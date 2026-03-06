Новозеландският режисьор и създател на емблематичната филмова трилогия „Властелинът на пръстените“, Питър Джаксън, ще получи почетната „Златна палма“ на Филмовия фестивал в Кан за приноса си към киното, според изявление на организаторите на събитието.

„Новозеландският режисьор Питър Джаксън ще получи почетната „Златна палма“, се казва в изявлението.

Конкурсната програма за 79-ия Филмов фестивал в Кан ще бъде обявена на 9 април. Фестивалът ще се проведе от 12 до 23 май 2026 г.

Филмовата трилогия „Властелинът на пръстените“ на Питър Джаксън, излязла между 2001 и 2003 г., се превърна в една от най-успешните в историята на киното, като спечели близо 3 милиарда долара. Трите филма на Джаксън, базирани на „Хобитът“, издадени между 2012 и 2014 г., също спечелиха близо 3 милиарда долара.