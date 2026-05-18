Британското правителство отхвърли слуховете за оттегляне на Киър Стармър

Британският премиер Киър Стармър няма да обявява график за оттегляне от лидерския пост на Лейбъристката партия, а съответно и от премиерския пост. Това заяви неговият заместник Дейвид Лами, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
„Няма да има график за оттегляне“, каза Лами в интервю за Sky News, като добави, че е разговарял с премиера два пъти в неделя.
През последната седмица в Обединеното кралство се засилиха спекулации за евентуална смяна на лидера на Лейбъристката партия, която в момента е управляваща. В публичното пространство започнаха да се обсъждат възможни кандидати, сред които бившият здравен министър Уес Стрийтинг, кметът на Манчестър Анди Бърнам и бившата ключова фигура в правителството Анджела Рийвърс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЧУДЕСНО
10:05 18.05.2026
2 Радио Ереван
10:26 18.05.2026
3 Мухахаха
10:28 18.05.2026
4 Продължавайте да ставате за резил
Винаги е по-голям циркаджия от предишния. Всичко почна с цирка на Маргарет Тачър, когято бях дете. Казваха си, че не може по-зле, и тогава сложиха Джон Мейджър. Всички бяхме в шок. Тъкмо решихме, че това е дъното - и хоп Мистър Тони Блеър. Божеее! Какво последва?
10:46 18.05.2026