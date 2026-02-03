Новини
Култура »
3 февруари 1468 г. Умира Гутенберг

3 февруари 1468 г. Умира Гутенберг

3 Февруари, 2026 04:12 8 009 16

  • гутенберг-
  • печатни технологии-
  • печатна преса-
  • печатница

Само 40 копия от Библията на Гутенберг са запазени до днес в различни библиотеки по света

3 февруари 1468 г. Умира Гутенберг - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 3 февруари 1468 г. Йоханес Генсфлайш цур Ладен цум Гутенберг, по-известен като Йохан Гутенберг. Изобретеният от него машинен печат с подвижен набор поставя началото на революция в печатането и често е определяно като едно от най-важните събития на Новото време.

Изобретението му оказва силно влияние върху развитието на Ренесанса и Реформацията. Неговите изобретения поставят материалните основи на съвременната икономика на знанието и демократизация на образованието.

Сред многобройните му приноси към печатането са създаването на технология за масово производство на елементи за подвижен набор, използването на мастило на маслена основа и въвеждането на дървена печатна преса, подобна на винтовите преси, използвани в земеделието по това време. Но най-значимото му изобретение е съчетаването на тези елементи в практична система, която дава възможност за масово производство на печатни книги и която се оказва икономически изгодна както за печатарите, така и за читателите.

Йоханес Гутенберг (Йоханес Гензфлайш цур Ладен цум Гутенберг) е роден около 1400 г. в немския град Майнц. Предполага се, че година след патрицианския бунт на 117-те срещу данъците в Майнц от 1411 г. семейството му като една от засегнатите търговски фамилии се премества в Елтвиле на Рейн. След 1418 г. Йоханес следва в Ерфуртския университет и пребивава до 1433 г. извън Майнц въпреки помилването от страна на Католическата църква на семействата, участвали в патрицианския бунт.

През 1434 г. Гутенберг се установява в Страсбург, където работи като златар. Но в Страсбург Гутенберг среща само неуспехи. Започва работа върху металната преса около 1436 г., когато е подведен под съдебна отговорност за неспазване на обещанието си да се ожени за Енелин фон дер Изернен Тюр. Три години по-късно той приема сериозна инвестиция за изработката на полирани метални огледала, за които се вярвало, че отразяват свята светлина на религиозните реликви. За да задоволи изискванията на инвеститорите, след неуспеха си да произведе огледалата в нужния срок Гутенберг споделя с тях своята „тайна”. Предполага се, че това е именно идеята за метална печатна преса.

През 1439 г. Гутенберг пуска в действие първия прототип на пресата и през следващата година го завършва и прави публично достояние под името „Kunst und Aventur” („Изкуство и авантюра”). През 1444 г. Гутенберг напуска Страсбург и в следващите две годни следите му се губят. До 1446 г., когато на бял свят се появява първият печатен текст – „Поема за Последния съд”.

През 1448 г., връщайки се в родния си град Майнц, Гутенберг отпечатва годишния градски календар. По това време немските годишни календари представляват специфичен вид литература – в тях се съдържат разкази за поучение, азбучници, рецепти, етикет за добро поведение, новини, планувани събития през годината, исторически възпоменания. Около 1450 г. пресата вече функционира успешно. Гутенберг заема 800 гулдена от заможния предприемач Йоханес Фуст, чийто зет Петер Шьофер също се включва в инициативата. Тъй като е работил като писар в Париж, Шьофер има добър опит и изготвя първите печатни букви за металната преса. Пресата на Гутенберг използва технологията на разпространените за времето преси за правене на вино и кашкавал във Франция, Швейцария и Бавария. В процеса на работа възниква и нуждата от нов тип мастило, приготвено от маслени бои, което да не залепва за металните букви. Успехът на предприятието е моментален. Пресата отпечатва луксозни латински граматики, а в периода 1454–1455 г. от нея излизат хиляди папски индулгенции и търговски брошури.

По същото време Йоханес Гутенберг отпечатва около 180 броя от Свещеното писание. Подготовката за печат на Библията започва още през 1450 г. във формат от 40 реда на страница, който през 1452 г. е заместен с два тома със страници в прословутия формат от 42 реда. Библията става известна под няколко наименования: Библия на Гутенберг, Библия в 42 реда (заради печатния формат) или Библия на Мазарини (по името на френския кардинал от италиански произход Джулио Мазарини, в чиято библиотека в Париж е намерено копие от Гутенберговата печатна Библия през 1760 г.).

