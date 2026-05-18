Българско Porsche 911 дебютира на най-елитното автомобилно изложение в Комо

18 Май, 2026 10:01 3 078 6

Колата е разработена във Варна

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Бреговете на езерото Комо в Италия бяха домакини на официалната премиера на EllNEO Speedster. Приличащ на концептуален рендър, създаден от изкуствен интелект, всъщност този уникален проект представлява напълно функционален, бутиков електрически рестомод, разработен и изграден в продължение на три години от екип от 20 инженери, дизайнери и автомобилни ентусиасти, базирани във Варна, с допълнителна подкрепа от професионалисти от цял свят.

Под класическата силуетна линия се крие модерна изцяло електрическа задвижваща система, способна да развие 600 конски сили. Цялата електроника, управлението на батерията и софтуерната калибрация са програмирани и разработени в компанията от българските специалисти по електромобили Kinetik Automotive.

EllNEO е използвала само шасито, вратите и капака от оригиналния Porsche Cabriolet от 1985 година, докато останалата част от каросерията се състои от специално изработени панели от въглеродни влакна, проектирани и произведени в компанията, за да се оптимизира намаляването на теглото и съвременната аеродинамика. Освен това интериорът е изцяло преработен и изработен по поръчка в България, като съчетава луксозни материали с минималистични инструментални панели, каквито сме свикнали да виждаме в модерен електромобил.

Проектът за момента не е за продажба, като не е официално одобрен или подкрепен от Porsche. Вместо това EllNEO Speedster се явява като модерна интерпретация на вечния дизайн на 911, доказвайки, че усъвършенстваното реставриране на електромобили и производството на компоненти в собствени цехове могат да се осъществяват и в България.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ник

    Браво! Адмирации към екипа. Искрено се надявам поне пот тази статия да няма хейт и тъпи коментари от разбирачи.

    10:39 18.05.2026

  • 2 Варна 3

    Страхотно! Най-великата в света!

    11:56 18.05.2026

  • 3 Ъхъ

    Нещо права за дизайна на Порше платили ли са или е тъй си краднат, като китайци😉

    12:16 18.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Диктор

    До коментар #4 от "Москвичь 3":

    Квич Квич Москвич отива на боклука. И си мислите, че е уникална. Нито една руска кола не е уникална. Хайде на каруцата, дърпан от един кон.

    12:42 18.05.2026