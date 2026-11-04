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Карлос Насар спечели четвърта световна титла с 230 кг в изтласкването
  Тема: Български спортни успехи

Карлос Насар спечели четвърта световна титла с 230 кг в изтласкването

4 Ноември, 2026 14:58 3 107 59

  • карлос насар-
  • вдигане на тежести-
  • световно първенство-
  • ниндбо-
  • български спорт

Българинът триумфира в категория до 95 кг в Нинбо с двубой от 415 кг и завърши с успешен опит на 230 кг в изтласкването

Карлос Насар спечели четвърта световна титла с 230 кг в изтласкването - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Карлос Насар спечели четвърта световна титла по вдигане на тежести. Българинът триумфира в категория до 95 кг на първенството в Нинбо, Китай, с двубой от 415 кг.

Насар реши състезанието с впечатляващ последен опит в изтласкването. Той заяви 230 кг и ги вдигна успешно, след като преди това беше записал 213 и 220 кг. Така българският щангист завърши без грешка в изтласкването. Още в първото движение Насар спечели златния медал. Той започна с 175 кг, продължи със 180 кг, а при третия си опит преодоля 185 кг. Това постижение беше обявено като нов световен стандарт в категорията.

След изхвърлянето Насар имаше преднина пред основните си съперници. Иранецът Али Алипур направи неуспешен опит на 184 кг, а Нургиса Адилетули от Казахстан се справи със 182 кг. Карлос Насар си гарантира златото още преди да излезе за последния си опит. Адилетули не успя да вдигне 224 кг, което остави българина недостижим на върха. След това Насар избра 230 кг и успешно приключи състезанието.

Резултатът му в Нинбо е сбор от 185 кг в изхвърлянето и 230 кг в изтласкването. С него той затвърди титлата си и в двете движения. Преди успеха в Китай Насар беше световен шампион в Ташкент през 2021 г. в категория до 81 кг, в Манама през 2024 г. в категория до 89 кг и във Фьорде през 2025 г. в категория до 94 кг. Четвъртото му световно злато дойде в новата категория до 95 кг.

Насар е олимпийски шампион от Париж 2024 и четирикратен европейски шампион. Преди първенството той заяви амбицията си ясно: „Отивам за нищо по-малко от титлата“. В Нинбо българинът изпълни целта си и го направи с три успешни опита в изхвърлянето и три в изтласкването.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МАЧКАЙЙЙ

    95 2 Отговор
    Браво браво браво,евала.

    Коментиран от #14, #37

    15:02 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Браво

    81 1 Отговор
    Да е жив и здрав.

    15:03 04.11.2026

  • 4 Ром

    8 110 Отговор
    След Азис, още един ром прослави България!

    Коментиран от #7, #17, #24, #32, #45

    15:03 04.11.2026

  • 5 Гай Турий

    80 2 Отговор
    Феноменален!!!! Класа, класа, над всички класи!!!!
    Защо не му плащате бе, федерация???! Вас чантаджии и мошеници - всички вън! Прокуратурата да се заеме с тия негадяи.

    15:03 04.11.2026

  • 6 БРАВО

    64 0 Отговор
    МАШИНА💪💪💪👏👏👏👏👏👏

    15:03 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Това

    65 0 Отговор
    момче не е от нашата планета.

    15:05 04.11.2026

  • 9 Турист

    58 3 Отговор
    Дръжте го това момче безродници да не го изпуснете!

    15:05 04.11.2026

  • 10 Россофил

    14 34 Отговор
    Руснака на кое място се класира?

    Коментиран от #15, #20, #22, #28

    15:05 04.11.2026

  • 11 Браво КАРЛОС!!!

    74 0 Отговор
    Благодаря ти момче за емоциите,които преживях! Желая ти всичкото здраве и щастие на света!!!

    15:06 04.11.2026

  • 12 гост

    60 0 Отговор
    Няма спиране! Машина абсолютна!

    15:08 04.11.2026

  • 13 Радев

    35 14 Отговор
    Нии плащаме заплати само на чиновници!
    На Федерация по тежка аатлетика не плащаме!

    15:08 04.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мисира

    43 1 Отговор
    Голям поклон Шампионе !

    15:11 04.11.2026

  • 17 честен ционист

    6 36 Отговор

    До коментар #4 от "Ром":

    Този е наполовина палестинец.

    Коментиран от #33, #52

    15:11 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Велик

    43 0 Отговор
    Велик!
    Благодаря ти за емоциите.

    15:11 04.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ти къде видя

    7 34 Отговор

    До коментар #7 от "Баба ти":

    в това име нещо българско бе?

