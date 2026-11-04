Денков: България я чака тежка зима при високи цени

Николай Денков предупреди, че България е изправена пред тежка зима заради високите цени и подхода на правителството. Депутатът от „Продължаваме промяната“ заяви, че при липса на промяна може да последват фалити и десетки хиляди безработни.

„Ако не се промени подходът, следва вълна от фалити и десетки хиляди безработни. Това е проекцията на сегашното отношение на правителството за цените. България я чака тежка зима“, каза Николай Денков.

Изказването му беше направено при подновяването на работата на Народното събрание след двуседмична ваканция заради изборите. През този период депутатите не заседаваха, за да не се използва парламентарната трибуна за предизборна агитация.

От „Прогресивна България“ определиха предизборната кампания като изпитание за всички. Петър Витанов заяви, че тя е била „черна и компроматна“ и не е отговаряла на демократичните практики. По думите му след изборите партиите се опитват да нормализират отношенията помежду си.

От „Демократична България“ отправиха критики към начина, по който е постигната победата на изборите. Надежда Йорданова заяви, че обществото остава разделено, а когато страхът замества фактите, демократичният дебат става невъзможен.

Костадин Костадинов от „Възраждане“ се оплака от агресивно отношение към партията в обществото и социалните мрежи. Той заяви, че се отправят призиви за смърт, избиване и депортация.

ГЕРБ и ДПС не направиха изявления при подновяването на парламентарната работа. Очаква се през следващата седмица депутатите да започнат работа по бюджета, който според опозицията ще бъде сред основните фактори за натиска върху цените и икономиката.