Зам.-министърът на отбраната: Рисковете се преценяват ежедневно

Ситуацията в Близкия изток е много динамична, рисковете се преценяват ежедневно. Това заяви в предаването „Здравей, България” зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов пред Нова ТВ.
„Имаме добра система за разузнаване и събиране на информация. След това върви преценка какви решения трябва да се вземат. Това е сериозна система, в която участват и служби, и министерства. Съветът по сигурността също има своята роля”, обясни Божилов.
По думите му заради американските самолети на летището в София, военен риск за страната ни няма. „Други рискове остават. Основният е за българите, които се намират в региона. Този риск беше отчетен още преди да започне войната”, каза Божилов.
Ако от американска страна поискат техниката да участва с логистика или друга помощ в ударите по Иран, решението на страната ни подлежи на оценка. „Много са факторите, които трябва да се преценят. Най-вече кой е органът, който ще даде такова разрешение”, каза Божилов.
Той увери, че ситуацията постоянно се следи и се взимат мерки. Българската позиция е, че страната ни не участва в конфликта.
Същевременно обясни, че НАТО има много добра система за комплексна противовъздушна отбрана, а България е част от нея. „Винаги може да поискаме от НАТО съдействие в зависимост от това какъв риск е отчетен”, обясни зам.-министърът.
Той допълни, че няма напрежение между служебния премиер и министъра на отбраната заради срещата на Атанас Запрянов с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. „Министърът е готов да разговаря с всеки политически лидер по въпросите на отбраната и сигурността, защото по тези теми трябва да се търси максимален консенсус”, каза Божилов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петроханска лама
Коментиран от #3, #14
08:43 06.03.2026
2 лоза
Коментиран от #4
08:46 06.03.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Петроханска лама":И аз се надявах за Мария Филиповна, или Рая Назарян, а те кочпарти инсталираха.
08:47 06.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 летец-пилот
Коментиран от #13
08:50 06.03.2026
6 Ганя Путинофила
Когато трябва да даде, бяга по тъч линията!
08:51 06.03.2026
7 Ъъъъ
08:51 06.03.2026
8 Вашето мнение
Коментиран от #10
08:51 06.03.2026
9 Боруна Лом
08:55 06.03.2026
10 Що само на Русия?
До коментар #8 от "Вашето мнение":Иран така лесно ли ще се измъкнат?
08:56 06.03.2026
11 Гориил
08:57 06.03.2026
12 Данко Харсъзина
08:57 06.03.2026
13 Боруна Лом
До коментар #5 от "летец-пилот":КАК НЕ УЧАСТВА, КАТО СМЕ ИМ ЛОГИСТИЧНА БАЗА!
08:57 06.03.2026
14 Всъщност
До коментар #1 от "Петроханска лама":Гяуро Кюмюро е мъжката версия на Мара Филипова.
08:58 06.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гориил
08:59 06.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 1488
08:59 06.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ПОЛК. К. ЖИВКОВА
09:01 06.03.2026
26 Гориил
09:02 06.03.2026
27 1489
До коментар #17 от "1488":Свирки правиш ли
09:03 06.03.2026
28 Индианската територия на балканите всеки
Зеления вчера каза че ако Орбан продължава да саботира €€€паричките🤔 за Украйна щял да му прати Украйнската Армия да си поговорят🤣🤣🤣, още в началото на Русо Украйнската война, в един от големите Японски ежедневници имаше статия че в случай че Украйна загуби войната вероятността да се създаде Украинска терористична организация по схемата на арабските терор организации, вероятността е голяма, всъщност е абсолютно сигурно че вече такава има и Зеленски му казва на Орбан в прав текст че продължи ли да спира 90те милиарда за Украйна ще бъде ликвидиран :)
Мачът тепърва ще се играе в продълженията. :)
09:04 06.03.2026
29 1489
До коментар #24 от "1488":Свирки правиш ли
09:05 06.03.2026
30 Намерили му работа на калинката
09:12 06.03.2026
31 Украйна е тоаст, Европа е разорена,
Перспективата за продължителна война с Иран, войната в Украйна става второстепенна, дори ако Украйна получи цялото финансиране от 90 милиарда, няма достатъчно оръжия във военно-индустриалната промишленост да доставя оръжия на два основни фронта.
09:12 06.03.2026
32 Гориил
09:15 06.03.2026
33 Когато
09:16 06.03.2026
34 мм даа
09:18 06.03.2026