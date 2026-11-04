Карлос Насар спечели четвърта световна титла с 230 кг в изтласкването

Карлос Насар спечели четвърта световна титла по вдигане на тежести. Българинът триумфира в категория до 95 кг на първенството в Нинбо, Китай, с двубой от 415 кг.

Насар реши състезанието с впечатляващ последен опит в изтласкването. Той заяви 230 кг и ги вдигна успешно, след като преди това беше записал 213 и 220 кг. Така българският щангист завърши без грешка в изтласкването. Още в първото движение Насар спечели златния медал. Той започна с 175 кг, продължи със 180 кг, а при третия си опит преодоля 185 кг. Това постижение беше обявено като нов световен стандарт в категорията.

След изхвърлянето Насар имаше преднина пред основните си съперници. Иранецът Али Алипур направи неуспешен опит на 184 кг, а Нургиса Адилетули от Казахстан се справи със 182 кг. Карлос Насар си гарантира златото още преди да излезе за последния си опит. Адилетули не успя да вдигне 224 кг, което остави българина недостижим на върха. След това Насар избра 230 кг и успешно приключи състезанието.

Резултатът му в Нинбо е сбор от 185 кг в изхвърлянето и 230 кг в изтласкването. С него той затвърди титлата си и в двете движения. Преди успеха в Китай Насар беше световен шампион в Ташкент през 2021 г. в категория до 81 кг, в Манама през 2024 г. в категория до 89 кг и във Фьорде през 2025 г. в категория до 94 кг. Четвъртото му световно злато дойде в новата категория до 95 кг.

Насар е олимпийски шампион от Париж 2024 и четирикратен европейски шампион. Преди първенството той заяви амбицията си ясно: „Отивам за нищо по-малко от титлата“. В Нинбо българинът изпълни целта си и го направи с три успешни опита в изхвърлянето и три в изтласкването.