    Коментиран от #34, #38, #42, #48

    15:12 04.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Българин

    10 15 Отговор

    До коментар #4 от "Ром":

    Ливанец

    15:13 04.11.2026

  • 25 Факт

    1 24 Отговор
    Карлос на ,с рак ла подържа знаете ли това говедо каква петилетка може да изпълни пикзу роду (Жорж Ганчев ) а не да се пъбе наместо полето

    15:13 04.11.2026

  • 26 МП4

    43 1 Отговор
    Който гледал , гледал ,който не опуснал . . .Великан , Голям , размаза ги прати ги да пият една студена вода ! ! ! Честито :)

    Коментиран от #31

    15:14 04.11.2026

  • 27 Браво на това момче

    34 2 Отговор
    Сложи в малкия си джоб и петроханци и военни и бански тарикати и шишовци да му е честита титлата

    15:14 04.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Сега глейти кво ше стане

    18 4 Отговор
    Радев ше го посрещне насред София с военни почести като Бангарангата и ще му даде заплата!

    15:18 04.11.2026

  • 30 Родител

    35 1 Отговор
    В следващите 10 г. ,първото място винаги ще е заето от него. Невероятна сила и воля. Дано младите вземат пример от него ,за да имаме повече шампиони

    15:18 04.11.2026

  • 31 🦉🦉🦉🦉

    36 0 Отговор

    До коментар #26 от "МП4":

    16 кг пред втория 👍
    Излиза , когато другите вече се прибираха ❗
    Без федерация и пари зад гърба❗

    15:19 04.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 🦉🦉🦉🦉

    38 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ти къде видя":

    Ти ЯВНО НЕ знаеш, че ТОЙ се състезава за България, почти БЕЗ пари❗
    Въпреки многократните предложения на чужди държави с примамливи предложения да се състезава за тях ❗

    15:23 04.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Аферим

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "МАЧКАЙЙЙ":

    Ашколсун, машалла!

    15:29 04.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Някой

    12 0 Отговор
    По новини колко добре са други като иранеца, очаквах да има проблеми, но все едно той е крил какво може и при заложена норма 400кг е дигнал 415кг.

    Коментиран от #44

    15:29 04.11.2026

  • 40 БРАВО , БРАВО

    14 0 Отговор
    Само че пари му трябват на това момче ! Иначе ще избега и който плаща - той поръчва музиката !

    15:32 04.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хмм

    18 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ти къде видя":

    с майка българка пее химна и говори на майчиния си български език за разлика от легионерите на гриша ганчев

    15:35 04.11.2026

  • 43 Браво

    16 0 Отговор
    Гледах го, уникален!

    15:38 04.11.2026

  • 44 Ами

    10 0 Отговор

    До коментар #39 от "Някой":

    имаха проблеми, официално пеевски финансираше федерацията, ето с новата власт федерацията беше пред фалит, няма къде да тренират, двама шщангисти отпаднаха заради травми, а в порофесионалния спорт трябва да се тренира всеки ден, иначе при натоварванията на състезанията се получават травми, Карлос е герой!

    15:38 04.11.2026

  • 45 666

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ром":

    Ром, африканец, свирят му българският химн, вдигат българското знаме и псува на чист български език.

    15:41 04.11.2026

  • 46 Ел Мунчо

    9 0 Отговор
    Дон Карлито ги отказва от спорта , може ли така да прави ...

    15:42 04.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 666

    11 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ти къде видя":

    Що трябва името да е българско, за да обичаш България? Ти като си с българско име, колко флага вдигна?

    15:46 04.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 кдкффкк

    9 1 Отговор
    браво на момчето ,, успех и за напред

    Коментиран от #51

    15:50 04.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Василий Зайцев

    5 1 Отговор
    Велик! Шапки долу за това момче, което твори история и прославя своето и името на България!

    16:07 04.11.2026

  • 54 БГ Глас

    6 0 Отговор
    Най-великият щангист!

    16:08 04.11.2026

  • 55 Mарк

    2 1 Отговор
    Всичко е супер, само килцата му малко вървят нагоре)))

    16:08 04.11.2026

  • 56 Жоро

    5 1 Отговор
    Поздравления, желязно Момче .Бъди здрав. 👍💪

    16:09 04.11.2026

  • 57 Αлфа Bълкът

    0 1 Отговор
    Като видях 213кг колко трудно ги изтласка на 230кг се хванах за главата като ги вдигна.

    16:23 04.11.2026

  • 58 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Какво друго да направиш, освен шапка да му свалиш на този наш изключителен спортист!
    Да жив и здрав!

    16:24 04.11.2026

  • 59 Браво

    1 0 Отговор
    Браво на турския българин, роден в Париж от неизвестен баща.

    16:24 04.11.2026

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