Италия временно затваря посолството си в Техеран

6 Март, 2026 08:45 469 7

Дипломатическият персонал ще бъде преместен в Азербайджан заради съображения за сигурност

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италия временно ще затвори посолството си в Техеран и ще премести персонала на дипломатическата мисия в Азербайджан. Това съобщи италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от АФП, предава News.bg.

По думите му решението е взето от съображения за сигурност.

Въпреки мярката Италия не прекъсва дипломатическите си отношения с Иран.

Съединените щати и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари, което накара Техеран да отвърне с удари в района на Персийския залив.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 ПРАВ

    3 2 Отговор
    Е БИЛ ХИТЛЕР ЧЕ Е ИСКАЛ ДА СЕ ОТЪРВЕ ОТ ЕВРЕИТЕ И ЦИГАНИТЕ

    Коментиран от #7

    08:51 06.03.2026

  • 2 Бесен - Язовец

    3 2 Отговор
    Се молиха краварите на Кремъл за обработен уран и получиха отказ, сега се насочиха към обработения уран на Иран за това е всичко искат урана на иранците целия запас.

    08:51 06.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Омазана ватенка

    0 4 Отговор
    Абе нали Митрофанова щеше да затваря руското посолство?

    08:57 06.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 еврея е добър кога спре да диша

    1 0 Отговор
    Политическата коректност във воденето на война е нещо от миналото. Така коментира шефът на Пентагона Пийт Хегсет убийството на 165 ученици от училище в иранския за момичета в град Минаб от американската армия на 28 февруари тази година.

    08:59 06.03.2026

  • 7 Добро утро

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ПРАВ":

    България моли Иран да не удря магистрала Тракия че я строихме повече от половин век

    09:02 06.03.2026

