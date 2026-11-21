Люис Хамилтън заяви, че е „опустошен“, след като той и съотборникът му Шарл Леклер отпаднаха във втория сегмент на квалификацията за Гран при на Лас Вегас. Пилотите на Ferrari останаха съответно 12-и и 11-и в официалната квалификационна класификация и не достигнаха до Q3.

Заради наказанието на Оскар Пиастри двамата ще се придвижат с по една позиция напред на стартовата решетка. Така Леклер ще потегли 10-и, а Хамилтън – 11-и. Кими Антонели бе най-бърз в квалификацията, но петместно наказание заради промени по задвижващата система остави Макс Верстапен на първа позиция.

Повреда и проблем с подаването на енергия

Хамилтън обясни, че е загубил част от пода на своя Ferrari още в началото на Q1. По думите му това е променило баланса на автомобила и е довело до загуба на около три-четири десети от аеродинамичната притискаща сила.

„Опустошен съм. Работим усилено, за да свършим добра работа“, каза Хамилтън пред Sky Sports F1.

Седемкратният световен шампион допълни, че последната му обиколка в Q2 е била възможно най-добрата при създалите се условия, но автомобилът е загубил около шест десети заради проблем с подаването на енергия към задвижването. Той посочи още, че не е разполагал с автомобил пред себе си, от който да получи въздушна струя по дългите прави.

Ниската температура на трасето – около 15 градуса по Целзий – допълнително е затруднила Ferrari. Хамилтън каза, че гумите не са работили достатъчно добре и автомобилът е страдал от липса на сцепление.

Леклер: Допуснах грешка в единствената си възможност

Леклер заяви, че е имал темпо за участие в Q3, но е допуснал грешка в единствената си последна бърза обиколка. Монегаскът бе само малко над една десета от секундата извън необходимото време за продължаване.

„Направих грешка в единствената обиколка, която получих“, каза Леклер.

Пилотът определи изпълнението на Ferrari като много лошо и заяви, че отборът е загубил около секунда по дългите прави. Според него това ще направи изпреварванията в състезанието особено трудни.

Гран при на Лас Вегас е насрочено за 22 ноември 2026 г. За Ferrari състезанието ще започне от дъното на челната десетка, след като отборът не успя да класира нито един от двамата си пилоти в решителната част на квалификацията.

Източници: skysports.com, formula1.com, autosport.com