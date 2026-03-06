Ралица Асенова: Не ми дават да видя сина си

Повече от месец след трагедията край "Петрохан" и Околчица близките на жертвите все още не са допуснати да разпознаят телата им и се намират в „пълно информационно затъмнение”. В ефира на „Здравей, България” по Нова ТВ майката на Николай Златков разкри, че е получила изричен отказ да види сина си с аргумента, че това би попречило на работата на разследващите.
Ралица Асенова подчерта, че основният мотив, с който ѝ се отказва достъп до тялото на сина ѝ, е опасността тя да повлияе на доказателствата. „Получих директен цитат, че не мога да видя сина си, защото има опасност да „замърся” разследването”, заяви тя. Майката предложила конкретни мерки, за да се избегне подобен риск, но те били отхвърлени. „Казах: Облечете ме в стерилни дрехи. Нека двама свидетели да дойдат да гледат. Аз искам да видя детето си. Не, не бях допусната”, обясни Асенова.
Опитите ѝ да получи информация на място във Враца също са завършили без успех. Тя успяла да разговаря със съдебния лекар, извършил аутопсията, но той отказал да ѝ покаже дори личната карта на сина ѝ. По думите на Асенова лекарят съобщил, че има изрична забрана от наблюдаващия прокурор тялото да ѝ бъде показвано. Тя допълни, че до момента никой от близките не е разпознал детето си.
Адвокатката на семейството не успяла да се свърже с наблюдаващия прокурор в продължение на повече от две седмици. Едва след оказване на натиск от страна на Асенова на място в прокуратурата, е получено писмо, че се назначават допълнителни експертизи. Тя подчерта, че като пострадало лице има законово право да види сина си и да получава информация за хода на досъдебното производство, но „всичко ни се отказва”.
Според Ралица Асенова в момента се лансира една-единствена версия, която се разпространява медийно и в парламента. Тя заяви, че има свидетели и данни, които не отговарят на тази хипотеза.
Заради липсата на отговори и невъзможността да приберат телата на близките си, Асенова призова гражданите да излязат на мирен протест на 13 март (петък) от 17,30 часа пред Съдебната палата в София. „Надявам се да имаме силите да тръгнем да търсим справедливост от хората, които се опитаха да почернят и съсипят животите ни”, завърши тя.
1 честен ционист
Коментиран от #9
08:53 06.03.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #12
08:54 06.03.2026
3 къдравата сю
08:57 06.03.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:57 06.03.2026
5 Леля Гошо
08:59 06.03.2026
6 Всеко
Коментиран от #8, #21
08:59 06.03.2026
7 Карлуково
09:00 06.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хижата на ПП
До коментар #1 от "честен ционист":Тя го оставила 10 години да скитосва с тези извратеняци, сега се сетила да го вижда.
Дано Бог да и даде мир и разум!
Коментиран от #19, #24
09:04 06.03.2026
10 Когато
09:06 06.03.2026
11 Естествено!
Коментиран от #29
09:07 06.03.2026
12 Анонимен
До коментар #2 от "Вашето мнение":Това твое мнение ли е или на менторите ти ? Много си жалък значи и послушен ? Да използваш чуждо мнение и да си под контрол означава само едно - НЕ СИ ХОМОСАПИЕНС, а е възможно да си обучено цирково животно или от експерименталните същества на Дарвин ? Запитай се кой ги разпозна тогава, както се прави в държавите с демокрация и умни народи !
09:07 06.03.2026
13 Да го беше
09:07 06.03.2026
14 00000000000
09:08 06.03.2026
15 АнГ
09:09 06.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 SDEЧЕВ
09:10 06.03.2026
18 Ами
Коментиран от #22
09:11 06.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Роден в НРБ
Коментиран от #25
09:12 06.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 На теб ти трябва
До коментар #9 от "Хижата на ПП":РАЗУМ, защо ти НЯМАШ ! Ако имаше нямаше да цитираш тук скалъпен ия сценарий на милиционерите наследили родителите си от УБО ! Такова послушно и неразумно племе както се вижда лесно се контролира и управлява от мутри и мафиоти !
09:15 06.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Слави е боклук
09:19 06.03.2026
27 Лошавците
09:21 06.03.2026
28 не я разбирам тая жена
09:22 06.03.2026
29 Роден в НРБ
До коментар #11 от "Естествено!":На теб комунистите май са ти скрили хапчетата. Намирай ги и почвай да ги пиеш редовно
09:22 06.03.2026
30 Инспектор Дюдю
един месец след смърта??
Ми то започват необратими промени в тялото,даже и във фризер!
09:24 06.03.2026