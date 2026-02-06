6 февруари: Боб Марли щеше да навърши 81 г. днес

Кралят на регето - ямайският певец Боб Марли щеше да навърши 81 години днес.

Истинското име на реге легендата Боб Марли е Робърт Неста Марли. Роден на 6 февруари 1945 г. в Найн Майлс, Ямайка. Баща му Норвал е от английски произход. Той е бил капитан от кралските военноморски сили, а след това надзирател на плантация, където се запознава с майката на Боб – Седела Букър.



Първите си стъпки в музиката Боб прави през 1962 година, като записва първите си два сингъла - "Judge Not" и "One Cup of Coffee". Издава ги под името Боби Мартел. Първоначално не печелят вниманието на публиката. През 1963 г. започва работа с групата "The Wailers". Когато през 1969 г. се запознава с Рита и се жени за нея, тя го въвежда в растафарианството (ново религиозно движение, което обявява Етиопия за „обетована“ земя, а Хайле Селасие за божи пратеник - бел. ред.), което има огромно влияние върху неговата музика и върху реге музиката като цяло.



Боб Марли издъхва на 11 май 1981 в болницата Сидърс Лебанон, Маями, Флорида вследствие на разсейки от рак на кожата, който развива неусетно през 1977 г.