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Министър Енчо Керязов: Всяко дете заслужава да спортува в сигурна и защитена среда

Министър Енчо Керязов: Всяко дете заслужава да спортува в сигурна и защитена среда

5 Ноември, 2026 13:04 510 11

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В изказването си министърът представи усилията на България за насърчаване на физическата активност сред подрастващите

Министър Енчо Керязов: Всяко дете заслужава да спортува в сигурна и защитена среда - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов взе участие в 19-ата конференция на министрите, отговарящи за спорта, на Съвета на Европа, която се проведе в Княжество Монако. Форумът бе посветен на темата „По-безопасен и по-здравословен спорт за всички деца“ и събра министри, високопоставени представители на държавни институции, международни организации и спортното движение.

Министър Керязов се включи в панела „От ангажимент към действие: осигуряване на по-безопасен и по-здравословен спорт“, посветен на практическите мерки за защита на децата и младите хора в спорта.

„Не е достатъчно просто да привлечем децата в спортните зали. Трябва да гарантираме, че те са в сигурни ръце“, заяви министър Керязов. Той подчерта, че спортът изгражда характер, дисциплина, увереност и уважение, но също така е от съществено значение децата да тренират в защитена среда, която им позволява да развиват своите способности и да следват мечтите си.

В изказването си министърът представи усилията на България за насърчаване на физическата активност сред подрастващите, включително инициативите за възстановяване на ежедневната сутрешна гимнастика в училищата. Той акцентира и върху необходимостта от ясни правила и ефективни механизми за защита на децата на всички нива в спортната система.

Енчо Керязов изтъкна, че България е първата страна, разработила национална пътна карта в рамките на проекта „Start to Talk“ на Съвета на Европа, насочен към защитата на децата в спорта. В процеса са участвали спортни федерации, държавни институции, организации и млади хора.

По време на изказването си министърът открои и добрите практики на българските спортни федерации в тази област.

„Безопасността на децата не трябва да съществува само на хартия. Тя трябва да бъде реалност на всяка тренировка, във всяка спортна зала и във взаимоотношенията между треньор и състезател“, подчерта министърът.

Конференцията беше организирана от правителството на Монако в партньорство с Разширеното частично споразумение за спорта (EPAS) към Съвета на Европа. Дискусиите бяха съсредоточени върху превенцията, разпознаването и противодействието на насилието и злоупотребите срещу деца в спорта, включително кибертормоза, както и върху ролята на физическата активност за укрепване на физическото и психичното здраве на подрастващите.

Форумът беше открит от принц Албер II и генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. В рамките на конференцията беше приета резолюция за по-безопасен и по-здравословен спорт за всички деца и млади хора.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Този ми е в черният списък.

    13:06 05.11.2026

  • 2 честен ционист

    3 4 Отговор
    Звучи като да спортува в салона на ТВУ-то

    13:09 05.11.2026

  • 3 Ами

    0 0 Отговор
    да спортуват !

    13:21 05.11.2026

  • 4 Давид

    4 1 Отговор
    За бандита стефан ботев и дума ли няма да каже този циркаджия ;)

    13:29 05.11.2026

  • 5 Дори ако може,

    2 1 Отговор
    Да се запишат в моята фондация,спортът при мен е много развит.

    13:31 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тоя циркаджия

    2 0 Отговор
    Докога ще ни разсмива?

    13:51 05.11.2026

  • 8 Един

    1 0 Отговор
    Да вземе да позлати Насар. Заслужава си милион за това ,което прави за България.А не да хрантутим разни БФС,ритнитопковци и прочие тунеядци.Как още не е драснал към залива.Ония му предлагат милиони,дворци,коли и т.н.Сега за спорта.Да вземат да махнат това физическо в училище.Даскалите там лежачи и лапачи. Да се записват учениците задължително за някакъв спорт по избор.При треньори,които само с това се занимават.Специалисти са и имат интерес да развиват съответния спорт.В училището е загубено време за физическо.

    13:52 05.11.2026

  • 9 Тоя па

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "предложение":

    Те намалиха пенсии, заплати , майчински , детски.Ти очакваш да го насочат към нашите деца?А олигарсите ИМ чакат пачки.80млн.за км.

    13:53 05.11.2026

  • 10 много интересно

    1 0 Отговор
    Питайте го тоя как назначаваше детските учителки, директорките на детските градини и т.н. Правеше се на голям пич. И си иск...

    14:03 05.11.2026

  • 11 Завистливата кака

    0 1 Отговор
    Наш Енчо Кирязов поне видя Монако и принц Албер. Иначе инициативата е много добра, а той има успешен опит в организирането на различни спортни мероприятия и работа с хора.

    14:04 05.11.2026

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