Британското правителство отхвърли слуховете за оттегляне на Киър Стармър

18 Май, 2026 09:59 709 4

Заместникът му Дейвид Лами заяви, че няма планиран график за напускане на премиера, въпреки засилените политически спекулации

Британското правителство отхвърли слуховете за оттегляне на Киър Стармър - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър няма да обявява график за оттегляне от лидерския пост на Лейбъристката партия, а съответно и от премиерския пост. Това заяви неговият заместник Дейвид Лами, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Няма да има график за оттегляне“, каза Лами в интервю за Sky News, като добави, че е разговарял с премиера два пъти в неделя.

През последната седмица в Обединеното кралство се засилиха спекулации за евентуална смяна на лидера на Лейбъристката партия, която в момента е управляваща. В публичното пространство започнаха да се обсъждат възможни кандидати, сред които бившият здравен министър Уес Стрийтинг, кметът на Манчестър Анди Бърнам и бившата ключова фигура в правителството Анджела Рийвърс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧУДЕСНО

    19 0 Отговор
    ТОВА ЗНАЧИ ОЩЕ ПО ДЪЛБОКА КРИЗА В АНГЛИЯ.

    10:05 18.05.2026

  • 2 Радио Ереван

    7 0 Отговор
    Не е трудно в британистан да се намери някой нов пе.офил или изкривен плод на инцест за министър председател. В крайна сметка и нормални пакистанци, индйци и араби има колкото щеш.

    10:26 18.05.2026

  • 3 Мухахаха

    5 0 Отговор
    Русия ке ви оправи една сърма и настава мир по целия свят

    10:28 18.05.2026

  • 4 Продължавайте да ставате за резил

    9 0 Отговор
    Англия е най-голямото шоу. Насладете се на комедията отвън, защото отвътре е трагедия.

    Винаги е по-голям циркаджия от предишния. Всичко почна с цирка на Маргарет Тачър, когято бях дете. Казваха си, че не може по-зле, и тогава сложиха Джон Мейджър. Всички бяхме в шок. Тъкмо решихме, че това е дъното - и хоп Мистър Тони Блеър. Божеее! Какво последва?

    10:46 18.05.2026

