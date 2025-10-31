31 октомври 1517 г. - Началото на Реформацията в Европа

„95 тезиса или диспут относно силата и ефективността на индулгенциите“ е текст, окачен от германския богослов Мартин Лутер в двора на църквата във Витенберг на 31 октомври 1517 г. Смята се, че това действие полага началото на дискусия за ролята на Римокатолическата църква в епитимията, ролята на папите и практиката на продажба на индулгенции. Публикуването на 95-те тезиса ускорява разцеплението в църквата, началото на Реформацията и обособяването на лутеранството като отделно течение в християнството.
Римският папа Лъв X въвежда практиката на индулгенциите на 18 октомври 1517 г., с цел да покрие разходите по строителството на базиликата „Свети Петър“ в Рим. Недоволството от политиката на Рим и практиката на индулгенциите се наблюдава и по-рано, но докторът по теология и монах-августинец Мартин Лутер повдига въпроси относно богословския аспект на практиката. Съществена роля в публикуването на тезисите играе доминиканския монах Йохан Тешел, който безсрамно търгува с индулгенции във Витенберг.
Отказът му да се отрече от тях по искане на папа Лъв X през 1520 година и на император Карл V по време на Вормската диета през 1521 година довежда до неговото отлъчване от папата и до обявяването му извън закона от императора.
Лутер проповядва, че спасението не се печели с добри дела, а се получава като безплатен дар от Божията благодат чрез вярата в Исус Христос като изкупител на греховете. Неговата теология оспорва авторитета на папата на Римокатолическата църква, настоявайки че Библията е единственият източник на божествено разкрито познание. Той се противопоставя и на изключителното посредничество на духовенството между миряните и Бог, смятайки всички кръстени християни за свещеници.[3] Последователите на учението на Лутер се наричат лутерани.
Мартин Лутер превежда Библията на говоримия немски език, вместо традиционната латинска версия, което я прави по-широко достъпна и оказва огромно влияние върху църквата и цялата германска култура. Издаването на Лутеровата Библия насърчава формирането на стандартна форма на немския език, въвежда някои принципи в теорията на превода и оказва влияние върху последвалите преводи на Библията на други говорими езици. Химните на Лутер се отразяват на развитието на църковното пеене, а бракът му с Катарина фон Бора става образец за практиката протестантските свещеници да се женят, противно на католическите правила.
Към края на живота си Мартин Лутер заема крайно антисемитски позиции, обявявайки се за разрушаване на домовете на евреите, изгаряне на синагогите, конфискуване на парите им и ограничаване на свободите им. Тези възгледи правят Лутер силно противоречива фигура за мнозина съвременни историци и теолози.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Деян Икебаната
04:35 31.10.2021
3 който знае
Коментиран от #5, #13
05:47 31.10.2021
4 Bai Nudals
05:49 31.10.2021
5 Bai Nudals
До коментар #3 от "който знае":Апостол Петър,ученик на Христос е бил първият папа. Сещай се.
Коментиран от #15
05:51 31.10.2021
6 Индулгенцията
05:52 31.10.2021
7 Милен
Точно това събитие формира зародиша на съвременна Европа. Протестантското движение е прогресивната сила довела масовото образование, култура и базови личностни свободи. На този фундамент стои и християнска Европа, както я познавахме до скоро. Да, от добрата стара Европа скоро няма да има и помен както се е починало.
И още нещо ако може : Не наричайте протестантите сектанти , защото нямат нищо общо с ересите. Ако не бяха те, вероятно първата Библия в България щеше да влезе след 10 ноември.
Коментиран от #18
06:19 31.10.2021
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ицо Папата
06:32 31.10.2021
10 Bai Nudals
06:32 31.10.2021
11 Българофил
06:44 31.10.2021
12 ЦК на ГЕРБ
06:54 31.10.2021
13 Мисля, че Bai Nudals
До коментар #3 от "който знае":го е синтезирал много точно. Св. Петър получава от Исус ключовете към "Небесното Царство", което, мисля, се тълкува и като: Св. Петър "заместник/представител на Исус на Земята".
07:32 31.10.2021
14 Йййй
07:33 31.10.2021
15 Преди да
До коментар #5 от "Bai Nudals":постнеш нещо се информирай малко. Това не е така. Той е проповядвал в Рим. После папите са го измизлили това и др. неща с цел власт. Първо е била единна църква, после идва схизмата и се разделя на западна - католическа и източна - православна. В името на властта католиците си добавят и изменят много от естеството на същността й. Благодарение на тях средновековието е известно като тъмните векове.
Коментиран от #16
07:34 31.10.2021
16 Bai Nudals
До коментар #15 от "Преди да":Ти там ли беше умнико.
Коментиран от #17
07:48 31.10.2021
17 Донякъде
До коментар #16 от "Bai Nudals":и човекът, писал коментар 15, е прав. Както споменах по-горе, св. Петър е получил ключовете от Исус. От такава гледна точка, той е бил единственият директно упълномощен от Исус негов заместник. Последвалите папи са в известен смисъл въведени изкуствено.
08:03 31.10.2021
18 Асен Милев
До коментар #7 от "Милен":Библията я има и е преведена в България още 9 век.
А Богомилството е религиозно-културна основа на европейската цивилизация и протестанството.
Във всички европейски доктрини преди 1898 г. се твърди,че богомилството е българско религиозно учение, че богомилите са предшественици на Реформацията, борещи се за религиозна свобода, свещенодейно равноправие на половете,(на двата пола), реформация на феодалния ред и прочие.
След Съединението на България през 1885 г. доктрините постепенно се променят и европейските политици решават,че е невъзможно повече да признават,че са получили и цивилизацията си и идеите на протестанството от една възкръснала България.
Етическата същност на богомилството е българският културно-религиозен принос за цивилизоването на Средновековна Европа.
Коментиран от #21
08:04 31.10.2021
19 qwerty
08:35 31.10.2021
20 Аз да пиша
10:33 31.10.2021
21 Милен
До коментар #18 от "Асен Милев":Асене, съгласен съм с теб. Историята на богомилите е ясна, както и катарите след това. Аз визирах факта, че първото съвременно издание на български език, преведено от Славейков влиза в България благодарение на протестантските мисионери. Реално това е първата публична Библия в България ( ако мога така да се изразя). Всичко преди това са конанични писания на старобългарски и основно на гръцки.
Така че...нищо против богомилите ;)
17:10 31.10.2021
22 град КОЗЛОДУЙ
Бeзнaдeжднo e. Oткaжи ce. Глeдaм пo цeнтърa ce търcят прoдaвaчи в някoлкo мaгaзинa. Цaни ce тaм и зaбрaви зa тaзи мъкa ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА. Нe e зa тeб...
03:20 31.10.2025