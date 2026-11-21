Кими Антонели даде най-доброто време в квалификацията за Гран при на Лас Вегас, но няма да стартира от първа позиция. Пилотът на „Мерцедес“ спря хронометрите на 1:33.893 минути и изпревари Макс Верстапен с 0.258 секунди, но петместно наказание го премести на шеста позиция.

Верстапен завърши втори с 1:34.151 минути, но ще потегли от полпозишън. До него на първия ред ще бъде съотборникът на Антонели Джордж Ръсел, който даде трето време с 1:34.224 минути.

Наказанието изпрати Антонели на шесто място

Наказанието на Антонели е свързано с поставянето на шести двигател с вътрешно горене в неговия автомобил за сезона. Според „Скай Спортс“ именно превишаването на разрешения брой двигатели е причината световният шампион да загуби пет стартови позиции.

Така третият в квалификацията Ръсел ще започне втори, а Ландо Норис ще се изкачи на трето място. Исак Хаджар ще стартира четвърти, докато Арвид Линдблад ще заеме петата позиция. След наказанието Антонели ще бъде шести.

„Ред Бул“ ще има и втори автомобил в челната част на колоната. Исак Хаджар даде пето време в квалификацията, но ще се възползва от наказанието на Антонели и ще потегли от четвъртото място. Оскар Пиастри беше седми в сесията, но заради собствено наказание от 10 места ще започне 17-и.

Ферари остана извън третия сегмент

Чарлз Льоклер и Люис Хамилтън не успяха да стигнат до третия сегмент на квалификацията. Льоклер остана 11-и, а Хамилтън 12-и в сесията, но след наказанието на Пиастри ще стартират съответно десети и 11-и.

„Невероятно“, реагира Льоклер след отпадането на двамата пилоти на „Ферари“ във втория сегмент.

Гран при на Лас Вегас ще се проведе на 21 ноември на уличната писта „Лас Вегас Стрип“. Състезанието ще започне в 06:00 часа българско време на 22 ноември.

Източници: formula1.com, skysports.com, autosport.com