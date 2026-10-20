Бърт Ланкастър: от цирковия трапец до холивудската легенда

Преди да стане звезда, Бърт Ланкастър прекарва години във въздуха. Високият нюйоркчанин от Източен Харлем работи като акробат в цирк, а партньор му е Ник Крават. Тази школа на равновесие, риск и точен жест по-късно ще остане видима в начина, по който Ланкастър се движи пред камерата.

Роден е на 2 ноември 1913 г. в Ню Йорк. Учи в Нюйоркския университет със спортна стипендия, но напуска, за да се присъедини към цирка. Контузия през 1939 г. слага край на тази част от живота му. Следват различни работи, служба в американската армия по време на Втората световна война и случайно прослушване, което го отвежда на Бродуей.

Първата роля го превръща в звезда

Ланкастър дебютира в киното на 32 години във филма ноар „Убийците“ от 1946 г. Режисьор е Робърт Сиодмак, а партньорка на новото лице е Ава Гарднър. Филмът, създаден по разказ на Ърнест Хемингуей, е включен по-късно в Националния филмов регистър на Съединените щати.

Дебютът му веднага показва двете страни на актьора. Ланкастър има физическо присъствие на герой от приключенски филм, но и способност да играе мъже, белязани от вина, страх и самота. В началото на кариерата си често получава роли на силни и опасни персонажи, но постепенно започва да търси по-сложни образи.

През 1948 г. той създава продуцентска компания с Харолд Хехт. По-късно към тях се присъединява Джеймс Хил. Тримата застават зад „Марти“ от 1955 г. Филмът печели „Оскар“ за най-добър филм и показва, че Ланкастър не иска да бъде само лице пред камерата, а и активен участник в избора на истории.

От големия екран до „Оскар“-а

През 50-те години Ланкастър се снима в „Трапец“, „Оттук до вечността“ и „Сладък мирис на успеха“. В „Оттук до вечността“ партнира на Дебора Кер, а сцената с двамата на хавайския плаж се превръща в един от емблематичните образи на американското кино.

Най-голямото му актьорско признание идва за „Елмър Гантри“ на Ричард Брукс. В ролята на харизматичен и безскрупулен проповедник Ланкастър печели „Оскар“ за най-добър актьор. Номиниран е още за „Оттук до вечността“, „Птицата човек от Алкатраз“ и „Атлантик Сити“.

Сред важните му европейски проекти е „Гепардът“ на Лукино Висконти, където играе сицилиански аристократ в свят, който се променя необратимо. По-късно работи и с Луи Мал в „Атлантик Сити“, с Бърнардо Бертолучи в „1900“ и с Бил Форсайт в „Местен герой“.

Последният спомен е тих

Една от най-човешките му роли идва в края на кариерата. В „Поле на мечтите“ Ланкастър играе Арчи „Мунлайт“ Греъм — човек, който цял живот носи спомена за един кратък шанс.

„Не осъзнавах, че това е бил единственият ден.“

Репликата принадлежи на героя му, но звучи и като кратко обобщение на цяла актьорска съдба — кариера, започнала с циркова акробатика и завършила с образ на човек, който разбира цената на пропуснатото време.

Американският филмов институт поставя Бърт Ланкастър на 19-о място сред най-великите мъжки звезди на американското кино. След инсулт през 1990 г. той постепенно се оттегля от екрана. На 20 октомври 1994 г. умира в Лос Анджелис на 80 години. Остават повече от 70 филма, един „Оскар“ и роли, в които силата никога не е била само въпрос на мускули.

Източници: latimes.com, history.com, apnews.com