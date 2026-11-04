Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Денков: България я чака тежка зима при високи цени
  Тема: Избори

Денков: България я чака тежка зима при високи цени

4 Ноември, 2026 22:05 832 76

  • николай денков-
  • народно събрание-
  • високи цени-
  • държавен бюджет-
  • политика

Депутатът предупреди за вълна от фалити и десетки хиляди безработни, ако правителството не промени подхода си

Денков: България я чака тежка зима при високи цени - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Николай Денков предупреди, че България е изправена пред тежка зима заради високите цени и подхода на правителството. Депутатът от „Продължаваме промяната“ заяви, че при липса на промяна може да последват фалити и десетки хиляди безработни.

„Ако не се промени подходът, следва вълна от фалити и десетки хиляди безработни. Това е проекцията на сегашното отношение на правителството за цените. България я чака тежка зима“, каза Николай Денков.

Изказването му беше направено при подновяването на работата на Народното събрание след двуседмична ваканция заради изборите. През този период депутатите не заседаваха, за да не се използва парламентарната трибуна за предизборна агитация.

От „Прогресивна България“ определиха предизборната кампания като изпитание за всички. Петър Витанов заяви, че тя е била „черна и компроматна“ и не е отговаряла на демократичните практики. По думите му след изборите партиите се опитват да нормализират отношенията помежду си.

От „Демократична България“ отправиха критики към начина, по който е постигната победата на изборите. Надежда Йорданова заяви, че обществото остава разделено, а когато страхът замества фактите, демократичният дебат става невъзможен.

Костадин Костадинов от „Възраждане“ се оплака от агресивно отношение към партията в обществото и социалните мрежи. Той заяви, че се отправят призиви за смърт, избиване и депортация.

ГЕРБ и ДПС не направиха изявления при подновяването на парламентарната работа. Очаква се през следващата седмица депутатите да започнат работа по бюджета, който според опозицията ще бъде сред основните фактори за натиска върху цените и икономиката.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евгени Минчев

    10 5 Отговор
    Бъдещия лорд на България..!

    22:07 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Искаме си модела

    5 26 Отговор
    Пеевски-Борисов!Стига промяна и прогрес!

    22:07 04.11.2026

  • 5 Тик-Ток

    41 9 Отговор
    Тоя палячо е нагъл като Тиквата,докараха и чумата и холерата в България с юрото и сега обвиняват Пилота за високите цени

    Коментиран от #12, #24

    22:08 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мишел

    10 29 Отговор
    Изключително съм щастлив от прекрасния резултат в неделя за по интелигентните и успели граждани и плачевен за гласувалите за йотова и преди за мунчо индивиди с нисък обществен ,социален и финансов статус и 60% с основно и по ниско образование. Вкарването ни във война ако Гюров е президент може да мине единствено пред същества с умствен потенциал на врабче. Кирил Петков стана премиер края декември 2021 г. Агресията на Русия в Украйна февруари 2022 г. Петков е премиер до юни същата година ,после така наречената сглобка ,2 правителства на Главчев ,след това Желязков. Нито един дрон или ракета на територията на страната или в морето ни. Идва мунчо радев и черноморието ни е бойно поле.Кой ни вкарва във войната? Другата мантра че сме хранели Украинските бежанци!! В страната дойдоха 6800 бежанци.Един месец ги настанихме в хотели, после във фургони предимно в Елхово.България получи 120 млн.евро от ЕС от кохезионните фондове а даде за Украинските бежанци 20 млн.евро. Нито един Български гражданин не е ощетен от бежанците.Напротив държавата е на плюс 100 млн.евро.Вицепремиера на радев- Атанас Пеканов постоянно плаче че чакаме милиарди от ПВУ от ЕС. Не ги чака от Москва а от ЕС.И последната мантра че Гюров дал 20 млн.на Украйна хихихи.НИТО 1 ЦЕНТ НЕ Е ДАДЕН ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА.Документ без финансови параметри ,само споразумение че след края на войната страната ни се кандидатира наши фирми да участват във възстановяването на инфраструктурата на страната им.
    Чести

    Коментиран от #35, #42

    22:09 04.11.2026

  • 9 Тия гнусни шарлатани

    26 6 Отговор
    с денонощните лъжи, трябва да се забранят.

