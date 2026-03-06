Новини
Зам.-министърът на отбраната: Рисковете се преценяват ежедневно

6 Март, 2026

НАТО има много добра система за комплексна противовъздушна отбрана, ние сме част от нея, каза Йордан Божилов

Ситуацията в Близкия изток е много динамична, рисковете се преценяват ежедневно. Това заяви в предаването „Здравей, България” зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов пред Нова ТВ.

„Имаме добра система за разузнаване и събиране на информация. След това върви преценка какви решения трябва да се вземат. Това е сериозна система, в която участват и служби, и министерства. Съветът по сигурността също има своята роля”, обясни Божилов.

По думите му заради американските самолети на летището в София, военен риск за страната ни няма. „Други рискове остават. Основният е за българите, които се намират в региона. Този риск беше отчетен още преди да започне войната”, каза Божилов.

Ако от американска страна поискат техниката да участва с логистика или друга помощ в ударите по Иран, решението на страната ни подлежи на оценка. „Много са факторите, които трябва да се преценят. Най-вече кой е органът, който ще даде такова разрешение”, каза Божилов.

Той увери, че ситуацията постоянно се следи и се взимат мерки. Българската позиция е, че страната ни не участва в конфликта.

Същевременно обясни, че НАТО има много добра система за комплексна противовъздушна отбрана, а България е част от нея. „Винаги може да поискаме от НАТО съдействие в зависимост от това какъв риск е отчетен”, обясни зам.-министърът.

Той допълни, че няма напрежение между служебния премиер и министъра на отбраната заради срещата на Атанас Запрянов с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. „Министърът е готов да разговаря с всеки политически лидер по въпросите на отбраната и сигурността, защото по тези теми трябва да се търси максимален консенсус”, каза Божилов.


