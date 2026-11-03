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„Черното топче“ спечели конкурса на „Синелибри“
  Тема: Известни личности

„Черното топче“ спечели конкурса на „Синелибри“

3 Ноември, 2026 22:33 447 0

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  • литературни адаптации

Филмът на Хавиер Калво и Хавиер Амброси бе отличен в конкурсната програма. Павел Павликовски получи награда за изключителния си принос към киното

„Черното топче“ спечели конкурса на „Синелибри“ - 1
Снимка и видео: М. Богданова (с)
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Черното топче“ е големият победител в конкурсната програма на тазгодишното издание на кино-литературния фестивал „Синелибри“. Отличието беше връчено на церемония в зала 1 на НДК, която завърши с националната премиера на „Отечество“ на Павел Павликовски.

Полско-британският режисьор беше специален гост на вечерта и получи награда за изключителния си принос към киното. „Отечество“ е най-новият му филм, а премиерата му в София беше част от традицията награждаването на „Синелибри“ да бъде съпроводено с представянето на заглавие, получило признание на международни кинофоруми.

Журито отличи смелостта на филма

„Черното топче“ е режисиран от Хавиер Калво и Хавиер Амброси. Филмът е вдъхновен от незавършена творба на Федерико Гарсия Лорка и от пиесата „Тъмният камък“ на Алберто Конехеро. Заглавието вече получи награда за режисура на фестивала в Кан, както и награди на публиката в Торонто и Сан Себастиан.

Президентът на журито Джим Шеридън заяви, че решението е било прието с удовлетворение от всички членове. „Не мисля, че има някой разочарован, защото филмите, които бяха в топ 3, бяха наистина добри и засягат много важни теми“, каза той.

Членът на журито Теодора Маркова посочи, че отличеният филм трябва да притежава смелост в изразните средства, посланието и подхода. Така оценката на журито постави акцент не само върху литературната основа, но и върху начина, по който тя е превърната в киноразказ.

Фестивалът продължава до 8 ноември

Основателят, президент и артистичен директор на „Синелибри“ Жаклин Вагенщайн определи тазгодишното издание като едно от най-успешните досега. По думите ѝ фестивалът е събрал най-много гости и филми до този момент, а редица прожекции са били пред разпродадени зали.

„Вярвам, че успешно кулминацията е днес с прекрасния филм на Павел Павликовски и със самия Павел Павликовски тук, в залата“, каза Жаклин Вагенщайн.

Програмата на „Синелибри“ продължава до 8 ноември.

Източници: bntnews.bg, bta.bg


София / България
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