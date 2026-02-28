Новини
Надежда Йорданова поиска от Андрей Янкулов може да предложи заместника на Борислав Сарафов

Надежда Йорданова поиска от Андрей Янкулов може да предложи заместника на Борислав Сарафов

28 Февруари, 2026 20:54 355 7

Никъде по света в демократичните държави не съществуват безкрайни мандати

Надежда Йорданова поиска от Андрей Янкулов може да предложи заместника на Борислав Сарафов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов може да предложи конкретно лице за временно изпълняващ функциите главен прокурор. Това е в правомощията му. Ако никой друг от правоимащите не го направи, съм убедена, че министър Янкулов ще стигне и до този етап. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Надежда Йорданова.

Тя коментира, че трябва да бъдат подкрепени усилията на Янкулов „да възстанови законността в управлението на Прокуратурата".

Според Йорданова проблемът не е в съществуването на два органа във ВСС, проблемът е в пропорциите. Тя припомни, че разделянето на ВСС на две колегии е станало през 2015 г. „Тогавашното мнозинство – ГЕРБ с помощта на АБВ – смени пропорциите, при които трябваше да бъдат разделени колегиите. Първоначалната идея беше в Съдийската колегия да има паритет между съдии, избрани от съдиите, и членове, избрани от Народното събрание. А в Прокурорската колегия да има лек превес на членовете, които са избрани от Народното събрание, за да не се затваря прокуратурата и да не са зависими прокурорите от главния прокурор”, каза Йорданова.

„Никъде по света в демократичните държави не съществуват безкрайни мандати, още по-малко на вечно временно изпълняващият длъжността на главен прокурор. Това е правно и обществено нетърпимо”, каза Йорданова. „Вярвам, че Янкулов ще продължи да настоява този въпрос да бъде решен.

По отношение на прокурор Теодора Георгиева, Йорданова каза: „Аз изпитвам притеснение, че българският прокурор, който встъпи в състава на Европейската прокуратура, явно е бил назначен при опорочена процедура. Това хвърля сянка върху способността на България и на българските органи да изпълняват своите правомощия и да излъчват хора с интегритет. Това трябва да се разследва, както и цялата тази история около „Осемте джуджета” и „Петьо Еврото” трябва да бъде установена докрай, а отговорните да понесат наказание”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като кметовете.Само така ще се изчисти системата.

    20:55 28.02.2026

  • 2 шарлатани

    4 0 Отговор
    срещу шарлатани

    20:56 28.02.2026

  • 3 хргхх

    2 1 Отговор
    Тез кви са прозрачни

    20:57 28.02.2026

  • 4 12340

    0 1 Отговор
    Ни разбрах!?:))

    21:00 28.02.2026

  • 5 Мнение

    0 1 Отговор
    Тая има поглед точно като на Кирчо парапета - поглед дрънчащ на кухо!

    21:01 28.02.2026

  • 6 Пич

    0 1 Отговор
    Нагла шарлатанка !!! Вече Сарафов трябва да поиска проверка, как тази е разписвала Петрохан!!!

    21:02 28.02.2026

  • 7 Цвете

    1 0 Отговор
    МНОГО Е ПРАВА.ТОВА ПРОДЪЛЖАВА, КАТО ВЕЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ.НЕРАЗБИРАМ ,КАК МОЖЕ ТОЗИ ЧОВЕК ДА НЕ ИЗПИТВА НЕУДОБСТВО ? ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ДЕЙСТВИЯТА МУ ЩЕ РАЗБЕРЕМ ,КОГАТО СИ ТРЪГНЕ ЗАВИНАГИ. ИЛИ ГО Е ШУБЕ, ЗА ДЖУДЖЕТАТА? ИЛИ ЗА ПРИСВОЕНОТО ЗЛАТО.МАХНИ СЕ С ДОСТОЙНСТВО ,БЪДИ МЪЖ НА ЧЕСТТА, АКО ТИ Е ОСТАНАЛОТО ПОНЕ МАЛКО. 🐷🎃🤔🎃🐷😉🙄☹️🥴👎🇧🇬

    21:02 28.02.2026

