Карлос Насар спечели четвърта световна титла с 230 кг в изтласкването

Карлос Насар спечели четвърта световна титла по вдигане на тежести. Българинът триумфира в категория до 95 кг на първенството в Нинбо, Китай, с двубой от 415 кг.
Насар реши състезанието с впечатляващ последен опит в изтласкването. Той заяви 230 кг и ги вдигна успешно, след като преди това беше записал 213 и 220 кг. Така българският щангист завърши без грешка в изтласкването. Още в първото движение Насар спечели златния медал. Той започна с 175 кг, продължи със 180 кг, а при третия си опит преодоля 185 кг. Това постижение беше обявено като нов световен стандарт в категорията.
След изхвърлянето Насар имаше преднина пред основните си съперници. Иранецът Али Алипур направи неуспешен опит на 184 кг, а Нургиса Адилетули от Казахстан се справи със 182 кг. Карлос Насар си гарантира златото още преди да излезе за последния си опит. Адилетули не успя да вдигне 224 кг, което остави българина недостижим на върха. След това Насар избра 230 кг и успешно приключи състезанието.
Резултатът му в Нинбо е сбор от 185 кг в изхвърлянето и 230 кг в изтласкването. С него той затвърди титлата си и в двете движения. Преди успеха в Китай Насар беше световен шампион в Ташкент през 2021 г. в категория до 81 кг, в Манама през 2024 г. в категория до 89 кг и във Фьорде през 2025 г. в категория до 94 кг. Четвъртото му световно злато дойде в новата категория до 95 кг.
Насар е олимпийски шампион от Париж 2024 и четирикратен европейски шампион. Преди първенството той заяви амбицията си ясно: „Отивам за нищо по-малко от титлата“. В Нинбо българинът изпълни целта си и го направи с три успешни опита в изхвърлянето и три в изтласкването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МАЧКАЙЙЙ
Коментиран от #14, #37
15:02 04.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Браво
15:03 04.11.2026
4 Ром
Коментиран от #7, #17, #24, #32, #45
15:03 04.11.2026
5 Гай Турий
Защо не му плащате бе, федерация???! Вас чантаджии и мошеници - всички вън! Прокуратурата да се заеме с тия негадяи.
15:03 04.11.2026
6 БРАВО
15:03 04.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Това
15:05 04.11.2026
9 Турист
15:05 04.11.2026
10 Россофил
Коментиран от #15, #20, #22, #28
15:05 04.11.2026
11 Браво КАРЛОС!!!
15:06 04.11.2026
12 гост
15:08 04.11.2026
13 Радев
На Федерация по тежка аатлетика не плащаме!
15:08 04.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мисира
15:11 04.11.2026
17 честен ционист
До коментар #4 от "Ром":Този е наполовина палестинец.
Коментиран от #33, #52
15:11 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Велик
Благодаря ти за емоциите.
15:11 04.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ти къде видя
До коментар #7 от "Баба ти":в това име нещо българско бе?
Коментиран от #34, #38, #42, #48
15:12 04.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Българин
До коментар #4 от "Ром":Ливанец
15:13 04.11.2026
25 Факт
15:13 04.11.2026
26 МП4
Коментиран от #31
15:14 04.11.2026
27 Браво на това момче
15:14 04.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Сега глейти кво ше стане
15:18 04.11.2026
30 Родител
15:18 04.11.2026
31 🦉🦉🦉🦉
До коментар #26 от "МП4":16 кг пред втория 👍
Излиза , когато другите вече се прибираха ❗
Без федерация и пари зад гърба❗
15:19 04.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 🦉🦉🦉🦉
До коментар #21 от "Ти къде видя":Ти ЯВНО НЕ знаеш, че ТОЙ се състезава за България, почти БЕЗ пари❗
Въпреки многократните предложения на чужди държави с примамливи предложения да се състезава за тях ❗
15:23 04.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Аферим
До коментар #1 от "МАЧКАЙЙЙ":Ашколсун, машалла!
15:29 04.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Някой
Коментиран от #44
15:29 04.11.2026
40 БРАВО , БРАВО
15:32 04.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Хмм
До коментар #21 от "Ти къде видя":с майка българка пее химна и говори на майчиния си български език за разлика от легионерите на гриша ганчев
15:35 04.11.2026
43 Браво
15:38 04.11.2026
44 Ами
До коментар #39 от "Някой":имаха проблеми, официално пеевски финансираше федерацията, ето с новата власт федерацията беше пред фалит, няма къде да тренират, двама шщангисти отпаднаха заради травми, а в порофесионалния спорт трябва да се тренира всеки ден, иначе при натоварванията на състезанията се получават травми, Карлос е герой!
15:38 04.11.2026
45 666
До коментар #4 от "Ром":Ром, африканец, свирят му българският химн, вдигат българското знаме и псува на чист български език.
15:41 04.11.2026
46 Ел Мунчо
15:42 04.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 666
До коментар #21 от "Ти къде видя":Що трябва името да е българско, за да обичаш България? Ти като си с българско име, колко флага вдигна?
15:46 04.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 кдкффкк
Коментиран от #51
15:50 04.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Василий Зайцев
16:07 04.11.2026
54 БГ Глас
16:08 04.11.2026
55 Mарк
16:08 04.11.2026
56 Жоро
16:09 04.11.2026
57 Αлфа Bълкът
16:23 04.11.2026
58 Тити на Кака
Да жив и здрав!
16:24 04.11.2026
59 Браво
16:24 04.11.2026