Българско Porsche 911 дебютира на най-елитното автомобилно изложение в Комо

Бреговете на езерото Комо в Италия бяха домакини на официалната премиера на EllNEO Speedster. Приличащ на концептуален рендър, създаден от изкуствен интелект, всъщност този уникален проект представлява напълно функционален, бутиков електрически рестомод, разработен и изграден в продължение на три години от екип от 20 инженери, дизайнери и автомобилни ентусиасти, базирани във Варна, с допълнителна подкрепа от професионалисти от цял свят.

Под класическата силуетна линия се крие модерна изцяло електрическа задвижваща система, способна да развие 600 конски сили. Цялата електроника, управлението на батерията и софтуерната калибрация са програмирани и разработени в компанията от българските специалисти по електромобили Kinetik Automotive.

EllNEO е използвала само шасито, вратите и капака от оригиналния Porsche Cabriolet от 1985 година, докато останалата част от каросерията се състои от специално изработени панели от въглеродни влакна, проектирани и произведени в компанията, за да се оптимизира намаляването на теглото и съвременната аеродинамика. Освен това интериорът е изцяло преработен и изработен по поръчка в България, като съчетава луксозни материали с минималистични инструментални панели, каквито сме свикнали да виждаме в модерен електромобил.

Проектът за момента не е за продажба, като не е официално одобрен или подкрепен от Porsche. Вместо това EllNEO Speedster се явява като модерна интерпретация на вечния дизайн на 911, доказвайки, че усъвършенстваното реставриране на електромобили и производството на компоненти в собствени цехове могат да се осъществяват и в България.