Текстът е от латински ръкопис, печатан с немски готически букви, с черно мастило. Цветните илюстрации са нанесени на ръка след печата. Цялата Библия съдържа 1280 страници във фолио примо формат с две колони, подравнени и от двете страни. Някои от страниците са на хартия, а други – на пергамент. В текста липсва маркировка, номер на страниците, разстояние между думите и нов ред при параграфите.

Почти веднага след издаването на Библията, през 1455 г., Гутенберг банкрутира. Бизнесът му е поет от неговия инвеститор Йоханес Фуст. Йоханес Гутенберг е освободен от дълговете си, получава благородническа титла и имуществена компенсация от архиепископа на Майнц Адолф Втори. Гутенберг служи като дворцов благородник и съветник в резиденцията на архиепископа в Насау до смъртта си на 3 февруари 1468 г. Погребан е в родния си Майнц.

Междувременно под надзора на Фуст през 1457 г. излиза от печат първият цветопечатен Псалтир, а през 1461 г. Албрехт Пфистер издава първата цветопечатна книга. До 1499 г. преси за книгопечатане по модела на Гутенберг са инсталирани в над 2500 града в Европа и с тяхна помощ са издадени над 15 милиона копия на над 30 000 книги.

Само около 40 копия от Библията на Гутенберг са запазени до днес в различни библиотеки по света. Копието, притежавано от крал Джордж III, се пази в библиотеката на Британския музей. Последното открито копие на Библията на Гутенберг е закупено от Националната библиотека на САЩ за 60 000 британски лири.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РАДИО ЕЛТО

    4 0 Отговор
    всяко времи ражда свойте таланти

    04:39 03.02.2021

  • 2 Бащата

    1 0 Отговор
    на днешния "икономически растеж" ! -))

    05:31 03.02.2021

  • 3 нашия

    9 1 Отговор
    1. на тази дата са освободени преди 130 год.Балчик иПровадия.2 Хралампи Джамджиев регистрира своя патент през 1921 г. за своя модел самолет в Чехия.Умира американският президент Томас Удро Уилсън-застъпил се за България след пурвата световна война

    05:56 03.02.2021

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЗАЩО ТРИЕШ

    0 0 Отговор
    Само предоставям линк към уикипедия за любознателните.

    06:17 03.02.2021

  • 7 асдфгхйк

    0 0 Отговор
    https://bg.wikipedia.org/wiki/3_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8

    06:18 03.02.2021

  • 8 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Има музей на Гутенберг в Майнц. Посетил съм го. Университетът на Майнц носи името на Гутенберг.

    06:46 03.02.2021

  • 9 Данов

    2 0 Отговор
    Изобретението на Гутемберг е променило света и е едно от трите най-важни световни събития. За съжаление, събитията ставащи сега са със значение.

    07:05 03.02.2021

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 За първи път чувам,

    4 0 Отговор
    че е бил по-известен като Йохан Гутенберг (това го пише само в българската версия на Уикипедия, но в Уикипедия може да си пише всичко. Няма статут на сериозен източник.) В немскоговорящите страни му казват или само "Гутенберг", или "Йоханес Гутенберг". Само в българската версия на Уикипедия пише

    07:09 03.02.2021

  • 12 За първи път чувам,

    1 0 Отговор
    че е бил по-известен като Йохан Гутенберг (това го пише само в българската версия на Уикипедия, но в Уикипедия може да си пише всичко. Няма статут на сериозен източник.) В немскоговорящите страни му казват или само "Гутенберг", или "Йоханес Гутенберг".

    07:10 03.02.2021

  • 13 681

    5 0 Отговор
    Първото изречение гласи: На 3 февруари 1468 г. Йоханес Генсфлайш цур Ладен цум Гутенберг, по-известен като Йохан Гутенберг.
    Употребата на глагол е сложна работа...

    07:26 03.02.2021

  • 14 Ъхъ

    0 1 Отговор
    Библията, е истинския дявол. Престъпленията срещу човечеството на църквата, са неизмерими и несравними с никои други, но до ден днешен вина, никой не е признал и никой религиозен, не се е осмелил да поднесе извинения, а за лъжите си и измамените, думичка не е казана

    09:55 03.02.2021

  • 15 Колко монаси е направил

    1 0 Отговор
    безработни тоя. Но изобретението си го бива.

    12:03 03.02.2021

  • 16 Гост

    0 0 Отговор
    Прочетох Тунберг (Грета) и тъкмо щях да се зарадвам.

    12:48 03.02.2021