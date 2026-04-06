Днес НАТФИЗ отбелязва 150 години от рождението на патрона си Кръстьо Сарафов

Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) ще има днес тържествен академичен съвет и официална церемония по отбелязване на 150 години от рождението на една от най-забележителните личности за българската култура и патрон на академията – Кръстьо Сарафов (1876-1952).

По време на това първо от поредицата събития тази година ще бъде отпечатана юбилейна пощенска марка с лика на Сарафов (художник е проф. Любомир Каралеев). Ще бъдат връчени отличия за цялостен принос на почетни професори, доайени на академията, пише БТА.

Министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов поднесе цветя пред паметната плоча на Кръстьо Сарафов в НАТФИЗ по повод 150 години от рождението на българския артист и общественик.

Годишнината бе почетена и с тържествен академичен съвет в присъствието на племенника на Кръстьо Сарафов – Александър, съобщават от министерство на културата.

По време на събитието бе представен животът и приносът на артиста и беше подчертано, че той олицетворява развитието на българския театър до средата на XX век и остава негов символ.

Междувременно от Министерството на транспорта и съобщенията съобщиха, че Кръстьо Сарафов влиза влиза във филателната алея на славата.

"В модерната история на българското маркоиздаване вече има алея на славата за бележити актьори и творци и днес към тази престижна галерия се присъединява Кръстьо Сарафов." Това каза заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков на церемония за валидиране на филателно издание, посветено на 150 години от рождението на българския актьор.



Печатът за пускане в употреба бе поставен заедно ректора на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ проф. Мирослав Дачев и художника на марката проф. Любомир Каралеев.

„В едно от малкото си интервюта Кръстьо Сарафов казва „Мъчно е да се определи кой е най-любимият ми сценичен образ, както е мъчно за майката да каже кое от децата си обича повече. Може би и за нас ще бъде трудно да кажем коя пощенска марка е най-ценна, но тази със сигурност тя ще бъде сред най-обичаните“, добави заместник-министърът.