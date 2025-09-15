Новини
Хаусер с почит към най-великите филмови мелодии в новия си албум Cinema

15 Септември, 2025 14:35 314 0

Виолончелистът вдъхва нов живот на филмовата музика с неповторимия си артистичен почерк

Хаусер с почит към най-великите филмови мелодии в новия си албум Cinema - 1
Снимка: Virginia Records
Световната виолончело сензация Хаусер представи своя нов албум CINEMA – почит към едни от най-незабравимите филмови мелодии на всички времена. Албумът, записан със световнопризнатия Лондонски симфоничен оркестър под диригентството на Робърт Зиглер, включва 25 емблематични песни от златния архив на киното – от Холивудски класики до романтични шедьоври и скрити европейски бижута. Хаусер вдъхва нов живот на филмовата музика с неповторимия си артистичен почерк, а сред акцентите е музика от филмите Mission: Impossible, The Phantom of the Opera, Spectre („Writing’s on the Wall“), Romeo and Juliet („A Time for Us“), както и произведения на легендарни европейски композитори като Nino Rota, Francis Lai, Luis Bacalov и Vangelis.

С излизането на CINEMA, Хаусер разкрива и впечатляващото ново видео към фокус трака „Lujon“ – елегантна и дълбоко емоционална интерпретация на класиката на Хенри Манчини която подчертава едновременно нежната елегантност на произведението и характерния артистичен почерк на Хаусер. Той вдъхва нов живот на тази емблематична композиция, превръщайки я в музикален акцент на CINEMA и едно от най-запомнящите се изпълнения в проекта.

Българската публика ще има уникалната възможност да стане част от магията на Хаусер, който избра именно София за финалната спирка на своето соло турне Rebel with a Cello. На 23 декември, в навечерието на празниците, зала „Арена 8888 София“ ще се превърне в сцена на едно незабравимо музикално преживяване, с подкрепата на Fest Team.


