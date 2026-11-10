Енио Мориконе: 98 години от рождението на маестрото

Някои филми започват още преди първия кадър. Един звук на електрическа китара, свистене, камбана или човешки глас са достатъчни, за да отворят пред зрителя света на Серджо Леоне. Зад тази кинематографична памет стои Енио Мориконе, който днес е сред най-разпознаваемите композитори в историята на киното.

Мориконе е роден в Рим и започва обучението си в консерваторията „Санта Чечилия“ едва на 12 години. Първата му филмова музика е за „Ил федерале“ на Лучано Салче през 1961 г., но големият пробив идва с поредицата уестърни на Серджо Леоне.

Музиката, която промени уестърна

Темите към „За шепа долари“, „За няколко долара повече“, „Добрият, лошият и грозният“ и „Имало едно време на Запад“ превръщат музиката в самостоятелен герой. Мориконе използва необичайни за традиционната филмова партитура звуци и съчетава оркестър, китари, хор, свирки и шумови ефекти.

Серджо Леоне и Мориконе се познават още от детството си, а сътрудничеството им се превръща в един от най-важните творчески съюзи в киното. Композиторът обаче не остава в рамките на уестърна. Пише музика за драми, трилъри, исторически филми и криминални истории, като работи с режисьори като Джузепе Торнаторе, Брайън Де Палма и Роман Полански.

Пет номинации преди първата победа

Сред най-известните му партитури са тези към „Дни на рая“, „Мисията“, „Недосегаемите“, „Бъгси“, „Малена“ и „Новото кино „Парадизо“. За последния филм той започва дългогодишното си сътрудничество с Джузепе Торнаторе, продължило с още редица продукции.

Преди да спечели състезателен „Оскар“, Мориконе получава пет номинации за музиката към „Дни на рая“, „Мисията“, „Недосегаемите“, „Бъгси“ и „Малена“. През 2007 г. Американската академия за филмово изкуство му връчва почетен „Оскар“ за „великолепния и многостранен принос към изкуството на филмовата музика“. Девет години по-късно той печели отличието за оригинална музика към „Осемте омразни“ на Куентин Тарантино.

Повече от 500 филмови партитури

„Някои хора смятат, че пиша само филмова музика, но това не е вярно“, казва Мориконе, който създава и концертни произведения, музика за театър, радио и телевизия.

В продължение на седем десетилетия Мориконе работи по повече от 500 филма. Неговата музика достига и до популярната култура чрез записи, кавъри и концерти. Той е носител на шест награди БАФТА, четири „Грами“ и три „Златни глобуса“, а произведенията му са изпълнявани от оркестри по целия свят.

През 2016 г. започва турнето „60 години музика“, което преминава през повече от 40 европейски града. Последният му концерт е в Рим през януари 2019 г. Мориконе умира на 6 юли 2020 г., но темите му продължават да звучат като разпознаваем език на киното – дори когато зрителят вече е забравил заглавието на филма.

Източници: theguardian.com, latimes.com