    22:11 04.11.2026

  • 10 Гост

    18 5 Отговор
    Баце, ако те притеснява, моим ти пратим 2 кубика дръва и 5 кила ракия! И, понеже си Академик, което е рядко, бонус малко каче с люта сланина! Дай локация и действаме, Баце!!!

    22:11 04.11.2026

  • 11 Румен Георгиев Радев - мунчо боташов

    5 28 Отговор
    Договора с Боташ гарантира ниски цени за България. Нищо че заради него Булгаргаз е вече във фалит. Румен Радев: "Договорът с „Боташ“ гарантира топлината във всеки български дом." 🤣 Газ не влиза, излизат само пачки долари за Турция, а на входа получаваме студена вода, за да охладим затоплянето от измамата.

    22:12 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин 🇧🇬

    22 4 Отговор
    Това не се отнася само до България , а до целуя РС ! Защото начело в Брюксел са сапунени грешки , като "академик" Денков .

    Коментиран от #22

    22:12 04.11.2026

  • 15 Пич

    6 16 Отговор
    Мунчовата подкрепа е куха. Разчита само на купен и корпоративен вот с откраднатите от народа пари. Да си припомним един факт- в края на изборния ден всички социологически агенции даваха между 5 и 7% преднина за йотова. А след час при паралелното преброяване скача на 18%. И какво е обяснението на социолозите? Че при анкетите пред избирателните секции са казвали че са гласували за Гюров а се оказвало за йотова. И как е възможно 11% ,което е над 200 хиляди човека да се неговорят компактно да казват едно а да гласуват друго. Купен и корпоративен вот. И точно 1 ден преди изборите в сайта АФЕРА пишеше че олигарх спонсор на Радев е купил 30 хиляди гласа и се оказа вярно.

    Коментиран от #34, #50

    22:13 04.11.2026

  • 16 Няма ко

    4 12 Отговор
    да се променя. Подход към нищо нямат фуражкаджиите и комундетата! Но Денков да не плаши хората, ами да се организира и той и колегите му като действаща опозиция!

    22:13 04.11.2026

  • 17 Мда

    16 2 Отговор
    Гербавите от пп и дб плачат за Гюров. Е, и нападат властта, естествено. Това е доста долно, както беше преди изборите за НС и за президент.

    22:14 04.11.2026

  • 18 Решението

    11 3 Отговор
    Ще пием шампоана, с чието избобретяване Денков стана академик.

    22:16 04.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Икономист

    11 5 Отговор
    При киро цената на газа беше 2 пъти по висока, помните ли 😉😘

    Коментиран от #49, #59

    22:16 04.11.2026

  • 21 Анонимен

    12 2 Отговор
    Това са още ефектите от последните 4 години. Какво стана с клуба на богатите? Все едно забравихте 30% годишната инфлация за няколко поредни години и се биехте в гърдите какви успешните сте били.

    22:17 04.11.2026

  • 22 И Пепи

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Българин 🇧🇬":

    Волгата е там!

    22:17 04.11.2026

  • 23 Исторически парк

    12 4 Отговор
    Кой ни натресе еврото?! Радев или сглобката?!?!??

    Коментиран от #48

    22:17 04.11.2026

  • 24 хаха

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Денков е зам министър на образуванието в правителството на Тиквата (2013) бе Сульо! ХАХАХА
    Профил: усвояване на европейски средства в образованието.

    прАсен Василев - министър на финансите в служебното правителство на Чехъл Кухоглав.

    ХАХАХА!

    22:17 04.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 тошу

    11 3 Отговор
    Сламения човек правещ сапунени мехурчета няма право да говори.Нищо хубаво от него,нито от партията му.Ще потъне в историята,като кален цър..нул.

    22:19 04.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ?????

