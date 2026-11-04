Величков: Подкрепата на Борисов отне гласове на изборите

Подкрепата на Бойко Борисов за Андрей Гюров е била стратегическа грешка, която е отнела гласоподаватели в изборния ден. Това заяви народният представител от „Продължаваме промяната“ Велислав Величков в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.

По думите му Гюров не е търсил подкрепата на Борисов, а същото важи и за партиите от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

„Тази подкрепа беше грешка“, заяви Величков.

Той допълни, че голяма част от избирателите на ГЕРБ не са излезли да гласуват, като според него самият Борисов ги е посъветвал да си спестят участието във вота. Величков използва и остър политически израз, за да обясни защо според него не е трябвало да се разчита на подкрепата на лидера на ГЕРБ.

Различия между ПП, „Да, България“ и ДСБ

В разговора Величков заяви, че към „Продължаваме промяната“ и „Да, България“ трябва да бъде включена и „Демократи за силна България“. Според него трите формации имат свои програми, политически курс, ценности и принадлежност към различни политически семейства в Европейския парламент.

Той посочи, че различията между тях не изключват координация в предизборните кампании и в парламентарната работа.

Четири червени линии при избора на ВСС

Величков коментира и изслушванията на кандидатите за нов Висш съдебен съвет. Той заяви, че сред тях има хора с различни професионални биографии, които могат да бъдат полезни на правосъдната система, но и кандидати, за които не е ясно какво правят в списъците и каква е визията им за съдебната власт.

По думите му по инициатива на ПП и „Демократична България“ са били изискани кариерните справки на кандидатите. Величков заяви, че само пет-шестима от 20 членове на правната комисия са прочели документите.

Първите два дни от изслушванията за съдийската колегия са приключили. В деня на интервюто са били изслушани първите четирима кандидати за прокурорската колегия, а на следващия ден са планирани още петима. Величков каза, че след приключването на процедурата ще бъдат обявени четирите червени линии на ПП.