ООН все още няма избран наследник на генералния секретар Антониу Гутериш, чийто втори и последен мандат приключва на 31 декември 2026 г. Деветият тур на неофициалното гласуване в Съвета за сигурност на 20 ноември не излъчи кандидат, способен да получи необходимата подкрепа.

Ребека Гринспан от Коста Рика запазва първата позиция с 10 гласа „за“, но е получила и четири гласа „против“, два от които са дошли от постоянни членове на Съвета. Това означава, че дори водещият кандидат няма необходимата подкрепа за официална препоръка.

Рафаел Гроси, аржентинският генерален директор на Международната агенция за атомна енергия, е получил осем гласа „за“ и шест „против“. Кандидатурата на Лана Нусейбе от Обединените арабски емирства е подкрепена от седем членове, но срещу нея са гласували шестима, включително трима постоянни членове. Турският кандидат Феридун Синирлиоглу е получил пет гласа „за“ и 10 „против“.

Резултатите от неофициалното гласуване не се публикуват официално от Съвета за сигурност, но бяха разпространени от медии и наблюдатели на процеса. Предишният тур на 5 ноември даде на Гринспан 12 гласа „за“ и три „против“, което показва отслабване на позицията ѝ в последното гласуване.

Постоянните членове могат да блокират избора

Съединените щати, Русия, Китай, Великобритания и Франция имат право на вето. За да бъде препоръчан кандидатът на Общото събрание, той трябва да получи поне девет от 15-те гласа в Съвета за сигурност и да не бъде отхвърлен от нито един от петте постоянни членове.

След това 193-членното Общо събрание извършва формалното назначаване. То досега не е отхвърляло кандидат, препоръчан от Съвета за сигурност. Според Ройтерс след осем тура постоянните членове не са успели да постигнат съгласие, а служители на ООН вече обсъждат извънредни варианти, ако до края на годината няма избран ръководител.

„Предпочитаме най-добрия кандидат. Но ако той е от Латинска Америка, това би било чудесно“, заяви американският посланик в ООН Майк Уолц след деветия тур. Той призова кандидатите, които не успяват да съберат достатъчно подкрепа, да се оттеглят, за да се свие полето на претендентите.

Неяснота около 1 януари

Уставът на ООН не предвижда конкретна процедура при изтичане на мандата на генерален секретар без избран наследник. Сред обсъжданите възможности са временно удължаване на мандата на Гутериш или назначаване на друг служител като временно изпълняващ длъжността.

Бившият служител на ООН Даниел Сафран-Хон заяви пред Ройтерс, че при липса на решение на 1 януари организацията формално може да остане без ръководител. Според него Съветът за сигурност и Общото събрание ще могат да продължат работа, но ще възникнат ограничения при ключови назначения и приемането на бюджета.

Новият генерален секретар ще поеме организация, изправена пред войни, намаляващо американско финансиране, съкращения на хуманитарни програми и натиск за по-бързи и мащабни реформи. Следващ тур на гласуването се очаква през идната седмица, но дата за официалната препоръка и последващото назначаване все още не е обявена.

Източници: investing.com, thenationalnews.com, apnews.com