Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Култура »
6 февруари: Боб Марли щеше да навърши 81 г. днес

6 февруари: Боб Марли щеше да навърши 81 г. днес

6 Февруари, 2026 08:33 4 928 12

  • боб марли-
  • раждане-
  • рожден ден-
  • годишнина-
  • реге-
  • юбилей-
  • 6 февруари

Марли си отива млад - едва на 36 години, от рак на кожата

6 февруари: Боб Марли щеше да навърши 81 г. днес - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кралят на регето - ямайският певец Боб Марли щеше да навърши 81 години днес.

Истинското име на реге легендата Боб Марли е Робърт Неста Марли. Роден на 6 февруари 1945 г. в Найн Майлс, Ямайка. Баща му Норвал е от английски произход. Той е бил капитан от кралските военноморски сили, а след това надзирател на плантация, където се запознава с майката на Боб – Седела Букър.

Първите си стъпки в музиката Боб прави през 1962 година, като записва първите си два сингъла - "Judge Not" и "One Cup of Coffee". Издава ги под името Боби Мартел. Първоначално не печелят вниманието на публиката. През 1963 г. започва работа с групата "The Wailers". Когато през 1969 г. се запознава с Рита и се жени за нея, тя го въвежда в растафарианството (ново религиозно движение, което обявява Етиопия за „обетована“ земя, а Хайле Селасие за божи пратеник - бел. ред.), което има огромно влияние върху неговата музика и върху реге музиката като цяло.

Боб Марли издъхва на 11 май 1981 в болницата Сидърс Лебанон, Маями, Флорида вследствие на разсейки от рак на кожата, който развива неусетно през 1977 г.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    12 17 Отговор
    То не разбра че живя:) главата все мъгла:)

    09:35 08.02.2021

  • 2 Demonaz

    10 28 Отговор
    Не знам някой в България да му дреме за боб с марля.

    09:54 08.02.2021

  • 3 Ааа днеска в хocтел ще

    5 5 Отговор
    ПЕЕМ ХЕПИ НЮ ИЪР И COРИ ХЕПИ РОЖДЕН ДЕН ДЖАМАЙKO!

    09:55 08.02.2021

  • 4 Behemoth

    2 8 Отговор
    Не знам защо са избрали Етиопия и Хайлето тия ...Уганда и Ади Амин ми изглеждат таман за обетована земя..

    Коментиран от #6

    10:04 08.02.2021

  • 5 сила

    5 3 Отговор
    РАСТА МААААН.....LIVE

    10:25 08.02.2021

  • 6 сила

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Behemoth":

    и аз не знам защо родината на блек метъла е Скандинавия,България е по логично и закономерно....

    Коментиран от #9

    10:28 08.02.2021

  • 7 джамайката

    18 0 Отговор
    винаги съм го харесвал,готин е и приятен за ухото,,,,

    19:46 09.02.2021

  • 8 Рахман

    3 3 Отговор
    И какво от това. Статия пълнеж.

    10:59 06.02.2025

  • 9 Сила

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "сила":

    То и Стивън Кинг би трябвало да е българин .....нема по голем хорор от БГ то !!!!

    11:07 06.02.2025

  • 10 ОХо-Хооо

    4 1 Отговор
    Чи то и аз да се бех родил преди 10г. сега щх да съм пенЦионер!

    11:08 06.02.2025

  • 11 всяка песен хит на ямайския певец

    1 5 Отговор
    дали от рак или не незнаем . няма такъв българин . шайне, шайне ... ай уедър а лонг ... и английския не му беше добър . звездите на музиката всички ги помнят . хубаво е че само се увеличават . с годините . раста и татуси не е на мода у нас .

    11:10 06.02.2025

  • 12 Тъжна вест

    0 0 Отговор
    Прекръстете я тая рубрика на Поменик.

    15:50 06.02.2026