Юрая Хийп се сбогуваха с българските фенове в София

Юрая Хийп се сбогуваха с българските фенове с концерт в „Арена 8888 София“. Шоуто на 6 ноември беше част от турнето The Magician’s Farewell, представено като последната голяма световна концертна обиколка на британската рок група.

Вратите на залата отвориха в 18:00 часа, а концертната програма започна с участието на шотландската група Heavy Pettin’. Юрая Хийп излязоха на сцената в 20:00 часа. Софийската дата беше организирана от Bulgaria Live Music.

Песните, с които групата остава

Концертът беше част от честването на 55 години рок история на Юрая Хийп. Сред песните, превърнали групата в едно от разпознаваемите имена на британския хардрок, са July Morning, Easy Livin’, Lady in Black, Gypsy и The Wizard.

Юрая Хийп са създадени във Великобритания в края на 1969 г. Групата изгражда звучене, в което се срещат хардрок, прогресивен рок, многогласни вокали и Hammond орган. По данни, цитирани от БНР, музикантите са продали над 40 милиона албума и са изнесли повече от 4000 концерта.

Край на големите турнета

Прощалното турне беше обявено от основателя и китарист на групата Мик Бокс. В изявление, цитирано от британското издание Louder, той казва:

„През следващите две-три години възнамеряваме да свирим на възможно най-много места и да се видим с всички вас за последен път.“

Бокс уточнява, че след края на световната обиколка Юрая Хийп може да продължат с ограничени участия на фестивали, през уикендите и в отделни концерти. Това означава, че The Magician’s Farewell е замислено като край на редовните мащабни турнета, а не непременно като незабавно прекратяване на всяка концертна дейност.

След софийската дата турнето продължава с концерт в Солун, Гърция, на 7 ноември. Българската среща остава последната обявена голяма изява на Юрая Хийп пред публика у нас.

Източници: bnrnews.bg, metalhangar18.com