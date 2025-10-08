Новини
Култура »
Ново откритие в Перперикон променя представата за римската архитектура в Родопите

8 Октомври, 2025 12:58 783 6

  • перперикон-
  • археология-
  • проф. николай овчаров-
  • постройка-
  • римска империя-
  • архитектура-
  • родопите

Според него новооткрита постройка се превръща в „гвоздеят на тазгодишната археологическа кампания“

Ново откритие в Перперикон променя представата за римската архитектура в Родопите - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ново археологическо откритие в Южния квартал от скалния град Перперикон променя представата за архитектурата от римския период в Родопите, каза ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров, цитиран от БТА.

По думите му става въпрос за монументална сграда с кръгъл план и изключително прецизен градеж, намираща се непосредствено до пътя, водещ към Южната порта на Акропола. Тя е допълнение към откритите вече кръгли постройки - мавзолеи с диаметър 6-7 м., според археолозите от последния етап на езическата и може би от началото на християнската епоха, оформили се около основната улица в Южния квартал.

„Следва да се отбележи, че в монументалните гробници край нея полагали останките само на най-видните граждани, докато редовният некропол за обикновените жители на късноримския град се е намирал в подножието на хълма от изток. В това отношение тя прилича на Виа Апия и други главни пътища в Рим и други важни градове на империята“, коментира проф. Овчаров.

Според него именно тази постройка се превръща в „гвоздеят на тазгодишната археологическа кампания“, като в момента текат последните разчиствания на запазените зидове.

Резултатите от тазгодишните проучвания и за какво точно говори последното откритие, ще бъдат оповестени от археологическия екип в петък, 10 октомври.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 6 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хххх

    4 9 Отговор
    Цял свят ни се подиграва за фантасмагориите при археологичните находки. Българската археология е превърната в синоним на мафия, невежство и псевдопатриотизъм.

    Коментиран от #2

    13:03 08.10.2025

  • 2 Любопитен

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "хххх":

    Някоя друга простотия да измислиш?

    Коментиран от #3

    13:08 08.10.2025

  • 3 хххх

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Масово се подхвърлят находки закупени от иманяри на черния пазар, когато наближи краят на финансирания проект, за да се искат удължаване и още пари. Стига ли ти, или да продължавам?

    Коментиран от #6

    13:11 08.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Животното

    1 1 Отговор
    Перперек. Перперикон е погърчена измислица. Четете си истинската история, а не фалшивата.

    13:15 08.10.2025

  • 6 Любопитен

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "хххх":

    То и ти на черния пазар си направен. Оттам ти е информацията.

    13:28 08.10.2025