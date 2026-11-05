Съпругата на Роби Кригър от The Doors почина на 79

Лин Ан Верес, съпругата на китариста на The Doors Роби Кригър, е починала на 79 години. Смъртта ѝ е настъпила на 29 октомври, а Кригър съобщи новината няколко дни по-късно. Той е бил до нея заедно със сина им Уейлън.

„След повече от 50 години любов и брак съпругата ми Лин Ан Верес почина спокойно“, е написал Кригер. Той е добавил, че двамата с Уейлън ще я „съдят много“ и е отправил молба за мисли и молитви към близките и почитателите им. Официална причина за смъртта не е посочена.

Бракът им продължава почти 54 години

Роби и Лин Кригър сключват брак на 25 декември 1972 г. Двамата са семейство почти 54 години и имат един син – Уейлън, който също е музикант. По информация на TMZ Лин е починала след продължително заболяване, но тази информация не е потвърдена като официална причина за смъртта.

Връзката между Лин и The Doors започва още в ранните години на групата. Преди брака си с Кригър тя е имала отношения с вокалиста Джим Морисън. По-късно Кригър се сближил с нея, а историята им е свързана с някои от най-познатите песни на групата.

Лин Верес вдъхновява „Love Her Madly“

Кригър е написал „Love Her Madly“ за албума „L.A. Woman“ от 1971 г., а Лин Верес е била неговото вдъхновение за песента. Тя се превръща в един от големите хитове на The Doors и достига 11-о място в класацията Billboard Hot 100.

Китаристът е посветил на съпругата си и мемоарите „Set the Night on Fire“, издадени през 2021 г. В книгата той я описва като човек с „огнен дух“ и пише: „Тя е единственият човек, когото съм срещал, който ми позволява да бъда себе си.“

Роби Кригър, който е на 80 години, продължава да се изявява на сцена. На 28 октомври той свири с Джон Денсмор – другия жив основател на The Doors. Кригър има насрочен концерт в Менло Парк, Калифорния, на 13 ноември.

Източници: sfchronicle.com, thedailybeast.com, tmz.com