Жените в живота на Вазов: 50-о представление на „О, ти, която и да си…“ тази вечер в Народния театър

На 21 февруари спектакълът „О, ти, която и да си…“ ще отбележи своето 50-о представление на Камерната сцена на Народния театър. Лиричният колаж за любовта по стихове, писма и спомени на Иван Вазов, създаден от поета и драматург Мирела Иванова, се играе от 2020 г. насам и продължава да среща публиката с по-малко познатия, интимен образ на Патриарха на българската литература.
Спектакълът тръгва от идеята за рецитал по любовните стихове на Вазов, предложена от актрисата Параскева Джукелова, но постепенно се разгръща в цялостен лиричен разказ за любовта. Постановката проследява познатите и непознати жени в живота на поета – от първата любов Катерина, през съдбовните срещи с Пелагия и Зихра, до късната му обич към Евгения Марс, на която негласно посвещава антологията „Люлека ми замириса“.
„О, ти, която и да си...“ е лиричен колаж, който с много театрално въображение и почтителност се опитва да отговори кои са обичаните, тайнствени жени, вдъхновявали поета и какво е присъствието на Съба Вазова – майката, бдяща до края на живота си като орлица над своя първороден син Иван. Интимните стихове на Вазов, разкриват поета като обичан и обичащ, уязвим и страстен.
В спектакъла участват Параскева Джукелова, Биляна Петринска, Ева Тепавичарова и Ненчо Костов, а от тази година към състава се присъединява и Александра Свиленова. Режисьор на постановката е Бойка Велкова, сценографията е на Нина Пашова, музиката – на Теодосий Спасов, а хореографията – на Мила Искренова.
