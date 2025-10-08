Ново откритие в Перперикон променя представата за римската архитектура в Родопите

Ново археологическо откритие в Южния квартал от скалния град Перперикон променя представата за архитектурата от римския период в Родопите, каза ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров, цитиран от БТА.
По думите му става въпрос за монументална сграда с кръгъл план и изключително прецизен градеж, намираща се непосредствено до пътя, водещ към Южната порта на Акропола. Тя е допълнение към откритите вече кръгли постройки - мавзолеи с диаметър 6-7 м., според археолозите от последния етап на езическата и може би от началото на християнската епоха, оформили се около основната улица в Южния квартал.
„Следва да се отбележи, че в монументалните гробници край нея полагали останките само на най-видните граждани, докато редовният некропол за обикновените жители на късноримския град се е намирал в подножието на хълма от изток. В това отношение тя прилича на Виа Апия и други главни пътища в Рим и други важни градове на империята“, коментира проф. Овчаров.
Според него именно тази постройка се превръща в „гвоздеят на тазгодишната археологическа кампания“, като в момента текат последните разчиствания на запазените зидове.
Резултатите от тазгодишните проучвания и за какво точно говори последното откритие, ще бъдат оповестени от археологическия екип в петък, 10 октомври.
