Тенорът Марио Николов ще бъде специален гост на концерта на „Мери Бойс Бенд“ в София, посветен на 25 години от песента и едноименния първи албум „Непознати улици“. Събитието ще се състои на 21 ноември от 19:00 часа в Централния военен клуб.

Николов ще изпълни песни, които свързват музикалната му история с тази на групата. Двамата с „Мери Бойс Бенд“ са записали „В моето сърце“ и „Когато сън Земята заспи“.

Водещ на концерта ще бъде Атанас Стоянов – Наско от „БГ Радио“. Юбилейната програма е посветена на песента „Непознати улици“, превърнала се в един от разпознаваемите хитове на българската група.

По данни, представени от „Мери Бойс Бенд“, едноименният албум е получил пет музикални номинации през 2001 г. През изминалите 25 години песента е сред 100-те най-излъчвани български песни, а слушателите на „БГ Радио“ са я класирали сред 10-те най-велики рок песни на всички времена.

Концертът събира на една сцена групата и Марио Николов в годината, в която се отбелязва четвърт век от появата на „Непознати улици“ и първия албум на „Мери Бойс Бенд“.

Източници: bta.bg, bgradio.bg