    4 1 Отговор
    Ха ха.
    Крадецът вика дръжте крадеца.
    академикът(малката буква не е грешка) да си такова таковата и да ни обясни що ще е тежка зимата.
    Май ще е заради тях.

    22:22 04.11.2026

  • 29 АкадемиК са неродените българчеата

    0 0 Отговор
    Само живите ги чака тежка зима

    22:22 04.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 За това

    4 3 Отговор
    Вашата вина е по голяма от тази на Радев!

    22:22 04.11.2026

  • 32 Шорт

    6 2 Отговор
    Не му обръщайте внимание. Тоя е ПЕТРОХАНЕЦ!

    Коментиран от #71

    22:22 04.11.2026

  • 33 Щото при вас беше лека

    5 0 Отговор
    А пък Симеон Дянков съсипа учените, оставяйки ги да оцеляват

    22:23 04.11.2026

  • 34 Искаш да кажеш

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Че изборите да нелегитимни?

    22:23 04.11.2026

  • 35 Това са безспорни

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Факти.

    Коментиран от #38, #51

    22:24 04.11.2026

  • 36 Яяяяя

    2 0 Отговор
    Добър ден! Нали вие всички положихте неимоверни усилия да доведете нещата до тук

    22:24 04.11.2026

  • 37 Нали стана академик

    4 1 Отговор
    С огромни доходи, и то като премиер, поне да беше замълчал от кумова срама

    22:24 04.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Преминаващ

    5 2 Отговор
    А бе нагъл "акедимик" пак ли осапунваш идиотите от народа. Нали твоите хора отсвириха руската газ като недемократична. Нали заедно със герберастите и всички депесета и бесепета ни набутахте в еврозоната. Сега цените били високи, било тежко и всички вкупом ще плащаме европейски сметки. Щото сме овце. А ако някой се надява, че пилота ще сърши нещо за народа - ще бъде много жестоко излъган.

    22:27 04.11.2026

  • 40 Артилерист

    3 2 Отговор
    Жълтопаветния умнокрасивитет, както и останалите от сглобката, са толкова комрометирани политически, че се хванаха за олитическия случайник Гюров, като удавници за сламка. Жалкото е, че цялата политика на ЕС управата е изцяло сбъркана и ни принуждават да затъваме все по-дълбоко в милитаристичното блато...

    Коментиран от #68

    22:28 04.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ами

    7 3 Отговор
    Защо така? Нали еврото щеше да ни направи по-богати?
    Нали вие приехте еврото, защо Радев да променя подхода?
    Той ви каза да не бързаме. А вие казахте че пречел на
    европейската интеграция и го определихте като путинист.

    22:28 04.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Честито

    2 0 Отговор
    Честито ново 20 което този сайт избягва да ви съобщи ! От днес 4 ноември Домусчиев главния мутроолигарх на държавата каза на Радев НАП да направи така че ( работодателите ) ви да имат пълен достъп чрез НАП до вашите пълни досиета ,къде сте работили ,колко време,могат да пускат лоша информация за вас както и бъдещите ви работодатели да я четат и реално да знаят всичко за вас ! Тоест се слага край на съхранението на вашата информация която до сега се пазеше от злите очи на работодателите !! Тази страст и стремеж на мутро бизнеса към тази информация не е от вчера а от доста години но никое правителство до сега не им даваше такъв достъп ,,сега без вашето знание и съгласие те могат да ви контролират и знаят всичко за вас без дори да ги подозирате ! НО ЗА СМЕТКА НА ТОВА РАДЕВ УНИЩОЖИ И ПРЕКРАТИ КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА И ПРЕКРАТИ ДОСТЪПА НА ВСИЧКИ ДО НЕЯ С ЦЕЛ ТЯХНИТЕ МРЪСНИ РИЗИ ДА НЕ СЕ ПОКАЗВАТ ЗБАЯТ И РАЗОБЛИЧАВАТ ЗАЩОТО ВСИЧКИ ОТ ТАЗИ РАДЕВА ХУНТА СА ДС ПРЕСТЪПНИЦИ И БКП ПРЕСТЪПНИЦИ

    Коментиран от #55

    22:31 04.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ами еврото ни го докара

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Исторически парк":

    Другарят Виденов.3000 лева за 1 долар.Тогава левът престана да съществува.1997 г.

