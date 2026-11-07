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Юрая Хийп се сбогуваха с българските фенове в София
  Тема: Известни личности

Юрая Хийп се сбогуваха с българските фенове в София

7 Ноември, 2026 06:47 662 2

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  • рок музика

Британската рок група изнесе прощалния си концерт в „Арена 8888“ като част от турнето The Magician’s Farewell

Юрая Хийп се сбогуваха с българските фенове в София - 1
Снимка: facebook
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Юрая Хийп се сбогуваха с българските фенове с концерт в „Арена 8888 София“. Шоуто на 6 ноември беше част от турнето The Magician’s Farewell, представено като последната голяма световна концертна обиколка на британската рок група.

Вратите на залата отвориха в 18:00 часа, а концертната програма започна с участието на шотландската група Heavy Pettin’. Юрая Хийп излязоха на сцената в 20:00 часа. Софийската дата беше организирана от Bulgaria Live Music.

Песните, с които групата остава

Концертът беше част от честването на 55 години рок история на Юрая Хийп. Сред песните, превърнали групата в едно от разпознаваемите имена на британския хардрок, са July Morning, Easy Livin’, Lady in Black, Gypsy и The Wizard.

Юрая Хийп са създадени във Великобритания в края на 1969 г. Групата изгражда звучене, в което се срещат хардрок, прогресивен рок, многогласни вокали и Hammond орган. По данни, цитирани от БНР, музикантите са продали над 40 милиона албума и са изнесли повече от 4000 концерта.

Край на големите турнета

Прощалното турне беше обявено от основателя и китарист на групата Мик Бокс. В изявление, цитирано от британското издание Louder, той казва:

„През следващите две-три години възнамеряваме да свирим на възможно най-много места и да се видим с всички вас за последен път.“

Бокс уточнява, че след края на световната обиколка Юрая Хийп може да продължат с ограничени участия на фестивали, през уикендите и в отделни концерти. Това означава, че The Magician’s Farewell е замислено като край на редовните мащабни турнета, а не непременно като незабавно прекратяване на всяка концертна дейност.

След софийската дата турнето продължава с концерт в Солун, Гърция, на 7 ноември. Българската среща остава последната обявена голяма изява на Юрая Хийп пред публика у нас.

Източници: bnrnews.bg, metalhangar18.com


София / България
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  • 1 Андрей

    1 3 Отговор
    Абсолютно разочрование. Не изпяха нито една песен от познатите им по разпознаваем стил. Макар да са от моето поколение съжалявам че отидох и се намръзнах.

    07:28 07.11.2026

  • 2 Гост

    2 1 Отговор
    Някога когато бяхме млади бяха интересни . Сега са нищо особено ,има групи който още свирят и се водят по новите неща .

    07:40 07.11.2026