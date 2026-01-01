Новини
България »
София »
По Нова година: Дете падна от 7 етаж, друго е с травма на окото

По Нова година: Дете падна от 7 етаж, друго е с травма на окото

1 Януари, 2026 11:49 1 302 3

  • пирогов-
  • трамви-
  • дете-
  • спешен кабинет

Над 500 души са посетили „Пирогов“

По Нова година: Дете падна от 7 етаж, друго е с травма на окото - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

524 пациенти са потърсили помощ в Спешното отделение на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ на 31 декември 2025 г. От тях 11 възрастни и 4 деца са били докарани с линейки. Най-много са преминалите през травматологичния кабинет. 91 от прегледаните в последния ден на годината са приети в болницата, посочи "Нова телевизия".

В първите часове на новата 2026 година спешна помощ е оказана на трима пострадали от неправилно боравене с пиротехнически средства. До 9:00 часа сутринта на 1 януари вече са прегледани 86 пациенти – 62 възрастни и 24 деца.

В новогодишната нощ натоварено е било дежурството и в Отделението по неврохирургия на „Пирогов“. 15-годишно дете от Гоце Делчев е прието с травма на лицето и лявото око от пиротехника. Оперирано е и дете на 11 години от Плевен, което е получило исхемичен инсулт. За лечение е прието и дете на 14 години, което има тежка съчетана травма в следствие на падане от седмия етаж. Спешна терапия е оказана и на пациентка от Перник с туморна формация в мозъка и на жена от Сандански с контузия на мозъка.

През 2025 година в Спешното отделение на „Пирогов“ медицинска помощ са получили 265 000 пациенти, като над 59 000 от тях са били приети за лечение в болницата. 5300 от болните са били докарани с линейки на центровете за спешна медицинска помощ. Здравно неосигурените лекувани в спешната болница са близо 17 000.

От 5 януари започва подготовката за ремонта и преустройството на Спешното отделение в „Пирогов“. Ръководството на болницата благодари на Министерския съвет, който отпусна за целта 2 608 882 лева.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Държавата не работи

    6 1 Отговор
    Племето се изтепА

    11:58 01.01.2026

  • 2 ПРЕПОДОБНА ГЕРТРУДА

    1 2 Отговор
    ОХ ДОКАТО СИ НАМЕРЯ ОЧИЛАТА
    ПОМУСЛИХ ЧЕ ПАК СВОДКА ОТ СВО ЧЕТА..ОЙ

    12:13 01.01.2026

  • 3 Директора👨‍✈️

    5 0 Отговор
    Дано се намерят повече пари за реално здравеопазване, а не поредното източване от фиктивни болнични, пътеки и лечения! Просто никой не смее да пипне тази златна кокошка.

    12:27 01.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове