Непоказвани вещи на Дейвид Боуи ще бъдат представени за пръв път на изложба (ВИДЕО)

Първият саксофон на Дейвид Боуи, паспортът му от 1988 г. и хронометърът, който е използвал при писането на песни, са сред непоказваните досега предмети в изложбата „Дейвид Боуи: На турне“. Експозицията беше открита в музея V&A Dundee в Дънди и ще остане там до 15 февруари 2027 г.

В нея са включени около 100 експоната, подбрани измежду приблизително 90 000 предмета от личния архив на музиканта. Това е първата изложба, която представя материали от архива, придобит от музея V&A в Лондон през 2023 г. За съхраняването на колекцията е създаден специалният David Bowie Centre.

Сред акцентите е саксофонът, подарен на Боуи от баща му за Коледа през 1961 г. Показан е и предварителен екземпляр на плочата с песента „I'm Waiting for the Man“ на The Velvet Underground от 1967 г.

Витрините включват още британския паспорт на изпълнителя от 1988 г., както и хронометъра, който той използвал, докато работи по песни. Част от експозицията е и писмо от декември 1973 г., адресирано до „г-н Боуи“ и подписано от негови лондонски съседи.

„Ще бъдем много благодарни, ако проявите разбиране и намалите значително силата на музиката, а и я спрете в разумен час“, се казва в писмото.

Директорът на V&A Dundee Леони Бел определя изложбата като „възможност да се докоснете до лични и интимни предмети“, които показват как Боуи е мислил, работил и се е преоткривал.

Изложбата поставя акцент и върху връзката на музиканта с Шотландия. През 1966 г. Дейвид Боуи и групата му The Buzz се появяват на сцена в Дънди, близо до Palais de Danse – емблематична за града танцова зала и музикална сцена. Макар групата да не е сред основните изпълнители в програмата, това е началото на трайната му връзка с шотландската публика.

Експозицията проследява и многобройните концерти на Боуи в Шотландия. Кураторът Светлана Панова казва, че при проучването на участията му в Дънди екипът е бил впечатлен от начина, по който тези събития продължават да живеят в спомените на местните фенове.

„Дейвид Боуи: На турне“ ще бъде представена в Дънди до 15 февруари 2027 г., като чрез лични вещи, музикални материали и документи разказва за пътя на изпълнителя от ранните му сценични изяви до превръщането му в един от най-влиятелните музиканти на XX и XXI век.