена на 17-годишната Александра, която след тежка пътнотранспортна катастрофа като малко дете продължава да се бори за по-голяма самостоятелност и по-добро здраве. Част от средствата от продажбата на картините ще бъдат дарени за нейното лечение и рехабилитация.

„Зад всяка тежка катастрофа стои човешка съдба. Историята на това момиче ни напомня защо борбата за по-безопасни пътища е кауза за всички нас“, заяви министър Георги Пеев.

В изложбата са включени общо 31 картини, като 19 от тях вече са продадени. Така художествената експозиция се превръща и в начин за пряка подкрепа на Александра и нейното семейство.

Петя Халова живее във Франция и работи за представянето на български артисти и българското изкуство пред международна публика. С настоящата изложба тя насочва вниманието и към необходимостта от подкрепа за хората, чиито животи са били променени от тежки пътни инциденти.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 0 Отговор
    Велислава за пореден път е облечена много стилно.

    Коментиран от #2, #3

    10:05 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да, ретро стил

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    От младините на баба ми...

    10:59 08.10.2026