Денков: България я чака тежка зима при високи цени

Николай Денков предупреди, че България е изправена пред тежка зима заради високите цени и подхода на правителството. Депутатът от „Продължаваме промяната“ заяви, че при липса на промяна може да последват фалити и десетки хиляди безработни.
Изказването му беше направено при подновяването на работата на Народното събрание след двуседмична ваканция заради изборите. През този период депутатите не заседаваха, за да не се използва парламентарната трибуна за предизборна агитация.
От „Прогресивна България“ определиха предизборната кампания като изпитание за всички. Петър Витанов заяви, че тя е била „черна и компроматна“ и не е отговаряла на демократичните практики. По думите му след изборите партиите се опитват да нормализират отношенията помежду си.
От „Демократична България“ отправиха критики към начина, по който е постигната победата на изборите. Надежда Йорданова заяви, че обществото остава разделено, а когато страхът замества фактите, демократичният дебат става невъзможен.
Костадин Костадинов от „Възраждане“ се оплака от агресивно отношение към партията в обществото и социалните мрежи. Той заяви, че се отправят призиви за смърт, избиване и депортация.
ГЕРБ и ДПС не направиха изявления при подновяването на парламентарната работа. Очаква се през следващата седмица депутатите да започнат работа по бюджета, който според опозицията ще бъде сред основните фактори за натиска върху цените и икономиката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Евгени Минчев
22:07 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Искаме си модела
22:07 04.11.2026
5 Тик-Ток
Коментиран от #12, #24
22:08 04.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мишел
Чести
Коментиран от #35, #42
22:09 04.11.2026
9 Тия гнусни шарлатани
22:11 04.11.2026
10 Гост
22:11 04.11.2026
11 Румен Георгиев Радев - мунчо боташов
22:12 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Българин 🇧🇬
Коментиран от #22
22:12 04.11.2026
15 Пич
Коментиран от #34, #50
22:13 04.11.2026
16 Няма ко
22:13 04.11.2026
17 Мда
22:14 04.11.2026
18 Решението
22:16 04.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Икономист
Коментиран от #49, #59
22:16 04.11.2026
21 Анонимен
22:17 04.11.2026
22 И Пепи
До коментар #14 от "Българин 🇧🇬":Волгата е там!
22:17 04.11.2026
23 Исторически парк
Коментиран от #48
22:17 04.11.2026
24 хаха
До коментар #5 от "Тик-Ток":Денков е зам министър на образуванието в правителството на Тиквата (2013) бе Сульо! ХАХАХА
Профил: усвояване на европейски средства в образованието.
прАсен Василев - министър на финансите в служебното правителство на Чехъл Кухоглав.
ХАХАХА!
22:17 04.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 тошу
22:19 04.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ?????
Крадецът вика дръжте крадеца.
академикът(малката буква не е грешка) да си такова таковата и да ни обясни що ще е тежка зимата.
Май ще е заради тях.
22:22 04.11.2026
29 АкадемиК са неродените българчеата
22:22 04.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 За това
22:22 04.11.2026
32 Шорт
Коментиран от #71
22:22 04.11.2026
33 Щото при вас беше лека
22:23 04.11.2026
34 Искаш да кажеш
До коментар #15 от "Пич":Че изборите да нелегитимни?
22:23 04.11.2026
35 Това са безспорни
До коментар #8 от "Мишел":Факти.
Коментиран от #38, #51
22:24 04.11.2026
36 Яяяяя
22:24 04.11.2026
37 Нали стана академик
22:24 04.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Преминаващ
22:27 04.11.2026
40 Артилерист
Коментиран от #68
22:28 04.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ами
Нали вие приехте еврото, защо Радев да променя подхода?
Той ви каза да не бързаме. А вие казахте че пречел на
европейската интеграция и го определихте като путинист.
22:28 04.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Честито
Коментиран от #55
22:31 04.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ами еврото ни го докара
До коментар #23 от "Исторически парк":Другарят Виденов.3000 лева за 1 долар.Тогава левът престана да съществува.1997 г.
Коментиран от #67
22:32 04.11.2026
49 Гошо тарабата
До коментар #20 от "Икономист":Двойно по евтина беше с Азербайджанския газ...Вчера мунчо го наби целия на копейките с 32,6% увеличение
Коментиран от #54, #62, #72
22:33 04.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 С лъжи не излагаш само себе си
До коментар #35 от "Това са безспорни":Отвращаваш и от партията на лъжата и пошлостта ПП и ДБ.
22:34 04.11.2026
52 Откакто прогресистите дойдоха
22:35 04.11.2026
53 хмммм
22:36 04.11.2026
54 Това е безспорен
До коментар #49 от "Гошо тарабата":Факт.
22:36 04.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ироничен
22:37 04.11.2026
57 Перо
22:38 04.11.2026
58 12345
"сапунджиев"
Коментиран от #63
22:38 04.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ШЕФА
Коментиран от #64
22:39 04.11.2026
61 Иван
Затова ни чака най големия кошмар
22:41 04.11.2026
62 Е,щом го е набил на копейките
До коментар #49 от "Гошо тарабата":👍👍👍👍
22:42 04.11.2026
63 и не само
До коментар #58 от "12345":зради еврото, но и заради онази "малка бензиностанция с ракети", с която тяхното правителство прекрати договора за доставка на природен газ. Сега пак внасяме руски газ, но през добре платени посредници. Да им имам евроатлантическите ценности и диверсификациите фалшиви. Съсипаха не само България, но и цяла Европа т-нар. +евроатлантици" и вместо да се скрият някъде продължават най-нагло да дават акъл и да прехвърлят вината на другите.
22:44 04.11.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Айде бе
22:44 04.11.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Като не ти се нрави ЕС
До коментар #40 от "Артилерист":Свят широк.
22:46 04.11.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Тодор Правешки
До коментар #32 от "Шорт":Ти не му обръщай внимание, обръщай внимание на кинтите в джоба си и ще видиш как прогресивно намаляват!!!
22:48 04.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Бай Иван
Коментиран от #76
22:51 04.11.2026
74 Скакля
До коментар #69 от "Отстрани":Я ми кажи една страна в която има евтина руска газ.Една?Има ли си име?
22:52 04.11.2026
75 Нексус
22:53 04.11.2026
76 Даже
До коментар #73 от "Бай Иван":И е 200 пъти по-умен от теб.
22:54 04.11.2026