Музиката на Вангелис идва в НДК през май 2027 г

Музиката на Вангелис ще оживее в Зала 1 на Националния дворец на културата на 9 май 2027 г. с продукцията „VANGELIS – ORIGINAL SYMPHONIC CONCERT“. На сцената ще излязат повече от 100 музиканти, които ще съчетаят звученето на симфоничен оркестър и хор.

Мултимедийният спектакъл е посветен на творчеството на гръцкия композитор, известен като един от най-влиятелните автори на XX век и пионер на електронната музика. Специален гост на концерта ще бъде британският диригент Пийт Харисън.

Музика от емблематични филми

Програмата ще бъде допълнена от визуални прожекции на голям екран, свързани с филмите, за които Вангелис създава музика. Сред акцентите е саундтракът към „1492: Завладяването на рая“, чиято основна тема „Conquest of Paradise“ се превърна в една от най-разпознаваемите композиции на композитора.

Публиката ще чуе още музика от „Огнените колесници“, „Блейд Рънър“, „Александър“, „Горчива луна“ и „Баунти“. Творбите ще бъдат представени в симфоничен формат с участието на Пражката филхармония.

Спектакълът идва след представяне в Прага

Продукцията вече е била представена пред разпродадена зала O2 Arena в Прага. Софийският концерт ще съчетае оркестрово изпълнение, хорово звучене и филмови образи, за да проследи връзката между музиката на Вангелис и киното.

Билетите за събитието са в продажба. Допълнителна информация за концерта и продажбата на билети се публикува от организаторите.

Източници: btvnovinite.bg