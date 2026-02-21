Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Култура »
Жените в живота на Вазов: 50-о представление на „О, ти, която и да си…“ тази вечер в Народния театър

Жените в живота на Вазов: 50-о представление на „О, ти, която и да си…“ тази вечер в Народния театър

21 Февруари, 2026 10:22 1 009 9

  • юбилейно представление-
  • юбилей-
  • иван вазов-
  • народен театър-
  • о ти която и да си

Постановката проследява познатите и непознати жени в живота на Патриарха на българската литература

Жените в живота на Вазов: 50-о представление на „О, ти, която и да си…“ тази вечер в Народния театър - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 21 февруари спектакълът „О, ти, която и да си…“ ще отбележи своето 50-о представление на Камерната сцена на Народния театър. Лиричният колаж за любовта по стихове, писма и спомени на Иван Вазов, създаден от поета и драматург Мирела Иванова, се играе от 2020 г. насам и продължава да среща публиката с по-малко познатия, интимен образ на Патриарха на българската литература.

Спектакълът тръгва от идеята за рецитал по любовните стихове на Вазов, предложена от актрисата Параскева Джукелова, но постепенно се разгръща в цялостен лиричен разказ за любовта. Постановката проследява познатите и непознати жени в живота на поета – от първата любов Катерина, през съдбовните срещи с Пелагия и Зихра, до късната му обич към Евгения Марс, на която негласно посвещава антологията „Люлека ми замириса“.

Жените в живота на Вазов: 50-о представление на „О, ти, която и да си…“ тази вечер в Народния театър

„О, ти, която и да си...“ е лиричен колаж, който с много театрално въображение и почтителност се опитва да отговори кои са обичаните, тайнствени жени, вдъхновявали поета и какво е присъствието на Съба Вазова – майката, бдяща до края на живота си като орлица над своя първороден син Иван. Интимните стихове на Вазов, разкриват поета като обичан и обичащ, уязвим и страстен.

В спектакъла участват Параскева Джукелова, Биляна Петринска, Ева Тепавичарова и Ненчо Костов, а от тази година към състава се присъединява и Александра Свиленова. Режисьор на постановката е Бойка Велкова, сценографията е на Нина Пашова, музиката – на Теодосий Спасов, а хореографията – на Мила Искренова.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вазов

    9 1 Отговор
    Е от нашата порода! Бил е здрав ръгач...

    10:31 21.02.2026

  • 2 О, ти, която и да си

    10 1 Отговор
    важното е да не мрънкаш постоянно и да си дашна и безкористна

    Коментиран от #3

    10:34 21.02.2026

  • 3 Хм.....

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "О, ти, която и да си":

    Дащна, и безкористна - как ти се връзва ?! Социална хорва...???

    10:36 21.02.2026

  • 4 Еха

    4 0 Отговор
    Вазов е бил доста привлекателен мъж и дори конте. Имал е присъствие и самочувствие, красавец, освен това е бил заможен. Майка му е изиграла доста отрицателна роля по отношение на неговия личен живот. Властен характер и не го е изпускала от очи. Браво за тази постановка.

    Коментиран от #7

    11:04 21.02.2026

  • 5 На гръцкия...

    6 0 Отговор
    ...владика дават рушвет 1000 златни гроша, за да венчае Минчо и Съба, първи братовчеди. Второ, баба Съба се е месила 200% в личния живот на Вазов, била е ОТК коя става и коя не за сина и. Трето, нищо не се споменава за съпругата му, русенската красавица Атина Болярска. Много интересна история. Друго. Който се интересува от великия писател, да прочете Боян Пенев и др. литературни критици. Последно, макар и без значение, Вазов е бил отявлен русофил.

    13:06 21.02.2026

  • 6 Даже е умрел и...

    4 0 Отговор
    на женска дупка, бил е и голям бохем, това му е давало импулси за великото му творчество. Но все пак ВЕЛИКАН.

    13:10 21.02.2026

  • 7 Роза

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Еха":

    Ето затова не трябва да се бъркаме много в личния живот на нашите деца и да им се налагаме,за да не ни обвиняват един ден,когато вече сме стари и когато ни няма на света!

    13:34 21.02.2026

  • 8 Мнение

    0 0 Отговор
    Съпругата му Атина, избрана от баба Субс, е била ужасен човек. Живели си много малко заедно, но според тогавашните норми е било трудно и непрестижно да се разведе. И жалко, защото не е оставил поколение. Велик е!

    13:58 21.02.2026

  • 9 Бат Венце Сикаджията

    2 1 Отговор
    Пълен кувар. Починал при проститутка.

    14:26 21.02.2026