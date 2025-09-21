21 септември 19 пр. Хр.- Умира Вергилий

Вълкът не се грижи за броя на овцете. Това е един от цитатите на големия римски поет Вергилий.
Неговото влияние в Античността е съизмеримо с това на Омир. Неслучайно Данте Алигиери избира Вергилий за свой спътник в Подземното царство.
Приносът на Вергилий към пропагандата на Рим като световна сила е поемата „Енеида“. Епическата поема е написана от Вергилий между 29 и 19 пр. Хр. В нея се разказва легендата за троянеца Еней, който отива в Италия и става родоначалник на римляните. По-късно той се жени за дъщерята на местния крал Латин и създава династия, от която се ражда великата Римска империя.
Император Август бил лично заинтересуван от създаването на национална епопея и ненатрапчиво следял работата на Вергилий, оказвайки му всестранна подкрепа. Това било особено важно, тъй като според мнението на специалистите Вергилий в годините на работата си над „Енеида“ вече тежко боледувал от туберкулоза.
През 19 г. пр. Хр. поетът предприел пътешествие до Гърция. Той възнамерявал да живее тук три години и през цялото време да се занимава с окончателната обработка на "Енеида". В Атина Вергилий се срещнал с император Август, след разговора с него решил да прекъсне пътуването си и да се върне у дома. Някои биографи обясняват спешното заминаване на поета с изострянето на болестта му, след като поетът се простудил в Мегара. На кораба състоянието му се влошило.
Поетът умира на 21 септември 19 пр. Хр. в италианския град Бриндизи.
Върви мълвата по градовете и бързо набира сили. Често е обичал да казва Вергилий.
За първи път поемите на Вергилий започнали да се изучават в древноримските училища през 26 г. пр. Хр.. Оттогава до днес те са задължителни в програмите на най-добрите училища в европеизирания свят. Други големи произведения на поета са „Буколики“ („Еклоги“) и „Георгики“.
В античността на Вергилий се приписват и още няколко неголеми поеми. Обикновено тези стихове фигурират под названието „Вергилиево приложение“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #8
04:43 21.09.2021
4 Учуден
Коментиран от #5
04:54 21.09.2021
5 Не се чуди
До коментар #4 от "Учуден":Между 29 и 19 година,не век.
04:56 21.09.2021
6 Cтaвa
05:00 21.09.2021
7 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #9
05:00 21.09.2021
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 мъдрост
Коментиран от #17
05:32 21.09.2021
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #15 от "мъдрост":ПОЛИТИЦИТЕ винаги възприемат НАРОДА за овце новите ВЪЛЦИ са АСЕН ВАСИЛЕВ
КИРИЛ ПЕТКОВ търсят овце и шарани будали
05:46 21.09.2021
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #26
05:55 21.09.2021
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ГОЛЯМ СМЯХ
под статията няколко коментара от един луд
ако и за това си получил заплата, пак добре
13:29 21.09.2021
34 Роза
16:27 21.09.2021