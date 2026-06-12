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На 12 юни почитаме рожденика Джон Уетън - носител на "големия шлем" в рока

На 12 юни почитаме рожденика Джон Уетън - носител на "големия шлем" в рока

12 Юни, 2026 09:52, обновена 12 Юни, 2026 10:09 386 1

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  • музика

Музикантът ни напусна на 31 януари 2017 г. на 67-годишна възраст

На 12 юни почитаме рожденика Джон Уетън - носител на "големия шлем" в рока - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 12 юни отбелязваме рождената дата на легендарния британски музикант, певец и басист Джон Уетън (John Wetton).

Роден през 1949 г., той остава в историята като един от най-влиятелните гласове и инструменталисти в прогресив и рок музиката.

Музикантът почина на 31 януари 2017 г. на 67-годишна възраст.

Уетън остави забележително наследство чрез участието си в някои от най-значимите групи на епохата:

Той е фронтмен и басист в един от най-креативните периоди на групата King Crimson: (1972–1974), участвайки в култови албуми като Larks' Tongues in Aspic и Red.

Уетън е съосновател, главен вокалист и автор на песни на супергрупа Asia. Техният дебютен албум от 1982 г. става мултиплатинен и ражда световния хит "Heat of the Moment".

Формира прогресив рок и джаз-фюжън формацията U.K., заедно с Бил Бръфърд, Еди Джобсън и Алън Холдсуърт.

През годините дава своя принос със забележителния си плътен баритон и прецизен бас в групи като Uriah Heep, Roxy Music и Wishbone Ash.

Терминът „голям шлем“ е изключително точен за невероятната кариера на Джон Уетън. В света на прогресив и класическия рок малко музиканти могат да се похвалят с толкова авторитетно и богато портфолио.

Уетън оглавява и оставя незаличима следа в четири коренно различни, но колосални формации – King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep и супергрупата Asia.

Музикантът не е просто наемен бас китарист. Уетън носи със себе си своя дълбок, разпознаваем глас (баритон) и огромен композиторски талант.

Той е мостът между тежкия рок, сложния авангарден прогресив и комерсиалния стадионен поп-рок на 80-те години.

Проекти като групата U.K. доказват, че най-виртуозните музиканти на епохата са избирали именно него за свой лидер.


Великобритания
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    10:13 12.06.2026