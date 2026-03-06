Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Култура »
Протест на музикалните състави на БНР, театрите също заплашват да спрат работа

6 Март, 2026 07:24 455 4

  • бнр-
  • музикални състави-
  • театри-
  • протест-
  • димитър христов-
  • мирослав пашов

Искат достойно заплащане

Протест на музикалните състави на БНР, театрите също заплашват да спрат работа - 1
Снимка: БНР
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Музикалните състави на БНР спират от днес концертната си дейност в знак на протест срещу недостойното заплащане на труда в оркестрите.

Очакванията на музикантите са да се намери решение с помощта на министерството на културата, обясни диригентът на Оркестъра за народна музика Димитър Христов:

"Заплатата на новопостъпил млад човек е 650 евро. Това не знам как ще ви се струва, а министър Тодоров наистина пое ангажимент и каза, че ще измисли начини.

Конкретно, достойно заплащане дори на една средна софийска работна заплата би удовлетворило, според мен, колегите.

Просто са огромни, огромни разликите в заплащането между нас и всички останали столични културни институции."

Директорите на осем от най-големите театри у нас също заплашват да спрат работа заради липса на пари. Те настояват да се промени методиката, по която се определя държавната им субсидия и се обявяват за цялостна промяна в Закона за закрила и развитие на културата.

Днес директорите на театрите ще обявят публично пред медиите исканията си.

Още в средата на февруари директорите на Народния театър, на Сатиричния, на Младежкия, на Военния, на Софийската опера, на Оперетата, както и колегите им от Пловдив и Варна, излязоха с позиция за тежкото финансово състояние на сектора.

Пред БНР директорът на театър "Българска армия" Мирослав Пашов заяви, че в момента само плащат заплати, а за всичко останало, от което имат нужда, подават към Министерството на културата фактури, но оттам не потвърждават плащанията. Няма пари не просто за нови декори, костюми и премиери – няма пари дори за хигиенни материали:

"Може би ще предприемем определени действия, защото тук не става просто за заплати – "искаме по-високи заплати". Говорим за сектора – какво се случва с театрите. Ние просто спираме работа, няма как да стане. Обяснявам простичко: има методика, която е изградена преди много години, която казва така – на всеки лев, продаден през касата, има една таблица, която показва какво държавата субсидира към този един лев. И така се формират бюджетите на театрите. Ние сме второстепенни разпоредители на бюджета. Сиреч, ние нямаме самостоятелни сметки, от които да теглим когато си поискаме и колкото си поискаме", каза Мирослав Пашов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Като не им отрърва да се пробват на трудовата борса и в частняи сектор.

    Коментиран от #3

    07:27 06.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    В 18 30 часа пред Министерския съвет.

    07:29 06.03.2026

  • 3 Камион

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Е, друго си е до пенсия да си на хранилката.
    :)))
    На тея (всички, които са на “държавна работа”), им се чува гласът, само когато стачкуват за по-високи заплати.

    07:33 06.03.2026

  • 4 Истина

    0 0 Отговор
    На всички леврото им малее !

    07:43 06.03.2026