Италия временно затваря посолството си в Техеран

Италия временно ще затвори посолството си в Техеран и ще премести персонала на дипломатическата мисия в Азербайджан. Това съобщи италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от АФП, предава News.bg.
По думите му решението е взето от съображения за сигурност.
Въпреки мярката Италия не прекъсва дипломатическите си отношения с Иран.
Съединените щати и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари, което накара Техеран да отвърне с удари в района на Персийския залив.
1 ПРАВ
Коментиран от #7
08:51 06.03.2026
2 Бесен - Язовец
08:51 06.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Омазана ватенка
08:57 06.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 еврея е добър кога спре да диша
08:59 06.03.2026
7 Добро утро
До коментар #1 от "ПРАВ":България моли Иран да не удря магистрала Тракия че я строихме повече от половин век
09:02 06.03.2026