Италия временно затваря посолството си в Техеран

Италия временно ще затвори посолството си в Техеран и ще премести персонала на дипломатическата мисия в Азербайджан. Това съобщи италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от АФП, предава News.bg.

По думите му решението е взето от съображения за сигурност.

Въпреки мярката Италия не прекъсва дипломатическите си отношения с Иран.

Съединените щати и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари, което накара Техеран да отвърне с удари в района на Персийския залив.