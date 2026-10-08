Георги Пеев и Велислава Петрова подкрепиха изложба

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и външният министър Велислава Петрова-Чамова посетиха и подкрепиха благотворителната изложба на художничката Петя Халова.
Експозицията е посветена на 17-годишната Александра, която след тежка пътнотранспортна катастрофа като малко дете продължава да се бори за по-голяма самостоятелност и по-добро здраве. Част от средствата от продажбата на картините ще бъдат дарени за нейното лечение и рехабилитация.„Зад всяка тежка катастрофа стои човешка съдба. Историята на това момиче ни напомня защо борбата за по-безопасни пътища е кауза за всички нас“, заяви министър Георги Пеев.
В изложбата са включени общо 31 картини, като 19 от тях вече са продадени. Така художествената експозиция се превръща и в начин за пряка подкрепа на Александра и нейното семейство.
Петя Халова живее във Франция и работи за представянето на български артисти и българското изкуство пред международна публика. С настоящата изложба тя насочва вниманието и към необходимостта от подкрепа за хората, чиито животи са били променени от тежки пътни инциденти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #2, #3
10:05 08.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Да, ретро стил
До коментар #1 от "Трол":От младините на баба ми...
10:59 08.10.2026