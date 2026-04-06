Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Култура »
Днес НАТФИЗ отбелязва 150 години от рождението на патрона си Кръстьо Сарафов

6 Април, 2026 14:31 618 1

  • натфиз-
  • кръстьо сарафов-
  • патрон-
  • патронен празник

Този месец ще бъде погребано и сърцето на актьора

Снимки: БГНЕС
Събина Андреева

Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) ще има днес тържествен академичен съвет и официална церемония по отбелязване на 150 години от рождението на една от най-забележителните личности за българската култура и патрон на академията – Кръстьо Сарафов (1876-1952).

По време на това първо от поредицата събития тази година ще бъде отпечатана юбилейна пощенска марка с лика на Сарафов (художник е проф. Любомир Каралеев). Ще бъдат връчени отличия за цялостен принос на почетни професори, доайени на академията, пише БТА.

Министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов поднесе цветя пред паметната плоча на Кръстьо Сарафов в НАТФИЗ по повод 150 години от рождението на българския артист и общественик.

Годишнината бе почетена и с тържествен академичен съвет в присъствието на племенника на Кръстьо Сарафов – Александър, съобщават от министерство на културата.

По време на събитието бе представен животът и приносът на артиста и беше подчертано, че той олицетворява развитието на българския театър до средата на XX век и остава негов символ.

Междувременно от Министерството на транспорта и съобщенията съобщиха, че Кръстьо Сарафов влиза влиза във филателната алея на славата.

"В модерната история на българското маркоиздаване вече има алея на славата за бележити актьори и творци и днес към тази престижна галерия се присъединява Кръстьо Сарафов." Това каза заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков на церемония за валидиране на филателно издание, посветено на 150 години от рождението на българския актьор.

Печатът за пускане в употреба бе поставен заедно ректора на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ проф. Мирослав Дачев и художника на марката проф. Любомир Каралеев.

„В едно от малкото си интервюта Кръстьо Сарафов казва „Мъчно е да се определи кой е най-любимият ми сценичен образ, както е мъчно за майката да каже кое от децата си обича повече. Може би и за нас ще бъде трудно да кажем коя пощенска марка е най-ценна, но тази със сигурност тя ще бъде сред най-обичаните“, добави заместник-министърът.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 гаврата

    1 0 Отговор
    е 5 евро

    16:32 06.04.2026