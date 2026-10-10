Stereo MC’s идват в София с концерт за 35 години Connected

Stereo MC’s ще отбележат 35 години от албума Connected с концерт в София на 26 май 2027 г. Събитието ще се състои на Vidas Art Arena и е част от европейско турне на британската група, съобщиха организаторите от Fest Team.

Формацията ще пристигне в България с Боб Рич, познат като Rob B, Ник Халъм, Кат Кофи и Тансе Омар. Рич е фронтмен и продуцент, Халъм е диджей и продуцент, Кофи изпълнява вокалите, а Омар свири на барабани и перкусии.

Албумът, който превърна групата в световно име

Stereo MC’s се създават в края на 80-те години в ъндърграунд сцената на Лондон. В началото музикантите записват парчетата си в апартамент в Южен Лондон на 4-пистов магнетофон. Звученето им съчетава хип-хоп, дъб, хаус, фънк, силни лирики и електронни бийтове.

Групата има седем студийни албума, но Connected остава най-разпознаваемият сред тях. Третият албум на Stereo MC’s излиза през ноември 1992 г. от Island Records, става мултиплатинен и достига второ място в британската класация за албуми.

С Connected формацията печели две награди Brit. В албума са включени песните Step It Up, Ground Level, Creation и едноименното Connected, които се превръщат в едни от най-познатите денс хитове на групата.

„Празник на един вечен ритъм“

Предстоящото турне ще премине през различни европейски градове, като София е сред спирките му. „Европейското турне през 2027 г. е нещо повече от честване на миналото, то е празник на един вечен ритъм, който свързва поколенията“, казват от екипа на Stereo MC’s.

Според екипа на формацията 35 години след издаването си Connected продължава да носи енергията и денс ритмите, с които Stereo MC’s се утвърждават през 90-те години.

Източници: bta.bg