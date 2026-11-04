Новини
България »
София »
Величков: Подкрепата на Борисов отне гласове на изборите
  Тема: Избори

Величков: Подкрепата на Борисов отне гласове на изборите

4 Ноември, 2026 22:41 551 10

  • велислав величков-
  • бойко борисов-
  • андрей гюров-
  • продължаваме промяната-
  • всс

Народният представител от ПП определи подкрепата за Андрей Гюров като стратегическа грешка. Той коментира и изслушванията за новия ВСС

Величков: Подкрепата на Борисов отне гласове на изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Подкрепата на Бойко Борисов за Андрей Гюров е била стратегическа грешка, която е отнела гласоподаватели в изборния ден. Това заяви народният представител от „Продължаваме промяната“ Велислав Величков в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.

По думите му Гюров не е търсил подкрепата на Борисов, а същото важи и за партиите от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

„Тази подкрепа беше грешка“, заяви Величков.

Той допълни, че голяма част от избирателите на ГЕРБ не са излезли да гласуват, като според него самият Борисов ги е посъветвал да си спестят участието във вота. Величков използва и остър политически израз, за да обясни защо според него не е трябвало да се разчита на подкрепата на лидера на ГЕРБ.

Различия между ПП, „Да, България“ и ДСБ

В разговора Величков заяви, че към „Продължаваме промяната“ и „Да, България“ трябва да бъде включена и „Демократи за силна България“. Според него трите формации имат свои програми, политически курс, ценности и принадлежност към различни политически семейства в Европейския парламент.

Той посочи, че различията между тях не изключват координация в предизборните кампании и в парламентарната работа.

Четири червени линии при избора на ВСС

Величков коментира и изслушванията на кандидатите за нов Висш съдебен съвет. Той заяви, че сред тях има хора с различни професионални биографии, които могат да бъдат полезни на правосъдната система, но и кандидати, за които не е ясно какво правят в списъците и каква е визията им за съдебната власт.

По думите му по инициатива на ПП и „Демократична България“ са били изискани кариерните справки на кандидатите. Величков заяви, че само пет-шестима от 20 членове на правната комисия са прочели документите.

Първите два дни от изслушванията за съдийската колегия са приключили. В деня на интервюто са били изслушани първите четирима кандидати за прокурорската колегия, а на следващия ден са планирани още петима. Величков каза, че след приключването на процедурата ще бъдат обявени четирите червени линии на ПП.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лустрация

    2 1 Отговор
    Успех на Гюров

    22:47 04.11.2026

  • 3 С.Д.С. каба..Краде

    4 1 Отговор
    Баце знае,как да лъ..же...

    22:48 04.11.2026

  • 4 ?????

    7 0 Отговор
    Много ми харесва.
    Подкрепата на Баце било грешка, а ако не ви беше подкрепил щяхте да се оплаквате че не ви е подкрепил.
    С една дума вие винаги сте прави.
    Що не се погледнете що за стока сте и след тва да търсите що не ставате.

    22:49 04.11.2026

  • 5 Мхм

    4 0 Отговор
    Тези от пп и дб на иван костов не са у ред. За пореден път не разбраха, че който се е сглобил с герб отива у ряката. Ето ги: атака, ндсв, бсп, итн и прочее мижитурки.

    22:51 04.11.2026

  • 6 Хмм

    4 1 Отговор
    а колко се радваха, колко се хвалеха, в техните сайтове не позволяваха дума лоша да се каже за борисов и пеевски, сега станаха пак лоши, за обикновените хора те винаги са били такива, нечистоплътна сделка с която се надяваха да получат гласове от ГЕРБ и ДПС, а в самата Белица печели йотова, в Северозапада също, районите на пеевски

    22:53 04.11.2026

  • 7 Всичко се дирижира

    2 0 Отговор
    Боко им помогна като и те му помагат.Има балкански номера

    22:53 04.11.2026

  • 8 Хаха

    2 0 Отговор
    Глупости , на тоя каръкът му се казва ПП ! Ако се беше явил като независим , можеше да спечели , но трябваше и по-добър избор на подгласник !

    22:56 04.11.2026

  • 9 баба Кунка

    2 0 Отговор
    Пяндурника Вел не знам кой си се изказа неподготвен.Аве дръндьо нъл сам Гюрю каза гражданите да го подкрепят ве.Ми нави подкрепа.

    23:03 04.11.2026

  • 10 Драги ми Смехурко

    1 0 Отговор
    Така се отмъщава за арест.Браво Бокич!

    23:04 04.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове