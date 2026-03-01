Ути Бъчваров на 56 г.: Кулинарят с голямото сърце и още по-големия тиган

Днес рожден ден празнува един от най-обичаните телевизионни кулинари у нас – Ути Бъчваров. Човекът, който години наред доказва, че храната не е просто рецепта, а преживяване, спектакъл и повод за събиране на хората около огъня.

От журналистиката до тигана с диаметър метър

Роден на 1 март 1970 г. в София, Ути Бъчваров започва професионалния си път като журналист, но съдбата го отвежда към кухнята – и то по впечатляващ начин. Истинската му популярност идва с култовото предаване „Бързо, лесно, вкусно“ по БНТ, което се превръща в емблема за цяло поколение зрители.

С характерната си усмивка, чувство за хумор и заразителен ентусиазъм, той показа, че готвенето може да бъде забавно, достъпно и лишено от излишна претенция. Неговият стил – често на открито, с огромни съдове и мащабни порции – се превърна в негова запазена марка.

Кулинарен шоумен с рекорди

Ути е известен с това, че организира масови готварски събития из цялата страна, приготвяйки храна за стотици, понякога и хиляди хора наведнъж. Гигантските тигани, огромните казани и рекордните порции не са просто атракция – те са начин да съберат общности и да превърнат храната в празник.

През годините той е автор и на кулинарни книги, посветени на българската традиционна кухня, като неведнъж е заявявал, че мисията му е да съхранява и популяризира родните вкусове.

Любопитни факти

Истинското му име е Петър Бъчваров.

Освен готвач, той е и талантлив разказвач, който обича да вплита истории към всяка рецепта.

Известен е с патриотичната си отдаденост към българските продукти и традиции.

Често участва в благотворителни инициативи и обществени събития.

Ути Бъчваров не е просто телевизионна фигура – той е символ на щедрост, настроение и български дух. В свят на гурме тенденции и сложни кулинарни техники, той остана верен на простото, вкусното и споделеното.