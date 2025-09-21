Новини
21 септември 19 пр. Хр.- Умира Вергилий

21 Септември, 2025

21 септември 19 пр. Хр.- Умира Вергилий

Вълкът не се грижи за броя на овцете. Често е обичал да казва поетът

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Вълкът не се грижи за броя на овцете. Това е един от цитатите на големия римски поет Вергилий.
Неговото влияние в Античността е съизмеримо с това на Омир. Неслучайно Данте Алигиери избира Вергилий за свой спътник в Подземното царство.

Приносът на Вергилий към пропагандата на Рим като световна сила е поемата „Енеида“. Епическата поема е написана от Вергилий между 29 и 19 пр. Хр. В нея се разказва легендата за троянеца Еней, който отива в Италия и става родоначалник на римляните. По-късно той се жени за дъщерята на местния крал Латин и създава династия, от която се ражда великата Римска империя.
Император Август бил лично заинтересуван от създаването на национална епопея и ненатрапчиво следял работата на Вергилий, оказвайки му всестранна подкрепа. Това било особено важно, тъй като според мнението на специалистите Вергилий в годините на работата си над „Енеида“ вече тежко боледувал от туберкулоза.

През 19 г. пр. Хр. поетът предприел пътешествие до Гърция. Той възнамерявал да живее тук три години и през цялото време да се занимава с окончателната обработка на "Енеида". В Атина Вергилий се срещнал с император Август, след разговора с него решил да прекъсне пътуването си и да се върне у дома. Някои биографи обясняват спешното заминаване на поета с изострянето на болестта му, след като поетът се простудил в Мегара. На кораба състоянието му се влошило.
Поетът умира на 21 септември 19 пр. Хр. в италианския град Бриндизи.

Върви мълвата по градовете и бързо набира сили. Често е обичал да казва Вергилий.

За първи път поемите на Вергилий започнали да се изучават в древноримските училища през 26 г. пр. Хр.. Оттогава до днес те са задължителни в програмите на най-добрите училища в европеизирания свят. Други големи произведения на поета са „Буколики“ („Еклоги“) и „Георгики“.
В античността на Вергилий се приписват и още няколко неголеми поеми. Обикновено тези стихове фигурират под названието „Вергилиево приложение“.


  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 6 Отговор
    БИЛ еИСТИНСКИ ПОЕТ по онова време

    04:43 21.09.2021

  • 4 Учуден

    3 8 Отговор
    Написал я между 29 и 19 век! Това са 1000 години бе!!!

    04:54 21.09.2021

  • 5 Не се чуди

    6 2 Отговор

    Между 29 и 19 година,не век.

    04:56 21.09.2021

  • 6 Cтaвa

    5 1 Отговор
    въпроc зa години. a не зa векове, aмa венцито е един дрacкaч зa чудо и прикaз.

    05:00 21.09.2021

  • 7 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 3 Отговор
    19 ВЕК прди ХРИСТА

    05:00 21.09.2021

  • 15 мъдрост

    14 0 Отговор
    “Вълкът не се грижи за броя на овцете". Чели са сегашните политици Вергилий и са възприели тази фраза като пътеводна звезда в политическата си кариера .

    05:32 21.09.2021

  • 17 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 5 Отговор

    ПОЛИТИЦИТЕ винаги възприемат НАРОДА за овце новите ВЪЛЦИ са АСЕН ВАСИЛЕВ
    КИРИЛ ПЕТКОВ търсят овце и шарани будали

    05:46 21.09.2021

  • 24 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 2 Отговор
    ХРИСТО БОТЕВ е написал това защото у нас свестните ги смятат за луди

    05:55 21.09.2021

  • 33 ГОЛЯМ СМЯХ

    2 0 Отговор
    голяма статия
    под статията няколко коментара от един луд

    ако и за това си получил заплата, пак добре

    13:29 21.09.2021

  • 34 Роза

    4 0 Отговор
    Интересно,защо толкова много коментари са изтрити?Според мен,защото повечето от коментиращите тук хабер си нямат от литература и поезия,не са чували никога името на Вергилий и се дразнят,когато се появи статия на тема,от която те нямат понятие.

    16:27 21.09.2021