Тити Папазов преживя кошмар в Тел Авив: Блокиран в бомбоубежище след ракетните атаки

В разгара на неочаквана военна ескалация, Константин Папазов – президент на баскетболния клуб Левски – се оказа в епицентъра на драматични събития. След масирани ракетни нападения над израелската столица, българският специалист бе принуден да потърси убежище в бомбоубежище, заедно с треньора на Апоел Тел Авив, Димитрис Итудис.

В ранните часове на деня, тревожните сирени разтърсиха Тел Авив, сигнализирайки за непосредствена опасност. Папазов и Итудис незабавно се отправили към защитено помещение, където прекарали часове в очакване на инструкции от властите.

„В 8:10 сутринта прозвучаха първите сирени. Скрихме се в бомбоубежището, а после ни преместиха на по-дълбоко ниво, където има мобилен обхват и можем да поддържаме връзка с външния свят“, разказа Папазов пред "БЛИЦ".

Тити Папазов се е намирал в една от най-модерните и престижни сгради в Тел Авив – „Леонардо да Винчи“, разположена в непосредствена близост до Министерството на отбраната. „Едната част на сградата беше разрушена при предишна атака през юни. Сега сме в другата част, но опасността е реална, защото сме твърде близо до стратегически обекти“, сподели още той.

В типичния си стил, Папазов не загуби чувство за хумор, въпреки напрегнатата обстановка. „Вече съм си написал завещанието и дори помолих Георги Глушков от федерацията по баскетбол да кръсти зала „Триадица“ на мое име, ако нещо се случи. Сашо Везенков се пошегува, че залата е твърде малка за моето име. Щом и той ме е признал, значи всичко е наред“, разказа с усмивка Папазов.

В момента се обсъждат различни варианти за безопасното извеждане на отбора на Апоел Тел Авив, включително евакуация по море, ако въздушното пространство остане затворено. Организаторите вече подготвят възможността домакинският мач срещу Париж от Евролигата, насрочен за 3 март, да се проведе в София, ако израелският тим успее да пристигне навреме в българската столица.