    Коментиран от #67

    22:32 04.11.2026

  • 49 Гошо тарабата

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Икономист":

    Двойно по евтина беше с Азербайджанския газ...Вчера мунчо го наби целия на копейките с 32,6% увеличение

    Коментиран от #54, #62, #72

    22:33 04.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 С лъжи не излагаш само себе си

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Това са безспорни":

    Отвращаваш и от партията на лъжата и пошлостта ПП и ДБ.

    22:34 04.11.2026

  • 52 Откакто прогресистите дойдоха

    2 1 Отговор
    Цените станаха двойни.

    22:35 04.11.2026

  • 53 хмммм

    2 2 Отговор
    Денков, поеми кормилото, че Радев го изпуска!

    22:36 04.11.2026

  • 54 Това е безспорен

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Гошо тарабата":

    Факт.

    22:36 04.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ироничен

    2 1 Отговор
    "тежка зима при високи цени" Последните 60, дето ги помня, все такива бяха. Не съм разчитал тази да е различна.

    22:37 04.11.2026

  • 57 Перо

    4 1 Отговор
    Сапуненият, измислен “академик”, прави икономически прогнози!

    22:38 04.11.2026

  • 58 12345

    4 1 Отговор
    Да не би да е заради еврото което вкарахте ? Кажете кой е виновен академик
    "сапунджиев"

    Коментиран от #63

    22:38 04.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Замириса на мърша,а този е фашист евро-либерал.

    Коментиран от #64

    22:39 04.11.2026

  • 61 Иван

    2 0 Отговор
    Проблема доиде от вас големите политици .Всички със средно образование .
    Затова ни чака най големия кошмар

    22:41 04.11.2026

  • 62 Е,щом го е набил на копейките

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Гошо тарабата":

    👍👍👍👍

    22:42 04.11.2026

  • 63 и не само

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "12345":

    зради еврото, но и заради онази "малка бензиностанция с ракети", с която тяхното правителство прекрати договора за доставка на природен газ. Сега пак внасяме руски газ, но през добре платени посредници. Да им имам евроатлантическите ценности и диверсификациите фалшиви. Съсипаха не само България, но и цяла Европа т-нар. +евроатлантици" и вместо да се скрият някъде продължават най-нагло да дават акъл и да прехвърлят вината на другите.

    22:44 04.11.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Айде бе

    2 1 Отговор
    Пътувааай Денков, пътувай по-далеч от България и ни освободи от зловонието си!!!

    22:44 04.11.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Като не ти се нрави ЕС

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Артилерист":

    Свят широк.

    22:46 04.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Тодор Правешки

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Шорт":

    Ти не му обръщай внимание, обръщай внимание на кинтите в джоба си и ще видиш как прогресивно намаляват!!!

    22:48 04.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Бай Иван

    0 2 Отговор
    Молеца пак се прави на умен. Той мисли всичко за сапун.

    Коментиран от #76

    22:51 04.11.2026

  • 74 Скакля

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Отстрани":

    Я ми кажи една страна в която има евтина руска газ.Една?Има ли си име?

    22:52 04.11.2026

  • 75 Нексус

    0 0 Отговор
    Ами всичко е точно заради вас, бе Денков, вашите безобразия доведоха страната ни до това унизително положение, язък че съм гласувал за вас, никога повече. Оказахте се поредния кух проект напълнен с платени лаладжии , без визия и неспособни да свършат нищо полезно, само комунисти са ви в кухите кратуни и само руснаци сънувате. Отвратихте окончателно хора като мен .

    22:53 04.11.2026

  • 76 Даже

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Бай Иван":

    И е 200 пъти по-умен от теб.

    22:54 04.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове