Легендарните „Биело дугме“ и „Парни валяк“ с юбилейни турнета

Петдесет години след създаването си „Биело дугме“ и „Парни валяк“ продължават да събират публика в държавите от бивша Югославия и сред общностите в Западна Европа. Двете групи отбелязаха юбилеите си с мащабни концертни програми, но към ноември 2026 г. турнетата им са в различен етап: основната обиколка на „Биело дугме“ беше планирана за 2024–2025 г., докато „Парни валяк“ временно прекъсна концертите си през есента на 2026 г.

„Биело дугме“ започна от Сараево

Групата, основана в Сараево през 1974 г., нарече юбилейната си обиколка „Doživjeti stotu“ – заглавие, което на български означава „Да доживееш до сто“. Първият концерт беше на 11 май 2024 г. в „Дом млади“ в Сараево, където започва историята на състава.

Първоначалният план предвиждаше 50 концерта за две години. На сцената за юбилейните участия застанаха Горан Брегович, Ален Исламович и Младен Войчич – Тифа. В програмата бяха включени песни от различните периоди на групата, а маршрутът премина през градове в региона, Европа и Северна Америка. Сред обявените спирки бяха Загреб, Мюнхен, Париж, Прага, Скопие, Торонто и Чикаго.

Юбилейните концерти върнаха „Биело дугме“ в големи зали и фестивални сцени, включително в Загреб през март 2025 г. Програмата обедини хардрок звученето на групата с балкански фолклорни мотиви – комбинация, която превърна състава в един от най-разпознаваемите представители на югославската рок сцена.

„Парни валяк“ продължава с нов вокал

Загребската група е създадена през 1975 г. и отбелязва юбилея си с турнето „50“. Концертната поредица започна на 14 февруари 2025 г. в Сплит, а през същата година групата изнесе повече от 20 концерта в региона. Сред ключовите събития беше разпродаденият концерт в „Арена Загреб“ на 29 ноември 2025 г.

След смъртта на фронтмена Аки Рахимовски през януари 2022 г. „Парни валяк“ продължи с Игор Дрвенкар, който се присъедини към групата през 2023 г. Радио-телевизия Сърбия съобщи, че певецът е поел ролята с усещане за голяма отговорност и е част от юбилейната програма „50“.

На 16 май 2026 г. „Парни валяк“ изнесе юбилеен концерт в Сава център в Белград. Представителите на залата обявиха, че събитието е било разпродадено, а „Нова“ съобщи за силен интерес към концерта.

Продължението на турнето обаче беше променено. Групата отложи концертите през октомври и ноември 2026 г., след като Дрвенкар трябваше да се подложи на операция на гласните струни. Отложени са участията на 17 октомври в Домжале и на 7 ноември в Цюрих. „Здравето на Игор е на първо място“, заявиха от групата, като посочиха, че се надяват да се върнат на сцената през декември.

Междувременно концертът на „Парни валяк“ в Сава център, планиран за октомври 2026 г., е преместен за 17 март 2027 г. Така юбилейните турнета на двете групи продължават да живеят в различен ритъм, но запазват общото си ядро – песни, познати на няколко поколения публика.

Източници: nacional.hr, nova.rs, rts.rs