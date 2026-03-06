Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бела Хадид се появи в Париж като Ана Уинтур (СНИМКА)

Бела Хадид се появи в Париж като Ана Уинтур (СНИМКА)

6 Март, 2026 08:44 649 9

Бела не е потвърдила официално дали редакторката е била вдъхновение, сходството е трудно за пренебрегване

Бела Хадид се появи в Париж като Ана Уинтур (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Първият поглед може лесно да ви подведе. Не, това не е легендарната редакторка на Vogue Ана Уинтур, която се разхожда из улиците на Париж. И не, това не е онова популярно „Олсън“ тупе, вдъхновено от стила на сестрите Мари-Кейт и Ашли Олсън. Това е супермоделът Бела Хадид, която направи една от най-смелите си промени във външния си вид досега, пише marica.bg.

По време на Paris Fashion Week тя се появи с напълно нова визия – ултракъсо каре с плътен бретон, което моментално предизвика сравнения с емблематичната прическа на Ана Уинтур. Това е най-късата дължина, на която сме виждали Бела от години, а реакциите в модните среди бяха светкавични.

Новата прическа е класическа, геометрична и изключително елегантна – точно в духа на парижката естетика. Косата пада точно до брадичката, а правият бретон рамкира лицето ѝ по начин, който подчертава характерните ѝ черти. Резултатът е визия, която съчетава ретро шик и модерна минималистична елегантност.

Модните експерти веднага отбелязаха, че този стил силно напомня на емблематичния боб на Ана Уинтур – една от най-разпознаваемите прически в света на модата. Макар Бела да не е потвърдила официално дали редакторката е била вдъхновение, сходството е трудно за пренебрегване.

Появата на модела в Париж бързо се превърна в една от най-коментираните теми на Седмицата на модата. Фотографи и фенове буквално се надпреварваха да уловят новата ѝ визия, а социалните мрежи се изпълниха със сравнения и коментари. Мнозина дори се пошегуваха, че ако човек я види отдалеч с големи слънчеви очила, лесно може да я сбърка с самата Уинтур.

Това не е първият път, когато Бела Хадид експериментира със стила си. През последните години тя се утвърди като една от най-влиятелните модни икони на поколението си – модел, който не само носи тенденциите, но често ги създава. От дръзки винтидж визии до футуристични силуети на подиума, тя не се страхува да променя външния си вид.

И точно това прави новото ѝ каре толкова впечатляващо – то показва колко лесно Бела може да премине от класически супермодел към истинска модна муза на парижкия шик.


