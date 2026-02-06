6 февруари: Боб Марли щеше да навърши 81 г. днес

Кралят на регето - ямайският певец Боб Марли щеше да навърши 81 години днес.
Истинското име на реге легендата Боб Марли е Робърт Неста Марли. Роден на 6 февруари 1945 г. в Найн Майлс, Ямайка. Баща му Норвал е от английски произход. Той е бил капитан от кралските военноморски сили, а след това надзирател на плантация, където се запознава с майката на Боб – Седела Букър.
Първите си стъпки в музиката Боб прави през 1962 година, като записва първите си два сингъла - "Judge Not" и "One Cup of Coffee". Издава ги под името Боби Мартел. Първоначално не печелят вниманието на публиката. През 1963 г. започва работа с групата "The Wailers". Когато през 1969 г. се запознава с Рита и се жени за нея, тя го въвежда в растафарианството (ново религиозно движение, което обявява Етиопия за „обетована“ земя, а Хайле Селасие за божи пратеник - бел. ред.), което има огромно влияние върху неговата музика и върху реге музиката като цяло.
Боб Марли издъхва на 11 май 1981 в болницата Сидърс Лебанон, Маями, Флорида вследствие на разсейки от рак на кожата, който развива неусетно през 1977 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалист
09:35 08.02.2021
2 Demonaz
09:54 08.02.2021
3 Ааа днеска в хocтел ще
09:55 08.02.2021
4 Behemoth
Коментиран от #6
10:04 08.02.2021
5 сила
10:25 08.02.2021
6 сила
До коментар #4 от "Behemoth":и аз не знам защо родината на блек метъла е Скандинавия,България е по логично и закономерно....
Коментиран от #9
10:28 08.02.2021
7 джамайката
19:46 09.02.2021
8 Рахман
10:59 06.02.2025
9 Сила
До коментар #6 от "сила":То и Стивън Кинг би трябвало да е българин .....нема по голем хорор от БГ то !!!!
11:07 06.02.2025
10 ОХо-Хооо
11:08 06.02.2025
11 всяка песен хит на ямайския певец
11:10 06.02.2025
12 Тъжна вест
15:50 06.02.2026