Аврил Лавин пусна дълго чакания албум Love Sux

Осем пъти номинираната за награди GRAMMY мултиплатинена певица, автор на песни, дизайнер и филантроп Аврил Лавин пусна нетърпеливо очаквания си нов албум Love Sux, който у нас можете да слушате чрез Орфей Мюзик / DTA Records.

Албумът от 12 трака е седмия за Аврил и маркира първата излязла музика от звездата след 2019. "Love Sux" показва любимото поп-пънк звучене на Lavigne по емблематичен нов начин, съдържащ епични колаборации и оглавяващи класациите хитове като вече излезлите сингли “Bite Me” и “Love It When You Hate Me” feat. blackbear.

“Love Sux показва Лавин във вихъра ѝ…Комбинирайки щура енергия и пламъка на младостта ѝ с 20-годишен опит зад гърба си след Let Go, с Love Sux Лавин е готова да заклейми отново статуса си на истинска супер звезда” – Forbes.

“Избухвайки с поразителните рими на Лавин, енергичните фрази и бързината, която накара слушателите да станат фенове на нейната работа от самото начало. Това е, което прави „Love Sux“ едновременно носталгичен и актуален“ – Los Angeles Times.

“Аврил Лавин е известна с това, че е стълб на поп-пънка от началото на 2000 и проправи собствен път в доминирания от мъжете алт-рок свят... Но номинираната за награди Grammy изпълнителка напомня на всички, че тя все още е господар на жанра в нейния нов седми албум, “Love Sux.” – Associated Press.

За да отпразнува излизането на албума, Аврил гостува в Good Morning America за разговор и изпълнение на хитовия сингъл “Love It When You Hate Me” featuring blackbear. Тя ще направи изпълнение и в The Roxy в Лос Анджелис за ексклузивен концерт само с покани за SiriusXM and Pandora Small Stage Series. Концертът ще включва музика от Love Sux, както и любими на феновете песни. Премиерата на Small Stage Series concert ще бъде по SXM App на 2 март.

Аврил ще стартира Bite Me 2022 Canada Tour през този май и също ще оглави iHeartRadio’s Daytime Stage в събота, 24 септември в AREA15 в Лас Вегс. Поп пънк звездата ще изпълнява и на музикални фестивали тази есен като When We Were Young Festival, Firefly Festival и Boston Calling Music Festival.

ЗА АВРИЛ:

Аврил Лавин написа история, разби рекорди и с постоянство запали собствена следа като непоклатима сила в музиката и културата. Отвъд продаването на 40 милиона албуми по света с 12.5 милиона единици продадени само в Щатите, тя отнесе осем номинации за награди GRAMMY® в категории като “Best New Artist” и “Song of the Year”, два пъти за “Complicated” и “I’m with You”. В допълнение, тя

получи осем награди Juno, включително и “Artist of the Year”.

Каталогът ѝ се състои от седем пъти платинения Let Go [2002], три пъти платинения Under My Skin [2004], двойно платинения The Best Damn Thing [2007], Goodbye Lullaby [2011] със златни продажби, Avril Lavigne [2013] също със златни продажби и Head Above Water [2019], подчертана от категорични хитове като “Complicated”, “Sk8er Boi”, “Girlfriend”, “Here’s To Never Growing Up” и “Head Above Water”.

Тя остава “един от топ продаваните артисти, издаващи албуми, на Soundscan-era в Щатите“ и “третия най-продаван канадски артист-жена на всички времена“. Тя си заслужи място в Top 10 в класацията “Best of the 2000s” на Billboard и държи рекорд на Гинес за “най-младия соло артист-жена, който оглави британската класация“, а “Girlfriend” пък е “първото музикално видео, достигнало 100 милиона гледания в YouTube”. Аврил е спечелила и няколко #1 позиции по света. Последователите ѝ в социалните мрежи надвишават 93.6 милиона фенове. Да не споменаваме и че участва във Fast Food Nation на Richard Linklater, филма Over the Hedge на DreamWorks Animation, The Flock и още.

Започвайки най-голямата си и смела глава до момента, тя направи дебюта си за DTA Records със сингъла “Bite Me“ от седмия си студиен албум Love Sux, а още предстои през 2022.