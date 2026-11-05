Поражението на републиканците доминира в световния печат

Поражението на Републиканската партия на междинните избори в САЩ продължава да бъде водеща тема в световния печат. Акцентите са върху очакваното ново мнозинство на демократите в Конгреса, вътрешнопартийните обвинения и възможните последици за администрацията на Доналд Тръмп.
Оспорваната битка в Мисисипи
Вестник „Гардиън“ обръща внимание на напрегнатата надпревара за сенаторското място от Мисисипи. Демократът Скот Колом води пред републиканката Синди Хайд-Смит с 1138 гласа при преброени почти 96% от бюлетините. Преднината му е нараснала значително спрямо предходния ден, когато е била едва 28 гласа.
Подкрепата в окръзите с чернокожо мнозинство се оказва решаваща за превръщането на традиционно републиканския щат в едно от най-конкурентните полета за демократите. Колом е получил около 73% от гласовете в тези райони, докато на щатско равнище двамата кандидати остават почти изравнени.
Републиканците търсят причините за загубата
Републиканската сенаторка Ашли Муди, която е преизбрана във Флорида, макар и с по-малка преднина от очакваната в редица проучвания, заявява пред „Фокс нюз“, че партията трябва да насочи вниманието си към цените и разходите за живот.„Трябва действително да се съсредоточим върху въпроса за достъпността на живота и цените“, казва Муди.
Според „Гардиън“ нейното изказване е част от нарастващите признания в Републиканската партия, че Доналд Тръмп и съпартийците му не са успели да убедят избирателите, че са направили достатъчно за ограничаване на разходите.
Натиск върху Пийт Хегсет
„Индипендънт“ съобщава, че Тръмп е питал свои съветници дали министърът на отбраната Пийт Хегсет трябва да остане на поста си след изборните загуби. Натискът върху ръководителя на Пентагона се засилва на фона на очакваното завръщане на Конгреса за заключителната му сесия преди смяната на състава.
Демократите, които очакват мнозинство и в двете камари, подновяват усилията си за гласуване на импийчмънт на Хегсет. Според публикацията част от републиканците в Сената също поставят въпроса дали Тръмп ще го задържи, за да бъдат отблокирани забавените законопроекти за разходите за отбрана.
Техеран представя резултата като предупреждение
Иранските власти представят загубата на републиканците като знак, че американските избиратели отхвърлят войната и високите разходи за живот. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заявява, че американците са казали „не на войната“ и предупреждава за тежки последици, ако Вашингтон поднови ударите срещу Иран.
Корпусът на гвардейците на ислямската революция също свързва изборния резултат с американската военна политика. Съветникът на главнокомандващия на корпуса Хамидреза Могадамфар заявява, че при ново нападение Иран ще отговори с различна доктрина и нови технологии за конвенционални оръжия.
Техеран предупреждава и държави като Обединените арабски емирства и Бахрейн, че могат да бъдат атакувани, ако позволят територията им да бъде използвана за нападения срещу Иран.
В САЩ „Ню Йорк таймс“ акцентира върху успеха на умерените демократи в оспорвани щати и райони с републикански уклон. „Вашингтон пост“ определя резултата като най-тежката загуба за Републиканската партия от половин век насам.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Запознат
Коментиран от #10
13:15 05.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Обичайно е
13:21 05.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 не може да бъде
Коментиран от #11
13:27 05.11.2026
8 А Мала Токмачка
Коментиран от #13, #14
13:27 05.11.2026
9 Герги
Коментиран от #12
13:27 05.11.2026
10 Гост
До коментар #2 от "Запознат":Браво колега,добре се посмях...
13:29 05.11.2026
11 Има,има
До коментар #7 от "не може да бъде":Сутринта не си си пол лекарствата.
13:29 05.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бла бла факти
Едните спечелили малко повече от другите. Голямо чудо.
Конгресът на САЩ е двукамерен. Печелят или едните или другите. Изборите там са на всеки 2 години.
13:48 05.11.2026
16 ТРЪМП е срам и позор за Америка
Войната бе започната от Тръмп и за да бъде свален режимът на аятоласите, удавил в кръв протестите в цялата страна и отговорен за смъртта на десетки хиляди протестиращи... Само че тази цел беше набързо забравена от Тръмп и в един момент, същия този кървав режим беше определян от Тръмп, като от “едни умни и прекрасни хора, които молят за мир и са готови на сделка“...
Така че с войната в Иран, Тръмп не постигна абсолютно нищо ,а само демонстрира единствено слабостта, некомпетентността и своята неспособност да взема стратегически правилни решения !!
С войната в Иран, Тръмп обаче успя да повиши неимоверно много авторитета на Иран сред екстремистки настроените мюсюлмани и връчи в ръцете на аятоласите самочувствието на победители над САЩ, което им позволява да рекетират световната икономика, затова Тръмп сам си е виновен за загубата....
14:00 05.11.2026