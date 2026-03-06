Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ралица Асенова: Не ми дават да видя сина си

6 Март, 2026 08:52 966 30

  • ралица асенова-
  • николай златков-
  • разследване-
  • околчица

Майката на Николай Златков съобщи за забрана от прокуратурата и призова за мирен протест на 13 март

Ралица Асенова: Не ми дават да видя сина си - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Повече от месец след трагедията край "Петрохан" и Околчица близките на жертвите все още не са допуснати да разпознаят телата им и се намират в „пълно информационно затъмнение”. В ефира на „Здравей, България” по Нова ТВ майката на Николай Златков разкри, че е получила изричен отказ да види сина си с аргумента, че това би попречило на работата на разследващите.

Ралица Асенова подчерта, че основният мотив, с който ѝ се отказва достъп до тялото на сина ѝ, е опасността тя да повлияе на доказателствата. „Получих директен цитат, че не мога да видя сина си, защото има опасност да „замърся” разследването”, заяви тя. Майката предложила конкретни мерки, за да се избегне подобен риск, но те били отхвърлени. „Казах: Облечете ме в стерилни дрехи. Нека двама свидетели да дойдат да гледат. Аз искам да видя детето си. Не, не бях допусната”, обясни Асенова.

Опитите ѝ да получи информация на място във Враца също са завършили без успех. Тя успяла да разговаря със съдебния лекар, извършил аутопсията, но той отказал да ѝ покаже дори личната карта на сина ѝ. По думите на Асенова лекарят съобщил, че има изрична забрана от наблюдаващия прокурор тялото да ѝ бъде показвано. Тя допълни, че до момента никой от близките не е разпознал детето си.

Адвокатката на семейството не успяла да се свърже с наблюдаващия прокурор в продължение на повече от две седмици. Едва след оказване на натиск от страна на Асенова на място в прокуратурата, е получено писмо, че се назначават допълнителни експертизи. Тя подчерта, че като пострадало лице има законово право да види сина си и да получава информация за хода на досъдебното производство, но „всичко ни се отказва”.

Според Ралица Асенова в момента се лансира една-единствена версия, която се разпространява медийно и в парламента. Тя заяви, че има свидетели и данни, които не отговарят на тази хипотеза.

Заради липсата на отговори и невъзможността да приберат телата на близките си, Асенова призова гражданите да излязат на мирен протест на 13 март (петък) от 17,30 часа пред Съдебната палата в София. „Надявам се да имаме силите да тръгнем да търсим справедливост от хората, които се опитаха да почернят и съсипят животите ни”, завърши тя.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 18 Отговор
    Може вече да са го кремирали по будистките традиции.

    Коментиран от #9

    08:53 06.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    30 16 Отговор
    Като го изпрати да го развява ония лама виждаше ли го? Това не са родители. Да оставиш неграмотно детето си, да се извисява духовно с ппдб-петрохан е морално и юридически подсъдно.

    Коментиран от #12

    08:54 06.03.2026

  • 3 къдравата сю

    13 1 Отговор
    бойо, бойо, забъркахме големи уайна

    08:57 06.03.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    31 10 Отговор
    Когато е трябвало да го гледа, не го е гледала, сега решила да се прави на много загрижена...

    08:57 06.03.2026

  • 5 Леля Гошо

    17 22 Отговор
    Мисля че обществото трябва да застане на страната с тази жена и с протести да прекрати този милиционерски произвол. Това да не е Северна Корея? Самозабравиха се тия ббоклуци

    08:59 06.03.2026

  • 6 Всеко

    10 16 Отговор
    на нейно място би се усъмнил , че нещо се прикрива .Откъде да сме сигурни , че точно това са жертвите . Може да са живи , а мъртъвците да са други лица .

    Коментиран от #8, #21

    08:59 06.03.2026

  • 7 Карлуково

    7 8 Отговор
    те чака!

