Атланта Хоукс спечели със 117:112 гостуването си на Оклахома Сити Тъндър в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация. Успехът изравни активите на двата отбора на 9 победи и 6 загуби.

Ониека Оконгву поведе „ястребите“ с 28 точки и 9 борби, а Никеил Александър-Уокър добави 19 точки и 7 асистенции. Джейлън Джонсън записа трипъл-дабъл с 16 точки, 12 борби и 11 асистенции.

Домакините започнаха по-добре и имаха преднина от 7 точки в първата част, но Атланта приключи периода с аванс от 31:29. Хоукс спечели и втората четвърт с 33:22, за да се оттегли на почивката с преднина от 13 точки.

Тъндър отговори след паузата. Оклахома Сити спечели третата част с 32:19 и изравни при 83:83 след кош на Аджай Мичъл 1,4 секунди преди края на периода. В началото на последната четвърт обаче Лу Дорт и Арън Уигинс реализираха последователни тройки, с които Атланта поведе с 92:86.

Хоукс не изпусна контрола до финалната сирена. Тройка на Дорт и далечен изстрел на Зуби Еджифор увеличиха разликата до 102:92, а Атланта затвори мача с 34:29 в последната част.

„Трябва да играем с енергия, а това означава да тичаме“, заяви треньорът Куин Снайдър преди срещата.

Шей Гилджис-Александър завърши с 34 точки и 5 борби за Оклахома Сити. Джаред Маккейн отбеляза 18 точки, а Айзея Хартенщайн овладя 17 борби. Тъндър реализира 9 от 27 опита за три точки, докато Атланта вкара 20 от 50 стрелби от далечно разстояние.

За Хоукс Лу Дорт записа 16 точки, а Арън Уигинс добави 14 при завръщането си в Оклахома Сити. Двамата бяха част от шампионския състав на Тъндър през сезон 2024/2025, преди да бъдат разменени през лятото.

Атланта продължава с домакинство на Шарлът Хорнетс на 20 ноември, докато Оклахома Сити ще приеме Ню Орлиънс Пеликанс в същия ден.