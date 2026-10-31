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„Кой си ти?“ отбелязва 10 години с две представления в София

„Кой си ти?“ отбелязва 10 години с две представления в София

31 Октомври, 2026 08:57 499 2

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Театър Драмеди ще представи спектакъла на 31 октомври в Арт зала „Николай Хайтов“, за част от актьорите това ще бъде последна среща със състава

„Кой си ти?“ отбелязва 10 години с две представления в София - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Десет години след създаването си спектакълът „Кой си ти?“ на Театър Драмеди ще има две представления в София на 31 октомври. Публиката ще може да го гледа от 17:00 или 19:30 ч. в Арт зала „Николай Хайтов“ към Народно читалище „Николай Хайтов“.

Юбилейната среща ще бъде и раздяла с част от състава. За половината от участниците това ще е последното представление с Драмеди, след което те продължават професионалния си път като студенти по актьорско майсторство в НАТФИЗ.

Спектакъл за идентичността и порастването

„Кой си ти?“ поставя въпроси за идентичността, изборите, порастването и смелостта човек да бъде себе си. „Това е спектакъл за идентичността, изборите, порастването и смелостта да бъдеш себе си“, посочват от Сдружение „Творци“ и Театър Драмеди.

Постановката е създадена в ко-креативен процес, в който участниците търсят собствената си идентичност и споделят лични страхове. Именно този подход превръща личните истории в тема, разпознаваема за зрители от различни поколения.

Авторски екип и отличия

Концепцията, сценографията, костюмите и режисурата са на Цвета Балийска. Сценарият е създаден от Балийска, Татяна Митова и Гринго-Богдан Григоров. Музиката е на Сезер Сами, а хореографията – на Цветина Матова.

Спектакълът е отличаван с пет награди за най-добро представление, награда на публиката, две отличия за концепция, сценарий и режисура за Цвета Балийска, награда за музика на Сезер Сами и множество награди за актьорско майсторство.

Представлението е подходящо за публика над 12 години. Билетите за двата часа се продават отделно, като зрителите трябва да изберат представление в 17:00 или в 19:30 ч.


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Що за

    1 0 Отговор
    Групов катарзис
    Че и 10 години

    09:56 31.10.2026