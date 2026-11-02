Марко Мендоса идва в София с група Elite като гост

Марко Мендоса ще изнесе концерт в София на 2 ноември, а специален гост на вечерта ще бъде българската група Elite. Събитието ще се проведе в клуб Rock'n'Rolla и е организирано от „София мюзик ентърпрайсис“.

Американският басист и певец ще представи соловата си програма, в която рокът среща блус, фънк и соул. По думите на организаторите концертът преминава през различни настроения и влияния, като поставя акцент върху енергията на живото изпълнение и непосредствения контакт с публиката.

„Публиката е активна част от вечерта, а свободата между музикантите превръща концерта в непосредствена среща с човек, за когото рокендролът е начин на общуване“, посочват от „София мюзик ентърпрайсис“.

Кариера с Thin Lizzy и Whitesnake

Мендоса е познат на рок публиката с работата си с Thin Lizzy, Whitesnake, The Dead Daisies, Blue Murder и Тед Нюджънт. В кариерата му има и сътрудничества с Джон Сайкс, Дейвид Ковърдейл, Нийл Шон и Долорес О'Риърдън.

Освен като басист той се изявява и като вокалист и фронтмен. Соловите му проекти са свързани с по-широк музикален диапазон, в който се преплитат рок, блус, фънк и соул.

Соловите албуми на Мендоса

Албумите Viva La Rock и New Direction са създадени в сътрудничество с датския китарист и продуцент Сьорен Андерсен и са записани в Копенхаген. В тях Мендоса съчетава енергични рок песни, силни мелодии и по-интимни моменти.

В Viva La Rock музикантът се връща към част от музикалната си история с версия на Chinatown на Thin Lizzy. В записа участват Ричард Фортъс от Guns N’ Roses и Майк Трамп. Албумът включва и прочит на Hey Baby на Тед Нюджънт.

Предстоящият концерт в София ще представи тази страна от творчеството на Мендоса в клубна обстановка, заедно със специалното участие на българската група Elite.

Източници: bta.bg, zrock.bg