    09:00 06.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хижата на ПП

    23 8 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Тя го оставила 10 години да скитосва с тези извратеняци, сега се сетила да го вижда.
    Дано Бог да и даде мир и разум!

    Коментиран от #19, #24

    09:04 06.03.2026

  • 10 Когато

    20 7 Отговор
    е бил жив е трябвало да го гледаш. Сега и да го гледаш и да не го гледаш е все тая. Научи се да си носиш кръста,а не да вършееш из студията.

    09:06 06.03.2026

  • 11 Естествено!

    4 6 Отговор
    Комунистите крият нещо и затова не дава на майката да види трупа.

    Коментиран от #29

    09:07 06.03.2026

  • 12 Анонимен

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Това твое мнение ли е или на менторите ти ? Много си жалък значи и послушен ? Да използваш чуждо мнение и да си под контрол означава само едно - НЕ СИ ХОМОСАПИЕНС, а е възможно да си обучено цирково животно или от експерименталните същества на Дарвин ? Запитай се кой ги разпозна тогава, както се прави в държавите с демокрация и умни народи !

    09:07 06.03.2026

  • 13 Да го беше

    18 8 Отговор
    гледала докато беше жив. Не да го даваш за години на тези откаченяци.

    09:07 06.03.2026

  • 14 00000000000

    7 7 Отговор
    Горката,тя не знае с какви нехора и си има работа и на какво диво ,опасно,измамно място пребивава.

    09:08 06.03.2026

  • 15 АнГ

    16 6 Отговор
    Някои хора не знаят какво означава родителството и жалко, че децата им страдат и загиват заради тяхната глупост, безотговорност и нехайство.

    09:09 06.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 SDEЧЕВ

    7 0 Отговор
    По принцип някой трябва да разпознае трупа за протокола за смъртния акт. Кой го е разпознал? По лична карта не става. Няма смъртен акт още. Горките младежи.

    09:10 06.03.2026

  • 18 Ами

    5 6 Отговор
    Защото ще лъсне цялата истина и тогава двама дебели трябва да се тричат!

    Коментиран от #22

    09:11 06.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Роден в НРБ

    15 8 Отговор
    Той като е бил жив май не си искала да го гледаш и си го дала на PDFила Калушев, а сега се прави на майка. Затвор за теб и другите дето са си давали децата все едно са кучета.

    Коментиран от #25

    09:12 06.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 На теб ти трябва

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хижата на ПП":

    РАЗУМ, защо ти НЯМАШ ! Ако имаше нямаше да цитираш тук скалъпен ия сценарий на милиционерите наследили родителите си от УБО ! Такова послушно и неразумно племе както се вижда лесно се контролира и управлява от мутри и мафиоти !

    09:15 06.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Слави е боклук

    1 1 Отговор
    Само инфо: итн 1.2%, ПП ДБ мин 12%, 10(десет) пъти повече

    09:19 06.03.2026

  • 27 Лошавците

    1 0 Отговор
    си заслужават управниците нагли необразовани, неумни. Това ще се промени само когато младите хора изметат "авгиевите обори"

    09:21 06.03.2026

  • 28 не я разбирам тая жена

    5 0 Отговор
    когато е трябвало да си гледа детето и да му помага след като му е било трудно тя го зарязала с някви непознати за него мъже да го отглеждат и каквото още се сетиш а сега решила да реве че не и давали да го види??? тази е за лекар! и също така трябва да и се търси отговорност защо е озоставила детето си !

    09:22 06.03.2026

  • 29 Роден в НРБ

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Естествено!":

    На теб комунистите май са ти скрили хапчетата. Намирай ги и почвай да ги пиеш редовно

    09:22 06.03.2026

  • 30 Инспектор Дюдю

    0 0 Отговор
    С извинение,какви "допълнителни експертизи"
    един месец след смърта??
    Ми то започват необратими промени в тялото,даже и във фризер!

    09:24 06.03.2026

