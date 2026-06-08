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Прог-легендата Rush се завърна с емоционален концерт след 11 години ВИДЕО

Прог-легендата Rush се завърна с емоционален концерт след 11 години ВИДЕО

8 Юни, 2026 12:31, обновена 8 Юни, 2026 12:52 507 1

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На мястото на починалия през 2020 барабанист Нийл Пърт застана германката Аника Нилес

Прог-легендата Rush се завърна с емоционален концерт след 11 години ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първият концерт на Rush след 11-годишно отсъствие премина с изключителен емоционален заряд, разпродадена зала и мащабни трибюти към покойния барабанист Нийл Пиърт.

Шоуто се състоя на 7 юни в емблематичната зала Kia Forum в Лос Анджелис – същото място, където групата изнесе последния си концерт през 2015 г. преди голямата пауза. Събитието даде официален старт на юбилейното им турне „Fifty Something“.

Основателите на бавдата Геди Лий (вокали, бас) и Алекс Лайфсън (китара) бяха посрещнати с оглушителни овации. На мястото на починалия през 2020 г. барабанист Нийл Пиърт застана германската виртуозка Аника Нилес, която според критиците и феновете се е справила безапелационно с невероятно сложните партии.

Към състава се присъедини и кийбордистът Лорен Голд. Емоционалният пик на вечерта включваше специално подготвени архивни видеоклипове и колажи с Нийл Пиърт, показвани на огромни екрани под звуците на негови размисли за музиката. По време на тези прожекции групата изпълни емблематичната песен „Bravado“, посветена изцяло на него.

Емблематичното инструментално парче „YYZ“ беше изсвирено в негова чест, но умишлено без традиционното соло на барабани, от уважение към паметта му.

Концертът беше разделен на две части с 30-минутна пауза и включваше над 20 класики.

За първи път в кариерата си Rush откриха концерта с шедьовъра „Xanadu“.Специален гост беше певицата Ейми Ман, която излезе на сцената, за да изпълни на живо вокалите в класиката от 1987 г. „Time Stand Still“.

Публиката изпадна в екстаз на хитове като „Tom Sawyer“, „Limelight“, „The Spirit of Radio“ и трите части на прогресив епоса „2112“.

Вечерта завърши ударно с изненадващото завръщане на парчето „By-Tor & The Snow Dog“ (неизпълнявано от 2004 г.) и абсолютния финал с „Working Man“=


САЩ
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  • 1 Пецата

    0 0 Отговор
    Музиката требва да става за ракиа и салата разбираш ли щото не става ли вобще не ми я хвалете 🤣

    13:43 08.06.2026