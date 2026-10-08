Георги Пеев и Велислава Петрова подкрепиха изложба

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и външният министър Велислава Петрова-Чамова посетиха и подкрепиха благотворителната изложба на художничката Петя Халова.

Експозицията е посветена на 17-годишната Александра, която след тежка пътнотранспортна катастрофа като малко дете продължава да се бори за по-голяма самостоятелност и по-добро здраве. Част от средствата от продажбата на картините ще бъдат дарени за нейното лечение и рехабилитация.

„Зад всяка тежка катастрофа стои човешка съдба. Историята на това момиче ни напомня защо борбата за по-безопасни пътища е кауза за всички нас“, заяви министър Георги Пеев.

В изложбата са включени общо 31 картини, като 19 от тях вече са продадени. Така художествената експозиция се превръща и в начин за пряка подкрепа на Александра и нейното семейство.

Петя Халова живее във Франция и работи за представянето на български артисти и българското изкуство пред международна публика. С настоящата изложба тя насочва вниманието и към необходимостта от подкрепа за хората, чиито животи са били променени от тежки пътни инциденти.