Величков: Подкрепата на Борисов отне гласове на изборите

Подкрепата на Бойко Борисов за Андрей Гюров е била стратегическа грешка, която е отнела гласоподаватели в изборния ден. Това заяви народният представител от „Продължаваме промяната“ Велислав Величков в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.
По думите му Гюров не е търсил подкрепата на Борисов, а същото важи и за партиите от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.„Тази подкрепа беше грешка“, заяви Величков.
Той допълни, че голяма част от избирателите на ГЕРБ не са излезли да гласуват, като според него самият Борисов ги е посъветвал да си спестят участието във вота. Величков използва и остър политически израз, за да обясни защо според него не е трябвало да се разчита на подкрепата на лидера на ГЕРБ.
Различия между ПП, „Да, България“ и ДСБ
В разговора Величков заяви, че към „Продължаваме промяната“ и „Да, България“ трябва да бъде включена и „Демократи за силна България“. Според него трите формации имат свои програми, политически курс, ценности и принадлежност към различни политически семейства в Европейския парламент.
Той посочи, че различията между тях не изключват координация в предизборните кампании и в парламентарната работа.
Четири червени линии при избора на ВСС
Величков коментира и изслушванията на кандидатите за нов Висш съдебен съвет. Той заяви, че сред тях има хора с различни професионални биографии, които могат да бъдат полезни на правосъдната система, но и кандидати, за които не е ясно какво правят в списъците и каква е визията им за съдебната власт.
По думите му по инициатива на ПП и „Демократична България“ са били изискани кариерните справки на кандидатите. Величков заяви, че само пет-шестима от 20 членове на правната комисия са прочели документите.
Първите два дни от изслушванията за съдийската колегия са приключили. В деня на интервюто са били изслушани първите четирима кандидати за прокурорската колегия, а на следващия ден са планирани още петима. Величков каза, че след приключването на процедурата ще бъдат обявени четирите червени линии на ПП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Лустрация
22:47 04.11.2026
3 С.Д.С. каба..Краде
22:48 04.11.2026
4 ?????
Подкрепата на Баце било грешка, а ако не ви беше подкрепил щяхте да се оплаквате че не ви е подкрепил.
С една дума вие винаги сте прави.
Що не се погледнете що за стока сте и след тва да търсите що не ставате.
22:49 04.11.2026
5 Мхм
22:51 04.11.2026
6 Хмм
22:53 04.11.2026
7 Всичко се дирижира
22:53 04.11.2026
8 Хаха
22:56 04.11.2026
9 баба Кунка
23:03 04.11.2026
10 Драги ми Смехурко
23:04 04.11.2026