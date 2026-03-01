Новини
Тити Папазов преживя кошмар в Тел Авив: Блокиран в бомбоубежище след ракетните атаки

1 Март, 2026 11:35 1 136 29

  • константин папазов -
  • баскетбол-
  • левски-
  • събития-
  • ракетни нападения -
  • бомбоубежище-
  • апоел тел авив-
  • димитрис итудис-
  • тити папазов

"В 8:10 сутринта прозвучаха първите сирени", споделя Папазов

Тити Папазов преживя кошмар в Тел Авив: Блокиран в бомбоубежище след ракетните атаки - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В разгара на неочаквана военна ескалация, Константин Папазов – президент на баскетболния клуб Левски – се оказа в епицентъра на драматични събития. След масирани ракетни нападения над израелската столица, българският специалист бе принуден да потърси убежище в бомбоубежище, заедно с треньора на Апоел Тел Авив, Димитрис Итудис.

В ранните часове на деня, тревожните сирени разтърсиха Тел Авив, сигнализирайки за непосредствена опасност. Папазов и Итудис незабавно се отправили към защитено помещение, където прекарали часове в очакване на инструкции от властите.

„В 8:10 сутринта прозвучаха първите сирени. Скрихме се в бомбоубежището, а после ни преместиха на по-дълбоко ниво, където има мобилен обхват и можем да поддържаме връзка с външния свят“, разказа Папазов пред "БЛИЦ".

Тити Папазов се е намирал в една от най-модерните и престижни сгради в Тел Авив – „Леонардо да Винчи“, разположена в непосредствена близост до Министерството на отбраната. „Едната част на сградата беше разрушена при предишна атака през юни. Сега сме в другата част, но опасността е реална, защото сме твърде близо до стратегически обекти“, сподели още той.

В типичния си стил, Папазов не загуби чувство за хумор, въпреки напрегнатата обстановка. „Вече съм си написал завещанието и дори помолих Георги Глушков от федерацията по баскетбол да кръсти зала „Триадица“ на мое име, ако нещо се случи. Сашо Везенков се пошегува, че залата е твърде малка за моето име. Щом и той ме е признал, значи всичко е наред“, разказа с усмивка Папазов.

В момента се обсъждат различни варианти за безопасното извеждане на отбора на Апоел Тел Авив, включително евакуация по море, ако въздушното пространство остане затворено. Организаторите вече подготвят възможността домакинският мач срещу Париж от Евролигата, насрочен за 3 март, да се проведе в София, ако израелският тим успее да пристигне навреме в българската столица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стия с тоя лешпер

    47 0 Отговор
    какво ни интересува тоя ревльо да се оправя никой не го е карал да стои при ционистите!!!

    11:37 01.03.2026

  • 2 очевидец

    55 0 Отговор
    Граждани на една държава, пренесли се да живеят в Дубай, заради високите данъци в собствената си държава, очакват помощ и евакуация от същата тази държава, на която не искат да плащат данъци.

    11:38 01.03.2026

  • 3 Ма как така

    36 0 Отговор
    А, това що така? Нали Израел побеждава? Какъв кошмар, кви 2,50 евро? "В разгара на неочаквана военна ескалация", какво неочаквано има? Иран предупредиха, че ако бъдат напаснати, отговорът им ще е страшен

    11:39 01.03.2026

  • 4 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    29 0 Отговор
    Още доста българи има в Израел, нещо да напишете за тях или тоя ревлив палячо е приоритет? Изтрий ми пак коментара,ако не ти харесва, боклук.

    11:41 01.03.2026

  • 5 Абе

    25 1 Отговор
    Какво прави този мишок там 😀🍸👍

    Коментиран от #9

    11:42 01.03.2026

  • 6 😁.........

    35 0 Отговор
    Ревал ли е като магаре? 🤣

    11:43 01.03.2026

  • 7 Глупав човек!

    28 0 Отговор
    Да си седи в бомбоубежището, там му е мястото!😂

    11:44 01.03.2026

  • 8 Сталин

    38 0 Отговор
    Ето още един кошерен плъх дето цял живот само смучат пари от държавата

    11:44 01.03.2026

  • 9 Феликс Дж

    19 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Хазарин..........

    11:44 01.03.2026

  • 10 Щерев

    24 0 Отговор
    какво прави този евреин Цици Папазов в израел?

    11:46 01.03.2026

  • 11 бат паф кво ни занимаваш с тоз

    16 0 Отговор
    там не смее да се прави на луд
    като тук

    Коментиран от #14

    11:49 01.03.2026

  • 12 Сийка

    16 0 Отговор
    Не разбрах от умиление или от страх се е разплакал?

    11:50 01.03.2026

  • 13 Ужас

    12 0 Отговор
    Как ли му е издържала бедната пе. Д @лс. Ка душица.

    11:51 01.03.2026

  • 14 Руски колхозник

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "бат паф кво ни занимаваш с тоз":

    Там не търпят такива артисти

    11:53 01.03.2026

  • 15 Теслатъ

    17 0 Отговор
    """"В разгара на Неочаквана военна ескалация.....""""" ---------- Как Неочакванна, бе??? Кое му беше Неочакванното???Още в началото на седмицата американски, британски, че дори и наши анализатори предсказаха че най-вероятно Щатите ще ударят Иран през Уикенда, така и стана!!! Къде бяха нашето "Разезнаване" и Спец. служби, ровеха се в "бельото" на Радев или прикриваха слетите в "Петрохан"???

    11:54 01.03.2026

  • 16 Жълтoпаважен клoшaр от ППДБ

    15 1 Отговор
    В сектатана лама Мирчев и лама Василев сме много притеснени! Вече втори ден няма и ред в новините за нашия любим наркос Зеленко! Какво става?! Превзе ли вече Масквата? Да не умря от свръхдоза в бункера в Краков?

    11:54 01.03.2026

  • 17 В типичния си стил,

    12 0 Отговор
    Тити пророни сълза. Дали за аятолаха, или за колегата му от домакините, той си знае.

    11:54 01.03.2026

  • 18 Софиянец

    10 0 Отговор
    Майка си ли търси в тая ционистка дупка?

    11:59 01.03.2026

  • 19 Българин

    19 0 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    12:01 01.03.2026

  • 20 виктория

    7 0 Отговор
    Тагаренко!!!

    12:03 01.03.2026

  • 21 Боко Т.

    7 0 Отговор
    Рева ли? Ако реве по-силно може да му осигурим държавен самолетда го прибере

    12:23 01.03.2026

  • 22 БИ не ходете там

    7 0 Отговор
    В тези размирни времена кой ходи на туризъм, че и спортни състезатия в Близкия Изток? Луди хора само.

    12:33 01.03.2026

  • 23 хамсалак

    5 0 Отговор
    хамавите хора ходят по хамави места!

    12:35 01.03.2026

  • 24 Прупрунчо

    3 0 Отговор
    Дреме ми на ууу........яяяя, да не е отишъл там

    12:46 01.03.2026

  • 25 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    Циврил ли е, да не чета цялата статия?

    Коментиран от #28

    12:48 01.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Чий го дири

    3 0 Отговор
    При ционистките евреи

    13:01 01.03.2026

  • 28 РИВАЛ Е 100%

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Евгени от Алфапласт":

    Тоя циври за щяло и нещяло.

    13:02 01.03.2026

  • 29 Яко бомбене

    2 0 Отговор
    На еврейската кочина

    13:10 01.03.2026

