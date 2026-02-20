Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Култура »
„Големанов“ ще се играе за 50-и юбилеен път в Народния театър тази вечер

„Големанов“ ще се играе за 50-и юбилеен път в Народния театър тази вечер

20 Февруари, 2026 12:01 582 2

  • големанов-
  • представление-
  • спектакъл-
  • народен театър „иван вазов”-
  • народен театър-
  • юбилей

Георги Мамалев влиза в главната роля на Големанов

„Големанов“ ще се играе за 50-и юбилеен път в Народния театър тази вечер - 1
Снимки: Народен театър &quot;Иван Вазов&quot;
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Една от най-обичаните съвременни интерпретации на класическата българска политическа сатира бележи впечатляващ юбилей. На 20 февруари спектакълът „Големанов“ ще има своето 50-о представление на Голяма сцена в Народния театър. Постановката, режисирана от Стоян Радев по пиесата на Стефан Л. Костов, е едно от любимите заглавия в театралния афиш и продължава да привлича публиката със своя остър хумор, ярки актьорски превъплъщения и болезнено актуално звучене.

В центъра на спектакъла е Георги Мамалев в образа на Големанов. „Това е една много добра постановка с великолепен актьорски състав. Да играя Големанов е моя мечта още от ученическите години. Бих искал публиката да го заобича със смях“, казва той.

„Големанов“ ще се играе за 50-и юбилеен път в Народния театър тази вечер

Пиесата на Стефан Л. Костов, написана през 1927 г., е сред най-популярните произведения в българската драматургия. Вече почти век тя се появява отново и отново на сцената, като всеки път успява да прозвучи по нов начин. По думите на режисьора, зрителите сякаш знаят какво ще видят, но продължават да се връщат към нея, защото добрата комедия, особено когато е политическа сатира, говори за вечни теми. И смехът, както показва и този спектакъл, не е просто забавление, а начин да разпознаем себе си.

„Големанов“ ще се играе за 50-и юбилеен път в Народния театър тази вечер

Любопитна остава историята зад самото създаване на пиесата. Стефан Л. Костов разказва, че вдъхновението за образа на Големанов се ражда от съвсем конкретен повод – златна табакера, подарена от царя на народен представител преди Балканската война. Впечатлен от това как знакът на височайша благосклонност ражда амбиции за министерски пост, драматургът превръща случката в отправна точка за комедия. „Залових се здраво о царската табакера да изкарам една комедия“, пише той.

От своята премиера през 2022 г. до днес „Големанов“ среща публиката в Народния театър със света на човешките амбиции, политическите страсти и малките, но съдбоносни слабости, които правят властта толкова желана и едновременно с това толкова комична.

„Големанов“ ще се играе за 50-и юбилеен път в Народния театър тази вечер

В спектакъла на Стоян Радев участват и актьорите Ева Тепавичарова, Жаклин Даскалова, Ненчо Костов, Карла Рахал, Валери Йорданов/Христо Терзиев, Бойка Велкова, Павлин Петрунов, Стефан Къшев, Стоян Пепеланов, Албена Ставрева, Ева Данаилова и Стелиан Радев.

За ролята на Гинка Илиева актрисата Бойка Велкова получава номинация „Аскеер“ 2022 в категория „Поддържаща женска роля“.

Юбилейното представление „Големанов“ на 20 февруари ще бъде празник на смеха и живата връзка между класическата българска драматургия и съвременната сцена.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 36 години

    3 0 Отговор
    Бойкот на Народния театър, след антибългарската пиеса "Хората и оръжията"

    Не ходете в този театър. Има още десетина други в София.

    12:05 20.02.2026

  • 2 А Мутафчиев

    0 0 Отговор
    Защо го няма!??

    12:28 20.02.2026