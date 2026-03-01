Ути Бъчваров на 56 г.: Кулинарят с голямото сърце и още по-големия тиган

Днес рожден ден празнува един от най-обичаните телевизионни кулинари у нас – Ути Бъчваров. Човекът, който години наред доказва, че храната не е просто рецепта, а преживяване, спектакъл и повод за събиране на хората около огъня.
От журналистиката до тигана с диаметър метър
Роден на 1 март 1970 г. в София, Ути Бъчваров започва професионалния си път като журналист, но съдбата го отвежда към кухнята – и то по впечатляващ начин. Истинската му популярност идва с култовото предаване „Бързо, лесно, вкусно“ по БНТ, което се превръща в емблема за цяло поколение зрители.
С характерната си усмивка, чувство за хумор и заразителен ентусиазъм, той показа, че готвенето може да бъде забавно, достъпно и лишено от излишна претенция. Неговият стил – често на открито, с огромни съдове и мащабни порции – се превърна в негова запазена марка.
Кулинарен шоумен с рекорди
Ути е известен с това, че организира масови готварски събития из цялата страна, приготвяйки храна за стотици, понякога и хиляди хора наведнъж. Гигантските тигани, огромните казани и рекордните порции не са просто атракция – те са начин да съберат общности и да превърнат храната в празник.
През годините той е автор и на кулинарни книги, посветени на българската традиционна кухня, като неведнъж е заявявал, че мисията му е да съхранява и популяризира родните вкусове.
Любопитни факти
- Истинското му име е Петър Бъчваров.
- Освен готвач, той е и талантлив разказвач, който обича да вплита истории към всяка рецепта.
- Известен е с патриотичната си отдаденост към българските продукти и традиции.
- Често участва в благотворителни инициативи и обществени събития.
Ути Бъчваров не е просто телевизионна фигура – той е символ на щедрост, настроение и български дух. В свят на гурме тенденции и сложни кулинарни техники, той остана верен на простото, вкусното и споделеното.
1 Невероятно, но факт!
11:42 01.03.2026
2 тоз ппппппппппуттттти
Коментиран от #5
11:47 01.03.2026
3 Дзак
11:47 01.03.2026
4 буламачите на Ути
Коментиран от #6
11:53 01.03.2026
5 АГАТ а Кристи
До коментар #2 от "тоз ппппппппппуттттти":"Чадо мое, не ме гледай какви ги върша, ама ме слушай каквото ти казвам" !!!
11:56 01.03.2026
6 Маминка
До коментар #4 от "буламачите на Ути":С моя протекция, като работеща в телевизията.
Децата ни няма да стават про сти бетонджии и кофражисти Я !!!
11:59 01.03.2026
7 Ути Бъчвов най-добре умее
Коментиран от #12
12:00 01.03.2026
8 Българин
До всички Българи от Мен!
Честита Баба Марта!
Първата лястовица да Ви носи шастие,
първият щъркел успехи, а първата
мартеничка - здраве за цялата година!
Коментиран от #10
12:01 01.03.2026
9 Бъчвов
12:02 01.03.2026
10 Пецата
До коментар #8 от "Българин":Аз ше си сипа една ракиа по повода разбираш ли а на мартениците ти мога да се исхода 🤣
12:03 01.03.2026
11 Цвете
12:08 01.03.2026
12 Българин
До коментар #7 от "Ути Бъчвов най-добре умее":Я първо си виж твоя шкембак в огледалото
12:30 01.03.2026
13 Грешите!
12:37 01.03.2026
14 баста
12:46 01.03.2026
15 Така я
13:00 01.03.2026
16 Името му е...
13:24 01.03.2026