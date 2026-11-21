Борусия Мьонхенгладбах посреща Борусия Дортмунд в 10-ия кръг на Бундеслигата. Двубоят на „Борусия-Парк“ започва в 16:30 часа българско време и противопоставя последния в класирането срещу втория.

Дортмунд влиза в мача без загуба през сезона и с 21 точки от девет срещи. Тимът на Нико Ковач е допуснал само седем гола и има голова разлика 16:7. В последния си двубой Борусия Дортмунд победи Елверсберг с 2:1.

Мьонхенгладбах е на 18-о място с четири точки и голова разлика 12:25. Домакините загубиха последната си среща с 1:3 от Хамбургер, като Джо Скали отбеляза единственото попадение за тима.

Ковач предупреди за подценяване

Въпреки разликата в класирането, Нико Ковач настоява, че гостите не трябва да подценяват съперника. „Класирането не може да ни накара да подценим който и да е отбор в Бундеслигата. То е моментна снимка, а Мьонхенгладбах не е толкова слаб, че да бъде последен. Те ще ни предизвикат и трябва да приемем битката“, заяви треньорът на Борусия Дортмунд.

Участието на Серху Гираси, Валдемар Антон и Карни Чукуемека беше под въпрос заради мускулни проблеми. И тримата пропуснаха последната пауза за националните отбори. Борусия Дортмунд продължава да бъде без дългосрочно контузените Емре Джан, Янис Константелиас и Джъстин Лерма.

Домакините търсят изненада

Александър Блесин определи предстоящия съперник като „един от най-добрите отбори в Германия“. Треньорът на Мьонхенгладбах посочи, че Дортмунд разчита не само на индивидуалната си класа, но и на организирана защита.

Статистиката от последните директни срещи е в полза на гостите. Борусия Дортмунд е загубила само един от последните седем мача срещу съименника си, като е спечелила пет от тях и е завършила един наравно. Последният двубой между двата отбора обаче донесе успех на Мьонхенгладбах с 1:0.

Съперниците ще изиграят своя 109-и мач в историята на Бундеслигата. За домакините срещата е възможност да прекъснат серията от загуби и да се отлепят от дъното, докато Дортмунд ще опита да запази непобедения си старт и да остане близо до лидера в таблицата.

Източници: bundesliga.com, videos.sport.sky.de