Британското правителство отхвърли слуховете за оттегляне на Киър Стармър

Британският премиер Киър Стармър няма да обявява график за оттегляне от лидерския пост на Лейбъристката партия, а съответно и от премиерския пост. Това заяви неговият заместник Дейвид Лами, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Няма да има график за оттегляне“, каза Лами в интервю за Sky News, като добави, че е разговарял с премиера два пъти в неделя.

През последната седмица в Обединеното кралство се засилиха спекулации за евентуална смяна на лидера на Лейбъристката партия, която в момента е управляваща. В публичното пространство започнаха да се обсъждат възможни кандидати, сред които бившият здравен министър Уес Стрийтинг, кметът на Манчестър Анди Бърнам и бившата ключова фигура в правителството Анджела Рийвърс.