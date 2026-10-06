Андре Рийо идва отново в София на 10 март 2027 г. с грандиозен концерт

Андре Рийо ще се завърне в София на 10 март 2027 г. с концерт в „Арена 8888“. Световноизвестният диригент и цигулар, известен като „Кралят на валса“, отново ще излезе пред българската публика заедно със своя оркестър.

„Здравейте, скъпи приятели в България! Толкова съм развълнуван да ви съобщя, че аз и оркестърът ми се завръщаме в София през март. Нямам търпение да ви видя за една прекрасна вечер, изпълнена с много музика, радост и, разбира се, много романс. С много любов!“, заявява Андре Рийо.

Три часа музика и валсове

Спектакълът ще продължи три часа и ще съчетае опера, мюзикъли, филмова музика, класически произведения и традиционни мелодии. В програмата ще бъдат включени и валсовете, с които Рийо придобива световна известност.

По представената информация Андре Рийо е единственият изпълнител, разпродавал всичките си концерти в България в продължение на осем поредни години. До момента неговите изпълнения у нас са гледани от над 160 000 зрители.

Българско участие в оркестъра

Сред музикантите на Рийо е и българката Кремена Минева. Тя е първа цигулка в оркестъра му „Йохан Щраус“ вече 28 години.

Рийо е сред най-успешните изпълнители на живо в света и сред най-продаваните класически изпълнители на всички времена. Следващата му среща с българската публика е насрочена за 10 март 2027 г. в София.

Източници: btvnovinite.bg