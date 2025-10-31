Новини
Култура »
31 октомври 1517 г. - Началото на Реформацията в Европа

31 Октомври, 2025 03:18 6 385 22

31 октомври 1517 г. - Началото на Реформацията в Европа

  • мартин лутер-
  • реформация-
  • църква-
  • библия-
  • германия

Мартин Лутер превежда Библията на говоримия немски език

31 октомври 1517 г. - Началото на Реформацията в Европа - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„95 тезиса или диспут относно силата и ефективността на индулгенциите“ е текст, окачен от германския богослов Мартин Лутер в двора на църквата във Витенберг на 31 октомври 1517 г. Смята се, че това действие полага началото на дискусия за ролята на Римокатолическата църква в епитимията, ролята на папите и практиката на продажба на индулгенции. Публикуването на 95-те тезиса ускорява разцеплението в църквата, началото на Реформацията и обособяването на лутеранството като отделно течение в християнството.

Римският папа Лъв X въвежда практиката на индулгенциите на 18 октомври 1517 г., с цел да покрие разходите по строителството на базиликата „Свети Петър“ в Рим. Недоволството от политиката на Рим и практиката на индулгенциите се наблюдава и по-рано, но докторът по теология и монах-августинец Мартин Лутер повдига въпроси относно богословския аспект на практиката. Съществена роля в публикуването на тезисите играе доминиканския монах Йохан Тешел, който безсрамно търгува с индулгенции във Витенберг.

Отказът му да се отрече от тях по искане на папа Лъв X през 1520 година и на император Карл V по време на Вормската диета през 1521 година довежда до неговото отлъчване от папата и до обявяването му извън закона от императора.

Лутер проповядва, че спасението не се печели с добри дела, а се получава като безплатен дар от Божията благодат чрез вярата в Исус Христос като изкупител на греховете. Неговата теология оспорва авторитета на папата на Римокатолическата църква, настоявайки че Библията е единственият източник на божествено разкрито познание. Той се противопоставя и на изключителното посредничество на духовенството между миряните и Бог, смятайки всички кръстени християни за свещеници.[3] Последователите на учението на Лутер се наричат лутерани.

Мартин Лутер превежда Библията на говоримия немски език, вместо традиционната латинска версия, което я прави по-широко достъпна и оказва огромно влияние върху църквата и цялата германска култура. Издаването на Лутеровата Библия насърчава формирането на стандартна форма на немския език, въвежда някои принципи в теорията на превода и оказва влияние върху последвалите преводи на Библията на други говорими езици. Химните на Лутер се отразяват на развитието на църковното пеене, а бракът му с Катарина фон Бора става образец за практиката протестантските свещеници да се женят, противно на католическите правила.

Към края на живота си Мартин Лутер заема крайно антисемитски позиции, обявявайки се за разрушаване на домовете на евреите, изгаряне на синагогите, конфискуване на парите им и ограничаване на свободите им. Тези възгледи правят Лутер силно противоречива фигура за мнозина съвременни историци и теолози.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Деян Икебаната

    23 5 Отговор
    Последният абзац развали хубавата статия. Мартин Лутър не е противоречива фигура за мнозина съвременни историци. Реформацията е изключително важно религиозно и политическо движение, което до голяма степен предопределя освобождаването на индивида от догмите на котолицизма и феодолизма.

    04:35 31.10.2021

  • 3 който знае

    9 1 Отговор
    Не съм чел много по тези теми , но съм се питал ...идеята за създаване на църквата като институция , правила , йерархия , папа и т.н. как се е появила ... Христос ли е говорил за това на учениците си или първите апостоли след възкресението са получавали прозрения или напътствия свише , за да знаят и организират църквата ?

    Коментиран от #5, #13

    05:47 31.10.2021

  • 4 Bai Nudals

    11 13 Отговор
    Европа е минала през това. А после и тридесет годишната война,която е била изключително кръвопролитна. А Ганьо си е живуркал тогава под османско" владичество" и нищо не го е трогвало. Хората в Европа са извършили много велики дела но ние не сме част от това,били сме вън,и сега сме вън.

    05:49 31.10.2021

  • 5 Bai Nudals

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "който знае":

    Апостол Петър,ученик на Христос е бил първият папа. Сещай се.

    Коментиран от #15

    05:51 31.10.2021

  • 6 Индулгенцията

    26 1 Отговор
    е диплом за частично или пълно "опрощаване" на определен брой грехове,въведен от Римо-католическата църква и остро критикуван от Православната.Понякога просто се "купуват" според ценоразписа - 5,10,20,50,300 златни дуката според нивото на "греха".Също както и днес се купуват "професорски" звания,практиката е непоклатима и с традиции!

