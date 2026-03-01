Новини
Ути Бъчваров на 56 г.: Кулинарят с голямото сърце и още по-големия тиган

1 Март, 2026 11:40 764 16

Рожден ден празнува най-усмихнатият готвач в ефира

Ути Бъчваров на 56 г.: Кулинарят с голямото сърце и още по-големия тиган - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес рожден ден празнува един от най-обичаните телевизионни кулинари у нас – Ути Бъчваров. Човекът, който години наред доказва, че храната не е просто рецепта, а преживяване, спектакъл и повод за събиране на хората около огъня.

От журналистиката до тигана с диаметър метър

Роден на 1 март 1970 г. в София, Ути Бъчваров започва професионалния си път като журналист, но съдбата го отвежда към кухнята – и то по впечатляващ начин. Истинската му популярност идва с култовото предаване „Бързо, лесно, вкусно“ по БНТ, което се превръща в емблема за цяло поколение зрители.

С характерната си усмивка, чувство за хумор и заразителен ентусиазъм, той показа, че готвенето може да бъде забавно, достъпно и лишено от излишна претенция. Неговият стил – често на открито, с огромни съдове и мащабни порции – се превърна в негова запазена марка.

Кулинарен шоумен с рекорди

Ути е известен с това, че организира масови готварски събития из цялата страна, приготвяйки храна за стотици, понякога и хиляди хора наведнъж. Гигантските тигани, огромните казани и рекордните порции не са просто атракция – те са начин да съберат общности и да превърнат храната в празник.

През годините той е автор и на кулинарни книги, посветени на българската традиционна кухня, като неведнъж е заявявал, че мисията му е да съхранява и популяризира родните вкусове.

Любопитни факти

  • Истинското му име е Петър Бъчваров.
  • Освен готвач, той е и талантлив разказвач, който обича да вплита истории към всяка рецепта.
  • Известен е с патриотичната си отдаденост към българските продукти и традиции.
  • Често участва в благотворителни инициативи и обществени събития.

Ути Бъчваров не е просто телевизионна фигура – той е символ на щедрост, настроение и български дух. В свят на гурме тенденции и сложни кулинарни техники, той остана верен на простото, вкусното и споделеното.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Невероятно, но факт!

    13 3 Отговор
    ...малко пиперрррче.😂😂😂

    11:42 01.03.2026

  • 2 тоз ппппппппппуттттти

    10 2 Отговор
    нали беше заслабнал и книга написа за наивните за сваляне на кила

    Коментиран от #5

    11:47 01.03.2026

  • 3 Дзак

    4 3 Отговор
    Важното да опитваш. Не е задължително да си майстор!

    11:47 01.03.2026

  • 4 буламачите на Ути

    9 5 Отговор
    Ог бъркочите му направо ще повърна.Окупирал телевизията пожизнено.До ден днешен няма и една рецепта която да ми е харесала.Много е зле!Назначават по телевизиите само свои хора без грам можене.

    Коментиран от #6

    11:53 01.03.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "тоз ппппппппппуттттти":

    "Чадо мое, не ме гледай какви ги върша, ама ме слушай каквото ти казвам" !!!

    11:56 01.03.2026

  • 6 Маминка

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "буламачите на Ути":

    С моя протекция, като работеща в телевизията.
    Децата ни няма да стават про сти бетонджии и кофражисти Я !!!

    11:59 01.03.2026

  • 7 Ути Бъчвов най-добре умее

    3 5 Отговор
    да плюска.

    Коментиран от #12

    12:00 01.03.2026

  • 8 Българин

    7 0 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    Коментиран от #10

    12:01 01.03.2026

  • 9 Бъчвов

    4 1 Отговор
    заприличал на батлак.

    12:02 01.03.2026

  • 10 Пецата

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Аз ше си сипа една ракиа по повода разбираш ли а на мартениците ти мога да се исхода 🤣

    12:03 01.03.2026

  • 11 Цвете

    3 1 Отговор
    МНОГО ИНТЕЛИГЕНТЕН И СЪРДЕЧЕН. ДА Е ЗДРАВ И МНОГО КЪСМЕТ. ❤️🍀❤️

    12:08 01.03.2026

  • 12 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ути Бъчвов най-добре умее":

    Я първо си виж твоя шкембак в огледалото

    12:30 01.03.2026

  • 13 Грешите!

    4 0 Отговор
    Ути Бъчваров изобщо няма чувство за хумор! Той просто се лигави и оттам го докарва, но понякога така прекалява с лигавенето, че става дори противен! Задължително редакторите трябва да му направят забележка, пък и не отива на възрастта му! Колкото до рецептите му, в повечето случаи са , сложни, измислени и трудно осъществими! Ами, мисля, че е време да се оттегли!

    12:37 01.03.2026

  • 14 баста

    2 0 Отговор
    стига сте ни занимавали с чревоугодници!

    12:46 01.03.2026

  • 15 Така я

    2 0 Отговор
    Хубаво, има рожден ден. Ама не е никакъв кулинар, а прави маймунджилъци. Сценариите му ги правят истински кулинари. Същото и за така наречените метереоложки, дето си показват това и онова. За кулинария и метрополия се учи!!!

    13:00 01.03.2026

  • 16 Името му е...

    0 0 Отговор
    ...Петър Петров Бъчваров. Фамилията е от майка му. В живота стават случки, които нараняват хората в младите им години, най-вече за измамна любов, и в последствие го отнасят децата. Така е с Ути, Васко кеца, сина на Ваня Костова, сина на Ламбо и още други.

    13:24 01.03.2026