    05:52 31.10.2021

  • 7 Милен

    13 4 Отговор
    Запомнете го добре!
    Точно това събитие формира зародиша на съвременна Европа. Протестантското движение е прогресивната сила довела масовото образование, култура и базови личностни свободи. На този фундамент стои и християнска Европа, както я познавахме до скоро. Да, от добрата стара Европа скоро няма да има и помен както се е починало.
    И още нещо ако може : Не наричайте протестантите сектанти , защото нямат нищо общо с ересите. Ако не бяха те, вероятно първата Библия в България щеше да влезе след 10 ноември.

    Коментиран от #18

    06:19 31.10.2021

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ицо Папата

    0 5 Отговор
    що не е в Рим ами се е забил в тая София? Аре че го чакат да проведе меса!

    06:32 31.10.2021

  • 10 Bai Nudals

    14 2 Отговор
    Всеки от вас би трябвало да знае най важното. Католицизма в ония години е била доста спираща възхода на развитие у хората. Има изчисления че заради католицизма,развитието на Европа сее забавило с около двеста години. Именно протестантството променя нещата.

    06:32 31.10.2021

  • 11 Българофил

    12 2 Отговор
    Не забравяйте нашите богомили.Какви са катарите и албигойците?Та протестантите носят и те духа на богомилството, но 4-5 века по-късно...

    06:44 31.10.2021

  • 12 ЦК на ГЕРБ

    1 10 Отговор
    Нашият Мартин Лутър е другаря Бойко Методиев Борисов!!!!

    06:54 31.10.2021

  • 13 Мисля, че Bai Nudals

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "който знае":

    го е синтезирал много точно. Св. Петър получава от Исус ключовете към "Небесното Царство", което, мисля, се тълкува и като: Св. Петър "заместник/представител на Исус на Земята".

    07:32 31.10.2021

  • 14 Йййй

    1 2 Отговор
    Когато си копираш от интернет и си правиш статии. Браво, интелектуалецо

    07:33 31.10.2021

  • 15 Преди да

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Bai Nudals":

    постнеш нещо се информирай малко. Това не е така. Той е проповядвал в Рим. После папите са го измизлили това и др. неща с цел власт. Първо е била единна църква, после идва схизмата и се разделя на западна - католическа и източна - православна. В името на властта католиците си добавят и изменят много от естеството на същността й. Благодарение на тях средновековието е известно като тъмните векове.

    Коментиран от #16

    07:34 31.10.2021

  • 16 Bai Nudals

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Преди да":

    Ти там ли беше умнико.

    Коментиран от #17

    07:48 31.10.2021

  • 17 Донякъде

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Bai Nudals":

    и човекът, писал коментар 15, е прав. Както споменах по-горе, св. Петър е получил ключовете от Исус. От такава гледна точка, той е бил единственият директно упълномощен от Исус негов заместник. Последвалите папи са в известен смисъл въведени изкуствено.

    08:03 31.10.2021

  • 18 Асен Милев

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Милен":

    Библията я има и е преведена в България още 9 век.
    А Богомилството е религиозно-културна основа на европейската цивилизация и протестанството.
    Във всички европейски доктрини преди 1898 г. се твърди,че богомилството е българско религиозно учение, че богомилите са предшественици на Реформацията, борещи се за религиозна свобода, свещенодейно равноправие на половете,(на двата пола), реформация на феодалния ред и прочие.
    След Съединението на България през 1885 г. доктрините постепенно се променят и европейските политици решават,че е невъзможно повече да признават,че са получили и цивилизацията си и идеите на протестанството от една възкръснала България.

    Етическата същност на богомилството е българският културно-религиозен принос за цивилизоването на Средновековна Европа.

    Коментиран от #21

    08:04 31.10.2021

  • 19 qwerty

    2 1 Отговор
    Лице на мошеник.

    08:35 31.10.2021

  • 20 Аз да пиша

    1 4 Отговор
    Честит Хелоуин на всички !!

    10:33 31.10.2021

  • 21 Милен

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Асен Милев":

    Асене, съгласен съм с теб. Историята на богомилите е ясна, както и катарите след това. Аз визирах факта, че първото съвременно издание на български език, преведено от Славейков влиза в България благодарение на протестантските мисионери. Реално това е първата публична Библия в България ( ако мога така да се изразя). Всичко преди това са конанични писания на старобългарски и основно на гръцки.
    Така че...нищо против богомилите ;)

    17:10 31.10.2021

  • 22 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    Михaйлoв,или Венци пияндето, ти cи мaлoгрaмoтeн, мoйтo мoмчe. Oткaжи ce oт тaя журнaлиcтикa. Нe ти върви, caм виждaш.
    Бeзнaдeжднo e. Oткaжи ce. Глeдaм пo цeнтърa ce търcят прoдaвaчи в някoлкo мaгaзинa. Цaни ce тaм и зaбрaви зa тaзи мъкa ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА. Нe e зa тeб...

    03:20 31.10.2025